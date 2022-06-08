США впорались би краще? Зарозумілість і самовпевненість у війні з Україною

У росіян не задалося з Україною. Вони не здатні вести сучасну загальновійськову війну. Навіть якби російські солдати були навчені та підготовлені, некомпетентний і корумпований офіцерський корпус не в змозі ефективно їх використати. Але складно не поставити питання: чи стосується сказане лише Росії, або ж це ширша проблема сучасної війни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Останнім доказом бездарності росіян стало знищення підрозділу, який намагався форсувати річку Сіверський Донець на Донбасі. Міністерство внутрішніх справ України (не найоб'єктивніше джерело з цих питань) повідомило, що частини російської бригади, зафіксовані повітряною розвідкою, зазнали великих втрат: "Унаслідок артилерійських ударів ЗСУ згоріло 70 одиниць російської бронетехніки". З 550 військовослужбовців російської бригади 485 загинули".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Так нам кажуть. Але чи так усе насправді?

Фокус переклав новий текст Девіда Джонсона з аналізом помилок ЗС РФ в Україні.

Аналіз помилок ЗС РФ в Україні

Західні коментатори загалом задоволені цією версією, сприйнявши фіаско з переправою через річку як черговий доказ труднощів російських військових перед обличчям рішучого опору добре навчених і мотивованих українських сил. Військові експерти аналізують недоліки російських військ, здебільшого приписуючи їхні невдачі недостатній підготовці та поганому керівництву. За їхніми словами, ця невдача — одна з багатьох, які "вказують на проблеми, що перебувають вище в командній ієрархії і, ймовірно, свідчать про розбіжність між вимогами вищого керівництва та успіхами військ".

Так, "Росія дає світові урок, як не треба робити", — кажуть західні ветерани.

Але що, якщо аналітики бачать уроки України перекручено — через призму своїх власних упереджень і зарозумілості? Що, якщо ключовою змінною є не професіоналізм російських військових, а власне характер цієї війни?

Як ми побачимо, американські та російські доктрини схожі у підходах до форсування річок і багатьох інших тактичних та оперативних маневрів. Якщо невдачі Росії пояснюються кадрами, то ця війна не суперечить сучасним концепціям і можливостям ведення бойових дій США — за умови, що за справу беруться професіонали. Але якщо проблема все ж таки не в кадрах, то американський підхід також можна визнати неспроможним. Звідси питання: чи змогли б американські війська краще проявити себе у війні, подібній до української?

Вчимося "перемагати"

Це охаювання російських військових — щось нове. Багато, якщо не більшість військових аналітиків вважали, що війна в Україні швидко закінчиться повною перемогою Росії. Червона Армія у місті — опір марний!

Більшість цих оцінок були засновані на воєнних симуляціях за участю країн Балтії — вразливого східного флангу НАТО. Вони показали, що росіяни будуть у Таллінні та Ризі вже протягом 60 годин. Вважалося, що саме тут росіяни є найбільш серйозною загрозою безпеці, тому під час ігор військові намагалися зрозуміти, яке збільшення чисельності сил НАТО забезпечить стримування.

[ + – ] Останнім доказом бездарності росіян стало знищення підрозділу, який намагався форсувати річку Сіверський Донець на Донбасі Фото: Генштаб ЗСУ

Враховуючи географію і скромну присутність військ у країнах Балтії, ці висновки здавалися правдоподібними. Відстань від російського кордону до Риги становить приблизно 210 км, а три країни Балтії є досить вузькою смугою, на межі якої знаходяться Росія і Білорусь. Крім того, у росіян є мілітаризований анклав у Калінінграді, розташованому вздовж Сувалкського коридору, який контролює сухопутний доступ із Польщі до Прибалтики. До того ж, сили НАТО в цих країнах на рівні, що використовується у воєнних симуляціях, значно перевершуватиме за чисельністю та озброєнням будь-яке російське вторгнення.

Вторгнення в Україну очевидно йде не так, як очікувала західна аналітична спільнота, і тим паче самі росіяни. Однак не варто забувати, що Україна — це не Прибалтика. Україна має стратегічну глибину та значні збройні сили, які реорганізуються та навчаються під наглядом НАТО з моменту російського вторгнення 2014 року. Вони також отримують вагому та практично безперешкодну матеріальну підтримку з боку Заходу.

