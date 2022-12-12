Розширення НАТО на північ: ризики, планування та уроки

Членство Фінляндії та Швеції в НАТО докорінно змінить систему утримання та оборони у Балтійському морі та Північному регіоні. Однак Альянсу ще доведеться вирішити низку питань щодо оборони цих регіонів, пов'язаних із географічними особливостями.

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Вторгнення Росії в Україну нагадало фінам про Зимову війну, коли фінські війська відбили аналогічний напад у 1939-40 роках за допомогою тисяч шведських добровольців. Ці спогади викликали швидку і рішучу реакцію: обидві скандинавські країни відмовилися від своєї політики неприєднання та подали заявку на вступ до НАТО менш ніж через три місяці після початку війни.

Фокус переклав новий текст Мінна Оландера та Вільям Альберке, присвячений розширенню НАТО на північних рубежах Альянсу.

Членство Фінляндії та Швеції в НАТО докорінно змінить систему стримування та оборони у Балтійському морі та Північному регіоні. Проте альянсу все ще доведеться вирішувати проблеми, пов'язані з природною географією регіону: Естонія, Латвія та Литва межують з Росією та Балтійським морем, що робить їхній захист від російського військового вторгнення особливо важким. Швеція та Фінляндія можуть послабити цей тиск, надати військовим планувальникам нові можливості для відображення потенційної агресії у Північно-Балтійському регіоні та допомогти створити єдиний театр воєнних дій від Арктики до Північної Атлантики, Північного регіону та Балтійського моря.

Ці зміни дозволять НАТО реалізувати свою нову стратегію передової оборони в Північно-Балтійському регіоні та виконати обіцянки, які містяться в стратегічній концепції 2022 року: "захищати кожен дюйм території союзників у будь-який момент", замість покладатися на сили, розгорнуті в Балтійському регіоні. Членство Фінляндії та Швеції в Альянсі рішуче змінює співвідношення сил на користь НАТО і робить стратегію передової оборони більш переконливою. Але чекає ще більша робота. Тепер Фінляндія та Швеція мають інтегрувати свої індивідуальні та спільні плани оборони та командні структури в НАТО, щоб вони могли безперешкодно функціонувати під єдиним командуванням альянсу. Їм також доведеться зробити свій внесок в усунення деяких давніх прогалин у потенціалі НАТО, у тому числі в таких галузях, як повітряні, морські та наземні перевезення, а також інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона.

Розмірковуючи про те, як краще інтегрувати Фінляндію та Швецію до альянсу і як має виглядати стримування НАТО у Північному та Балтійському регіоні, корисно вивчити перші уроки війни в Україні. Як виглядав найгірший сценарій для НАТО і як членство Фінляндії та Швеції змінить регіональну динаміку? Розширення НАТО в скандинавських країнах відбувається в період, коли в Європі знову приділяється увага колективній (територіальній) обороні за статтею 5 і висуваються нові ідеї щодо того, як зробити регулярні сили стримування НАТО більш надійними. Стримування шляхом заперечення має ґрунтуватися на найгіршому для членів НАТО сценарії, за якого Росія відновлює свої збройні сили та застосовує уроки, які отримали зі свого катастрофічного вторгнення в Україну.

Фінляндія та Швеція мають досвід боротьби з Росією як із комплексним викликом. Вони мають найважливіший досвід ведення бойових дій в Арктиці, а також протидії гібридним загрозам на основі системного підходу до безпеки всього суспільства. Якщо інші західноєвропейські країни прийняли модель експедиційних сил, Фінляндія постійно фокусується на територіальній обороні: чисельність її військ у воєнний час становить 280 тисяч, а загальний резерв – 870 тисяч осіб. Швеція, у свою чергу, має передову та повністю сумісну з НАТО оборонну промисловість. Тепер НАТО може зміцнити свій північний фланг, спираючись на ці переваги, а також на існуюче двостороннє фінсько-шведське оборонне співробітництво та ширші регіональні структури, такі як Північна оборонна співпраця (NORDEFCO).

Уроки російського вторгнення в Україну

Після анексії Росією Криму 2014 року реакція Заходу була недостатньо жорсткою. Європа зволікала з вживанням серйозних військових заходів, а багато країн поспішили відновити ділові та енергетичні відносини з Москвою. Повільна трансформація системи безпеки НАТО в Балтійському регіоні не викликала довіри. На саміті в Уельсі у 2014 році союзники домовилися про низку заходів щодо зміцнення, відомих як "План дій щодо забезпечення готовності". НАТО також погодило географічні плани реагування для країн, розташованих поблизу Росії, відомі як "Плани поетапного реагування", які стали першими реальними планами оборони для східних союзників. На Варшавському саміті 2016 року НАТО погодилося створити "потрійний ланцюг" передових батальйонних бойових груп у Польщі, Естонії, Латвії та Литві під назвою "посилена передова присутність". Ця політика була розроблена щоб численні союзники, особливо три ядерні країни НАТО, були задіяні проти вторгнення російських військ, але без надії, що вони зможуть зупинити великомасштабне російське вторгнення.

Рішення, ухвалені на саміті в Мадриді у 2022 році, деякою мірою усунули недоліки попередньої схеми сил. Союзники домовилися збільшити чисельність посилених сил передової присутності до бригади кожна та розмістити додаткові батальйони у Болгарії, Словаччині, Угорщині та Румунії. Крім того, альянс погодився об'єднати плани поетапного реагування на єдиний план бойових дій для всього театру воєнних дій.

[ + – ] Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО такий інтегрований план оборони театру воєнних дій стає набагато вагомішим. Фото: FOX PHOTOS

Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО такий інтегрований план оборони театру воєнних дій стає набагато вагомішим. Хоча помилкові дії Росії в Україні змусили переглянути співвідношення сил у Північно-Балтійському регіоні, було б грубою помилкою вважати, що у війні проти НАТО Росія буде такою ж невмілою. Тому НАТО має сформувати як тверду волю до захисту своїх членів, так і можливість створення надійної позиції стримування, яка не залишить місця для двозначності та нерозуміння з боку Росії.

Старий план НАТО з питань оборони Балтійського регіону: пастка і молитва?

Перетворення оборонної позиції НАТО з пастки для ведмедя на передову оборону стало більш актуальним після того, як Росію обґрунтовано звинуватили у військових злочинах в Україні. Зважаючи на ці повідомлення, НАТО не повинно погоджуватися навіть на тимчасову окупацію російськими військами. Тому військові планувальники НАТО повинні передбачати найгірше щодо намірів та можливостей Росії та відповідним чином змінити свої плани оборони. Російські політичні та військові планувальники зробили низку помилкових припущень щодо готовності та здатності українського уряду до опору. Це допомагає пояснити деякі аспекти невдач Росії. Західні фахівці з планування оборони повинні виходити з того, що Росія здобуде уроки з цієї війни і не допустить подібних помилок при оцінці готовності країн Балтії та Польщі до самооборони – і що в майбутньому конфлікті Москва проявить себе краще. У Росії також закінчуються інші, "м'якіші" варіанти політики через все більш ворожі відносини із Заходом.

[ + – ] НАТО не повинно погоджуватись навіть на тимчасову окупацію російськими військами країн Балтії Фото: RTL News

Росія напевно вийде слабшою з війни з Україною. До повномасштабного вторгнення Росія зберігала грізний бойовий лад у регіоні, який тепер зруйнований. Однак у найближчі 5-10 років Росія відновить свою армію, спробувавши застосувати уроки, зроблені з останньої війни з Україною, та відновити втрачені можливості, як це було після катастрофічних чеченських воєн, вторгнення до Грузії та війни з Україною у 2014 році. Можливості Москви, що залишилися, в Балтійському регіоні включають крилаті ракети великої дальності, що завдають точних ударів, безліч крилатих і балістичних ракет наземного і морського базування, а також значний резерв балістичних і крилатих ракет класу "повітря-земля" і штурмовиків. Крім того, Москва поглибила свої відносини з Білоруссю, яка має скромні сухопутні та військово-повітряні сили, а також ракети середньої дальності з ядерним потенціалом та винищувачі-бомбардувальники, які можуть бути використані для запобігання ударам.

Потенційна схема дій Росії під час вторгнення до країн Балтії

Для нападу на країни Балтії Росія має кілька потенційних варіантів, кожен з яких може збігтися з великими навчаннями із Білоруссю, такими як "Захід". У гіршому випадку вторгнення буде спрямоване на швидке захоплення значної території — протягом кількох годин — і змусить НАТО або прийняти факт, або направити десятки тисяч військ для її відвоювання.