Проте західні військові аналітики пройшли шлях від приголомшення російською військовою міццю до глузувань над її діями в Україні. Можливо, настав час зробити глибокий вдих і просто "навчитися перемагати".

Чому Росія опинилася в безвиході?

Більшість аналітиків сьогодні зосереджені на визначенні причин феноменальних невдач Росії, намагаючись знайти винних у тому, чому росіяни не можуть ефективно використовувати свої можливості. Відповідь, мабуть, криється у найважливішій відмінності: росіяни не такі, як ми.

Нещодавній звіт Інституту сучасної війни Вест-Пойнта втілює загальноприйняту думку про логістичні невдачі та нездатність вести ефективні загальновійськові операції як про "ахіллесову п'ятку" російських збройних сил. Частково це пояснюється недоліком підготовки та бойового досвіду. Більш фундаментальна причина в тому, що їхніми солдатами погано керують, а в армії не вистачає сержантського складу та молодших офіцерів із такими повноваженнями, як в американських та інших західних збройних силах. Так, перевага України в тому, що вона "намагається моделювати свої збройні сили за стандартами НАТО та США, зокрема створюючи власний сержантський корпус шляхом участі у таких програмах, як Програма НАТО з підвищення рівня оборонної освіти".

Відтак, за словами одного аналітика, "російські збройні сили, які багато хто вважали другими за силою у світі, мають серйозні обмеження. За фасадом блискучих нових танків і літаків усі проблеми з ефективністю і командуванням, зазначені вище, успішно приховувалися — рівно доти, доки росіянам не довелося воювати".

Коротше кажучи, у Росії "потьомкінська армія".

Що, якщо діагноз неправильний? Форсування річки Сіверський Донець: розбір помилок

Важко сперечатися із симптомами неефективності Росії, але що, якщо діагноз неправильний? Що, якщо західні військові мають схожу хворобу, але не бачать її через поверхневу оцінку росіян?

У цьому плані випадок із форсуванням річки особливо повчальний. Показовими є коментарі відставного бригадного генерала армії США Пітера ДеЛукі: "Будь-який бій має бути добре відрепетованим балетом вогневої могутності, людей, транспортних засобів і літаків… а переправа через річку — один із найскладніших маневрів". Відтак, продовжує він, "усе це має бути скоординованим, щоб бути ефективним — ми не бачили, щоб росіяни досягли такого рівня в Україні".

Британський інженер командос Тоні Спамер також висловив свою думку на основі досвіду служби в Афганістані. "Ми б ніколи не приїхали на місце і не спробували б діяти навмання". Натомість він пояснив, що "його підрозділи проводили до семи повільних навчальних боїв на своїй базі, а потім підвищували швидкість тренувань, щоразу віднімаючи хвилини, відведені на небезпечні операції, перш ніж вирушити в бій".

Військові професіонали докладно описують, як би вони провели цю операцію: ретельна розвідка, охорона далекого берега річки насамперед, обман із допомогою кількох помилкових переправ, використання диму для маскування операції тощо. Усе це розумні доктринальні принципи форсування річки. За іронією долі, у статті зазначається, що російська доктрина аналогічна: "Російські війська, які брали участь в операції, схоже, проігнорували свою власну воєнну доктрину і бойові статути, здійснивши поспішну спробу маневру, який вимагає ретельного планування, великих ресурсів і суворого нагляду". Імовірна причина російської катастрофи на річці Сіверський Донець: "вище керівництво вимагає досягти успіхів, до яких війська не готові".

[ + – ] Більшість аналітиків зараз зосереджена на визначенні причин феноменальних невдач Росії, намагаючись знайти винних у тому, чому росіяни не можуть ефективно використати свої можливості Фото: РИА Новости

Утім, росіяни провели кілька успішних переправ через річку Сіверський Донець, щоб розташувати сили для наступальних операцій на Ізюм. Ці переправи дозволили росіянам накопичити сили для операцій у регіоні на південь від річки.

Ці переправи, як й інші успішні російські операції, майже не висвітлюються у ЗМІ. Українські невдачі також не фігурують у репортажах із війни. Ймовірно, це результат складної інформаційної кампанії, яку проводять у всіх засобах масової інформації України, підкріпленої позитивними історіями від журналістів, доступ яких ретельно контролюється українським урядом. Такий контроль над інформацією посилюється чудовою оперативною захищеністю їхніх збройних сил. Справді, саме український уряд розповсюдив відео невдалої переправи через річку Сіверський Донець.

Невдала переправа через річку змальовується як ще один доказ, що провали Росії в Україні — це проблема керівництва, що посилюється недостатньо навченими, недосвідченими солдатами з моральним духом, який неухильно знижується.

Цього варто очікувати від українців: зрештою, вони беруть участь в екзистенційному конфлікті, в якому наративи міжнародних ЗМІ відіграють ключову роль у забезпеченні підтримки. Проте тим, кого захоплюють історії про російські невдачі, треба замислитись. Можливо, цим вони шукають підтвердження своєї особистої компетентності та вмілості військових своєї країни.

Втішний, але неправильний діагноз. Помилки минулих військових кампаній

Втішає те, що провину за російські невдачі покладають на практику, а не на доктрину, і це звільняє західних військових від необхідності ретельно вивчати власну доктрину. Це важливо, тому що, як зазначається у різних статтях, доктрина операцій із форсування річок схожа у всіх військових.

Важливо

100 днів. З якими загрозами доведеться зіткнутися ЗСУ далі

Доктрина форсування рік значною мірою заснована на уроках Другої світової війни в Європі, коли всі армії зіткнулися з проблемою переправи через річки й інші перешкоди для маневру. Справді, переправа через річку, іншому березі якої розташувався противник, була однією з найскладніших у виконанні операцій.

Ймовірно, найсумнішим прикладом стала спроба переправи через річку Рапідо у січні 1944 року під час італійської кампанії. Ця операція провалилася перед обличчям рішучого німецького опору та призвела до великих втрат із боку американців. Були й успішні приклади, зокрема, нічна переправа на човнах через Рейн у Нірштайн 22 березня 1945 року 5-ю піхотною дивізією, що входила до складу Третьої армії генерала Джорджа Паттона — "перша з часів Наполеона Бонапарта переправа через Рейн на човнах армією вторгнення". Найбільш відоме захоплення мосту Людендорф через Рейн у Ремагені 7 березня 1945 року.

Друга світова війна була останнім випадком, коли збройні сили США чи Росії справді переправлялися через річку, маючи вмілого та добре озброєного супротивника. Операції в Афганістані проводилися загалом на розсуд командирів, і переправи через річки, хоч і були складними, не зустріли там особливого опору. Вони також не були критичним компонентом успіху операції, на відміну від Другої світової війни та сучасної України. Звідси й поспіх із боку росіян.

Що це за хвороба?

Історія з переправою через річку показує реальну хворобу, від якої страждають як росіяни, так і їхні західні спостерігачі: хронічна недосвідченість у наступальних боях проти компетентного супротивника, здатного вести бої у всіх сферах у затяжній війні, що призводить до великої кількості жертв.

Ні Росія, ні Захід уже ціле покоління, якщо не з часів Другої світової війни, не мали оперативного чи бойового досвіду, актуального для війни в Україні.

Під оперативним досвідом я маю на увазі практику розгортання, маневрування і підтримки великих, багатоешелонних формувань у спільних операціях проти компетентного, добре озброєного супротивника, який сповнений рішучості та можливостей боротися. В армії обох країн є лідери-ветерани з багаторічним бойовим досвідом.

З 1990-х років Росія вдавалася до допомоги своїх військових підрядників із групи Вагнера у Чечні, Грузії, Криму, Україні, Сирії та інших країнах. Сполучені Штати та багато їхніх союзників із НАТО мають досвід війни в Афганістані, а американські та британські військові проходили тривалу службу в Іраку. Однак операції "Щит пустелі"/"Буря в пустелі" та "Іракська свобода", останні великомасштабні бойові дії США, були спрямовані проти супротивників, що чисельно перевершують, в умовах переваги США в повітрі та повного контролю над морем.

Перед українцями постає інше завдання, ніж перед росіянами. Українці обороняються, і вони мають великий досвід у проведенні таких операцій на Донбасі після вторгнення в 2014 році. Чи зможуть вони в майбутньому перейти в якийсь масштабний наступ, ще доведеться з'ясувати.