Росія атакувала б за чотирма основними напрямками, блокувавши країни Балтії з боку Калінінграда та Білорусі. Зі своєї материкової території російські війська могли б наступати одночасно на двох фронтах: Півдні Балтійського регіону, від Пскова-Острова до Латвії, і півночі, від Гатчини-Луги до Нарви.

[ + – ] Для нападу на країни Балтії Росія має кілька потенційних варіантів, кожен з яких може збігтися з великими навчаннями із Білоруссю, такими як "Захід" Фото: Мiнобороны РФ

Росія також може розгорнути повітряно-десантні та амфібійні підрозділи на Аландських островах у Фінляндії, Готланді у Швеції та Гіюмаа в Естонії, щоб створити додатковий потенціал протиповітряних та протикорабельних ракет для захисту підступів до Клайпеди та Ризької затоки. На основі оцінки російських оперативно-стратегічних навчань, таких як "Захід", планувальники НАТО припускають, що початкова російська ракетна атака буде спрямована на знищення великої кількості критично важливої інфраструктури в найкоротший термін за допомогою платформ, що базуються в Арктиці, Чорному та Середземному морях. Вони знищать ключові вузли командування, управління та зв'язку НАТО, наземні станції супутникового зв'язку, критично важливі аеропорти та морські порти – все, щоб засліпити членів альянсу та послабити їхню здатність швидко реагувати та підкріплювати свої сили.

Тоді НАТО доведеться зіткнутися зі знищенням своїх передових сил і протистояти спільній російсько-білоруській операції із блокування Сувалкського коридору, яка заважає перекиданню сухопутних військ НАТО. Потім Росія могла б оголосити про припинення вогню, щоб закріпити свої територіальні завоювання і змусити НАТО розпочати операцію з їхнього витіснення. Всі ці атаки будуть присвячені раптовим навчанням російських ядерних сил, щоб забезпечити максимальний стратегічний ядерний тиск на ядерні держави НАТО.

Перехід від фрагментарної оборони до інтегрованої передової оборони

Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО, а Данії – до Спільної політики безпеки та оборони Європейського союзу, вся стратегічна перспектива для Росії змінюється. Тепер колишні обмеження на співпрацю в галузі оборони знято, що дозволяє Північно-Балтійському регіону стати повністю взаємопов'язаним та узгодженим простором безпеки. Більше того, вторгнення Росії в Україну об'єднало країни Північної Європи та Балтії в їхньому загальному сприйнятті загрози з боку Росії. Відповіддю на дії Росії стало зміцнення архітектури безпеки в цьому об'єднаному регіоні перед нинішніми і майбутніми загрозами, зберігаючи при цьому чітку і тверду відданість підтримці України в її боротьбі за виживання.

Якщо досі Росія могла вільно залякувати й провокувати країни Північної Європи та Балтії різними методами, то тепер її можливості для маневру будуть суттєво обмежені. В арктичному регіоні Росія більше не має двох країн, що не визначились між нею і Норвегією. Хоча Швеція та Фінляндія розраховували на захист свого повітряного простору, ризик реакції всього альянсу на будь-яке порушення посилює стримування. Крім того, морський шлях з порту Санкт-Петербурга через Фінську затоку вузький і пролягає між водами Фінляндії та Естонії. Шведський острів Готланд, розташований у центрі Балтійського моря, надає планам НАТО з питань оборони Балтики стратегічну глибину та підвищує безпеку постачання. Російський ексклав Калінінград, розташований всього за 330 кілометрів від Готланду, втрачає свій стратегічний потенціал і стає вразливим місцем.

[ + – ] Москві доведеться стежити за 1343 кілометрами нового кордону НАТО з Фінляндією Фото: realist.online

Росія також може бути змушена змінити густоту військ уздовж своїх західних кордонів. Москві доведеться стежити за 1343 кілометрами нового кордону НАТО з Фінляндією, який відволікає увагу від країн Балтії та створює для Росії "бездонну яму". На своєму південно-західному кордоні Росія стикається з найбільш досвідченими та ворожими силами Європи в Україні. З точки зору Росії найважливішою зміною буде той факт, що замість наступальних операцій військовим планувальникам доведеться витрачати більше часу на планування оборони.