[ + – ] Перед українцями постає інше завдання, ніж перед росіянами. Українці обороняються, і в них є великий досвід у проведенні таких операцій Фото: УНІАН

Станом на 24 травня російсько-українська війна триває лише три місяці, що за мірками будь-якої великої війни дуже мало. Можна згадати, що в 1941 році німецькому наступу на Радянський Союз у межах операції "Барбаросса" знадобився час із 7 липня по 26 вересня, щоб дійти до Києва та захопити його. Нинішня війна, схоже, перетворюється на затяжну війну на виснаження. Тому російська стратегія обмеженого маневрування та опори на вогневу міць ще може бути цілком розумною. Таке затягування великих бойових операцій виходить за межі досвіду чинних західних офіцерів.

На початку війни чисельність російського особового складу й основних систем озброєнь, виділених для вторгнення, значно перевищувала показники українців — майже два до одного. Точні дані про втрати в живій силі та боєприпасах отримати важко, особливо з України, де ці дані зі зрозумілих причин вважаються державною таємницею. Проте, якщо цифри, що повідомляються кожній із сторін, які воюють, відповідають дійсності, то поточні оцінки показують, що обидві сторони зазнають значних втрат, насамперед особового складу.

Якщо це правда, Україна матиме серйозні проблеми у разі затяжної війни. Спостереження Карла фон Клаузевіца зараз так само правильне, як і в 19 столітті: "Звичайно, якщо не брати до уваги відносну силу двох армій, менша з них буде виснажена раніше, ніж велика; її не вистачить надовго, і тому радіус її театру воєнних дій має бути обмежений". Поки що незрозуміло, чи зможе Росія з її необмеженою, але значною мірою ненавченою живою силою зберігати свій потенціал довше, ніж Україна, яка також мобілізує свої резерви та добровольців.

Важливо

Оборона – це безвихідь. Чому важливо контратакувати на війні

Західні військові також схильні до того, що Джеффрі Рекорд називає "фобією втрат". Він простежує це явище до війни у В'єтнамі, але зазначає, що його сучасні наслідки проявилися в операції "Союзна сила" в Косово. Згідно з ним, американські політики та старші офіцери вважають, що "за умов застосування сили в ситуаціях необов'язкового втручання варто бути готовим пожертвувати навіть оперативною ефективністю задля уникнення жертв", і що у війні проти Сербії "збереження життів військових було пріоритетнішим за виконання місії". На підтвердження цього висновку Рекорд наводить слова тодішнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Г'ю Шелтона: "Головний урок, засвоєний з операції "Союзна сила", полягає в тому, що благополуччя наших людей має залишатися нашим головним пріоритетом".

Важливо

Жити як в Ізраїлі. Чому затяжна війна — не вирок для країни

Унаслідок цього західні військові приділяли велику увагу захисту своїх сил. Це стало можливим завдяки необов'язковому характеру багатьох операцій, з якими більшість чинних військових, стикалися майже виключно протягом своєї кар'єри. Крім того, за більшістю оперативних рішень постійно стоїть побоювання громадської думки, яке може реально змінити політику. Це не означає, що нерегулярні війни в Афганістані й Іраку не були жорстокими та смертоносними. Вони, безумовно, були такими лише на рівні солдат, відділень, взводів і рот. Водночас в операціях рідко задіялися батальйонні або великі формування у складі загальновійськових операцій.

За більш ніж 20 років війни в Афганістані в боях не було втрачено жодного взводного. Рівень втрат був надзвичайно низьким навіть за мірками В'єтнамської війни, а медична допомога була швидкою та всебічною. Нарешті, бойові дії мали летальний характер тільки на поверхні землі; авіація почувалася безкарно поза зоною дії обмеженої протиповітряної оборони супротивника. Втрати авіації пов'язані з операціями на малих висотах і майже завжди обмежувалися вертольотами.

Війна в Україні наочно продемонструвала високу людську ціну великомасштабних бойових дій високої інтенсивності.

Втрати Росії на річці Сіверський Донець та інших боях показують, що це війна, де рота, батальйон і навіть більші формування можуть бути знищені миттю, що призводить до великої кількості вбитих і поранених солдат, а також до виведення з ладу цілих парків техніки.

Отже, в Україні ми бачимо повернення імперативу збереження сил, а не їхнього захисту. Наразі це виходить за межі свідомості західних військових і наявних можливостей з надання допомоги пораненим у бою.

[ + – ] Війна в Україні наочно продемонструвала високу людську ціну великомасштабних бойових дій високої інтенсивності Фото: Генштаб ВСУ

Перехід від "захисту сил" до "збереження сил" у сучасній західній військовій культурі здається маячнею. В Україні Росія навчається необхідності збереження сил на власних помилках — у жорстокому горнилі бою. Виникає резонне питання: чи підготували західні уряди себе, а тим паче своїх громадян, до конфлікту, який може призвести до тисяч смертей і багатьох інших жертв лише за кілька тижнів? Чи пробудить ця м'ясорубка почуття людей, описані у книзі "Про війну" Карла фон Клаузевіца, навіть у країнах із добровольчими збройними силами? Чи може такий рівень втрат поставити під сумнів сучасну політичну систему, якщо не покінчити з нею?

Той факт, що росіяни відновлюють підрозділи з мобілізованих солдат і залишків частин, знищених у боях, є реальністю затяжних і високоінтенсивних боїв. Наша історія Другої світової війни показує потенційну ціну війни рівних противників. 1-а піхотна дивізія за 443 дні боїв у Північній Африці, Сицилії та Європі зазнала 20 659 втрат. Ця цифра перевищує затверджену чисельність піхотної дивізії США часів Другої світової війни 15 тисяч осіб.

Важливо зазначити, що такий рівень втрат у війні в Україні також ставить під сумнів здатність західних армій підтримувати адекватну бойову міць у ситуаціях, відмінних від коротких війн зі скромними втратами. Багато говориться про те, що росіяни поповнюють втрати поспішно мобілізованими резервами. Але ще наполеонівські війни показали, що масові мобілізації є необхідною умовою для затяжної війни з іншими державами на такому рівні. І в росіян, і в українців є системи призову громадян на військову службу; у більшості західних країн від цієї практики відмовилися разом з інфраструктурою, що її підтримує. Можливо, це приклад розумної підготовки, а не акт розпачу?

Війна все та сама, але інша

Хоча багато аспектів війни в Україні повторюють минулі великі війни, такі як Друга світова війна і, меншою мірою, Корейська війна, вона має й кілька нових характеристик. Одна з них — повсюдне спостереження за полем бою — мабуть, пояснює фіаско з переправою через річку Сіверський Донець. Українці повідомили, що помітили російську переправу за допомогою повітряної розвідки. Потенційні джерела цієї інформації зараз набагато різноманітніші та численніші, ніж під час минулих конфліктів. Вони враховують широкий спектр безпілотників, комерційно доступні супутникові знімки, розвіддані із західних джерел та інші засоби.

Ця нова реальність, по суті, означає, що відносно великому формуванню ніде сховатися. Ефект раптовості, особливо в обмеженій кількості потенційних пунктів перетину річки, може бути неможливим. Так, обманні операції також стають безглуздими. Нарешті, враховуючи складність багатьох датчиків димові завіси менш ефективні, ніж у минулому.

У такій мінливій реальності критики дій російської армії не тільки неправі, а й небезпечні. Вони чіпляються за доктрину, яка виявляється застарілою у нинішній оперативній ситуації. Вони продовжують вважати, що російська некомпетентність здебільшого зумовлена ненавченими і погано мотивованими солдатами, якими керують корумповані та некомпетентні лідери, і ця зручна відповідь ніяк не суперечить досвіду критиків та їхній поточній практиці.

Чому це небезпечно?

Зрозуміло, що військові експерти дивляться на війну через призму власного досвіду — тобто своїх воєн. Оскільки війна в Україні знаходиться за межами їхнього безпосереднього досвіду, багато американських спостерігачів покладаються на аналогії з тим, що вони знають, наприклад, з операцією "Буря в пустелі" або початковою фазою операції "Іракська свобода". До їхньої думки справедливо прислухаються, враховуючи убогість знань про військові операції у більшості цивільних політиків і широких верств населення. Так, думка аналітиків про те, що провал росіян полягає у виконанні, а не в доктрині, стає загальноприйнятою.

Ці експерти також пропонують втішні висновки: хороші хлопці, схожі на нас, перемагають поганих хлопців із нашою допомогою. Це праведна війна. Ми впораємося. Такі висновки є небезпечними з двох причин.