Санкт-Петербург, розташований менш ніж за 400 кілометрів від Гельсінкі, тепер уразливий для морської блокади НАТО. Для Балтійського флоту Росії простір для маневру в Балтійському морі суттєво обмежується, оскільки його база в Калінінграді тепер зазнає ударів протикорабельних ракет із суші, моря та повітря з 360 градусів. Крім того, російський Кольський півострів безпосередньо межує з Фінляндією та Норвегією. На півострові знаходиться одна з найбільших концентрацій ядерних засобів Росії, що мають вирішальне значення для її потенціалу другого удару, включаючи стратегічні балістичні ракети підводного базування та літаки далекого радіусу дії, які пов'язані з рештою Росії лише одним материковим маршрутом.

Це означає, що замість зосередити сили вздовж усіх кордонів країн Балтії, Росії доведеться направити десятки тисяч військовослужбовців на оборону Санкт-Петербурга та захист лінії зв'язку з Кольським півостровом. Зіткнувшись із більш далекобійними боєприпасами HIMARS, Росії довелося б побоюватися артилерійських ударів із фінської території вздовж усього естонського кордону. Те, що для Росії було простою перевагою в атаці на Балтику під Нарвою, Псковом, Браславом, Гродно, Радянським і Сувалкським коридором, тепер перетворилося на неймовірно складний театр бойових дій, де Росія може опинитися в обороні на кількох тисячах кілометрів фронту проти високомотивованих сил НАТО .

Рекомендація: інвестувати у новий північний фланг НАТО

Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО баланс рішуче змінюється на користь НАТО. Фінляндія та Швеція принесуть до альянсу не лише значний потенціал, а й існуючі інтегровані спільні оборонні структури. Країни вже встановили глибоке та всебічне двостороннє співробітництво в галузі оборони, включаючи спільні військово-морські підрозділи, такі як шведсько-фінська військово-морська оперативна група та шведсько-фінська амфібійна оперативна група. Крім того, у Лапландії майже щотижня проводяться тристоронні спільні навчання фінських, норвезьких та шведських військово-повітряних сил, які в перспективі можуть перетворитися на інтегровані військово-повітряні сили Північних країн, що налічують близько 200 винищувачів. У 2012 році країни Північної Європи також створили Північну посилену співпрацю з повітряного спостереження, яка почала діяти у 2017 році. Нещодавні навчання Vigilant Knife, організовані в стислий термін для перевірки оперативної сумісності шведських та фінських сухопутних військ на півночі Фінляндії та швидкого розгортання шведських військ у Фінляндії, виявилися дуже успішними. Ці існуючі формати можуть і повинні бути використані для планування оборони НАТО на новому північному фланзі. Крім того, шведські збройні сили рекомендують створити в Швеції командування морського компонента НАТО для подальшого зміцнення командування НАТО в Балтійському морі та Фінській затоці.

Фінляндія та Швеція могли б допомогти усунути кілька критичних прогалин у потенціалі НАТО, надавши мобільні зенітні системи для інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, забезпечивши більше можливостей для швидкого перекидання повітряних і морських сил, розгорнувши передові засоби радіоелектронної боротьби, особливо технології боротьби з безпілотниками, та підготувавши глибші варіанти ударів, у тому числі за допомогою високоточних ракет. У поєднанні з найкращими, постійними, інтегрованими командними структурами та повністю інтегрованим планом оборони НАТО, Фінляндія й Швеція можуть значно посилити стримування НАТО у Північно-Балтійському регіоні.

Про авторів:

Мінна Оландер – наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин. Її дослідження присвячені північноєвропейській безпеці та оборонному співробітництву Північних країн, а також зовнішній політиці й безпеці Фінляндії та Німеччини.

Вільям Альберке – директор програми "Стратегія, технології та контроль над озброєннями" у Європейському міжнародному інституті стратегічних досліджень у Берліні. Раніше він працював у НАТО, Міністерстві оборони США, Державному департаменті США та Міністерстві енергетики США, займаючись такими питаннями, як контроль над озброєннями, ядерні гарантії, хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний захист, а також планування військових навчань.