[ + – ] Зрозуміло, що військові експерти дивляться на війну через призму власного досвіду – тобто своїх воєн Фото: armytimes.com

По-перше, вони підтверджують нинішні підходи США, не виходячи за межі поверхневих пояснень невдач Росії, щоб винести з них уроки. Якщо говорити про доктрину, організацію, навчання, матеріально-технічне забезпечення, керівництво, людей, об'єктів і політику, то російські військові в більшості цих галузей схожі на американських колег за двома обурливими винятками — очевидними недоліками в керівництві та людях. Це доводить правильність нашої доктрини, організації, навчання і матеріально-технічних засобів — як наявних, так і розроблюваних для суперництва та потенційного конфлікту з Китаєм і Росією. Немає необхідності копати глибше, якщо справжня проблема полягає у людях і лідерах. Чи не правда?

Можливо, росіянам і справді не вистачає професійних добровольчих збройних сил, сильного сержантського корпусу чи ініціативних лідерів, орієнтованих на командування.

Останнє можна сказати і про американські збройні сили, враховуючи численні приклади небажання ризикувати в Афганістані й Іраку. Власне в армії США багато хто впевнений, що це неправда. Проте є й ті, хто сумнівається. За словами колишнього начальника штабу армії генерала Марка Міллі: "Я думаю, що ми надто централізовані, надто бюрократизовані та надто боїмося ризику — це повна протилежність того, якими потрібно бути в будь-якому типі воєнних дій".

У 1970-х і 1980-х роках армія США зверталася до досвіду вермахту часів Другої світової війни за уроками того, як боротися з чисельно переважальними Совєтами та перемагати. Зрештою, німці й справді билися з Червоною армією. Колишні нацистські офіцери, такі як генерал Герман Бальк і генерал Фрідріх фон Меллентін, пояснювали свою систему та її значення на конференціях і зустрічах з американськими офіцерами та чиновниками.

Американізовані версії німецької практики професійної військової освіти, професіоналізму офіцерів і заохочення ініціативи підлеглих через Auftragstactik, що перетворилася на американську систему командування місіями, були прийняті армією США як передовий досвід. Але не можна забувати, що та сама Червона Армія знищила хвалений нацистський вермахт у довгій, виснажливій війні на виснаження, імовірно, володіючи таким же централізованим керівництвом і поспіхом навченим особовим складом, як і сьогодні.

До того ж, німці пропагували ревізіонізм, що чимось нагадує Lost Cause — псевдоісторичний міф, що виник після поразки конфедератів у Громадянській війні у США. Роберт Читтіно писав, що вони "описували радянську армію як безлику та бездумну орду, в якій офіцери тероризували своїх людей, змушуючи їх підкорятися, а диктатор Йосип Сталін тероризував офіцерів. У ній не було жодної витонченості. Її уявлення про воєнне мистецтво полягало в тому, щоб трощити все на своєму шляху за допомогою чисельності, грубої сили та величезних розмірів”.

Так, як і у випадку американських юніоністів, "кількість перемогла якість. Іншими словами, найкраща армія програла, а елітні сили були зметені переважальним за чисельністю стадом".

Важливо

Жити як в Ізраїлі. Чому затяжна війна — не вирок для країни

Ці уявлення формували погляд США на російські збройні сили під час холодної війни і, незважаючи на те, що в 1990-ті роки вони були спростовані, досі впливають на оцінки аналітиків. Як висловився полковник у відставці та дипломат Джоел Рейберн в інтерв'ю New Yorker: "Поганій армії наказали зробити щось дурне".

Нинішні офіцери просуваються по службі на основі заступництва, що не так сильно відрізняється від політичної благонадійності, що впливала на службу в російських збройних силах під час Другої світової війни. Яке питання варто було б собі поставити, так це те, чому німецькі війська були розбиті таким некомпетентним противником? Можливо, достатня кількість людей, матеріальних засобів і незламна воля до боротьби, незважаючи на поневіряння та невдачі, — ось що дійсно необхідно, щоб вистояти та перемогти у війні рівних.

За іронією долі, саме ці риси демонстрували американські військові під час Другої світової війни, коли робили свій внесок у перемогу над державами Осі. Про ці риси російських писав Толстой, і вони ж призвели до перемоги над однією з найзнаменитіших армій історії: Велику армію Наполеона. Цими рисами можна пояснити постійну підтримку війни російським народом:

Путін представив свою спецоперацію як війну Заходу проти матері-Росії та назвав українців "нацистами", ще більше нагадуючи співгромадянам про Велику Вітчизняну війну.

Це підводить нас до другої небезпеки — зарозумілості. Негласний підтекст західного аналізу полягає в тому, що ми впораємося краще за росіян, тому що ми кращі за них.

Чи так це?

Слова генерала Джеймса Макконвілла, який обійняв посаду начальника штабу армії в серпні 2019 року, — це не просто тези, а щире переконання армії та інших силових структур США про себе: "Наша армія — регулярна, національна гвардія і резерв — є найпідготовленішою, найоснащенішою і найкерованішою сухопутною армією, яка будь-коли виходила на поле бою". Макконвілл назвав головну причину цього: "Люди завжди є моїм пріоритетом №1: Люди в нашій армії — наша найбільша сила і наша найважливіша система озброєння".

Враховуючи ці переконання, що глибоко вкорінилися, не дивно, що військові, які не розділяють американські підходи, приречені на невдачі на полі бою.

Такі погляди є небезпечними у західних оцінках українських військових. Наразі переважає думка про перевагу України завдяки сучасній армії західного зразка, яка понад десять років навчалася за західними методиками. Вони професіонали. Так само, як і ми. Тож вони переможуть. Знову ж таки, тут немає з чого засвоювати уроки.

Проте фактичних доказів немає; можливо, визнаючи перевагу українських військових, ми видаємо бажане за дійсне і проявляємо зарозумілість. Заголовок статті у Wall Street Journal уособлює цю точку зору: нібито все зводиться до "років навчання разом із НАТО".

Варто нагадати, що західні ініціативи щодо реформування української армії розпочалися лише після вторгнення Росії у 2014 році.

Незважаючи на всі успіхи, більшість старших офіцерів були виховані в радянській системі. Коли я відвідав Національний університет оборони в Києві у 1996 році за обміном як директор з академічних питань нашого Національного університету, всі старші командири там були колишніми радянськими офіцерами. Деякі з них також були громадянами Росії, які віддали перевагу залишитися в Україні, тому що в Росії не було нічого, куди можна було б повернутися після розпаду Радянського Союзу.

[ + – ] Варто нагадати, що західні ініціативи щодо реформування української армії розпочалися лише після вторгнення Росії у 2014 році

Відтак українські збройні сили були просякнуті радянською бюрократією і шаблонами навчання. Так, їх реабілітація здебільшого полягає в розбудові інститутів знизу вгору та зміні культури, що потребує часу. Зокрема, ініціативи зі створення заснованого на заслугах і кваліфікованого офіцерського та сержантського корпусу займають десятиліття — поки що вони лише укорінюються на нижньому та середньому рівнях української армії. Тому багато тактичних прийомів лише на рівні невеликих підрозділів, як і більшість устаткування, виглядають радше російськими, ніж американськими.

Ознакою можливості виходу за межі підготовки НАТО є мала кількість прикладів спільних і загальновійськових у процесі під час переходу від оборони до наступальних операцій для повернення території, захопленої Росією. Крім того, схоже, що Україна поступається своїми позиціями на Донбасі повільному та неухильному російському наступу.

Так, у процесі аналізу війни в Україні необхідно розглянути ще одне питання: що якщо думка про якість особового та командного складу як про найважливіший складник сучасної війни помилкова? Що, якщо Сталін мав рацію, і кількість має свою власну якість? Якщо це так, то українцям може знадобитися значно більша допомога, щоб вижити у спустошливій війні на виснаження у російському стилі.

Оскільки Сполучені Штати планують своє протистояння з Китаєм і Росією у майбутньому, їхній підхід має характеризуватись смиренністю і сильним бажанням переглянути наявні припущення, концепції та можливості, а не підтверджувати їх.

З нами може статися те саме, що й Росією. Ми повинні нарешті зрозуміти, в чому полягає "те саме".

Про автора

Девід Е. Джонсон — доктор наук, армійський полковник у відставці. Головний дослідник у некомерційній корпорації RAND та ад'юнкт-дослідник в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті. З 2012 по 2014 рік він заснував і керував Групою стратегічних досліджень начальника штабу сухопутних військ генерала Реймонда Т. Одієрно.