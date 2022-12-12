Расширение НАТО на север: риски, планирование и уроки

Членство Финляндии и Швеции в НАТО коренным образом изменит систему удерживания и обороны в Балтийском море и Северном регионе. Однако Альянсу еще придется решить ряд вопросов по обороне этих регионов, связанных с географическими особенностями.

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Вторжение России в Украину напомнило финнам о Зимней войне, когда финские войска отбили аналогичное нападение в 1939-40 годах с помощью тысяч шведских добровольцев. Эти воспоминания вызвали быструю и решительную реакцию: обе скандинавские страны отказались от своей политики неприсоединения и подали заявку на вступление в НАТО менее чем через три месяца после начала войны.

Фокус перевел новый текст Минна Оландера и Уильям Альберке, посвященный расширению НАТО на северных рубежах Альянса.

Членство Финляндии и Швеции в НАТО коренным образом изменит систему сдерживания и обороны в Балтийском море и Северном регионе. Однако альянсу все еще придется решать проблемы, связанные с естественной географией региона: Эстония, Латвия и Литва граничат с Россией и Балтийским морем, что делает их защиту от российского военного вторжения особенно трудной. Швеция и Финляндия могут ослабить это давление, предоставить военным планировщикам новые возможности для отражения потенциальной агрессии в Северо-Балтийском регионе и помочь создать единый театр военных действий от Арктики до Северной Атлантики, Северного региона и Балтийского моря.

Эти изменения позволят НАТО реализовать свою новую стратегию передовой обороны в Северо-Балтийском регионе и выполнить обещания, содержащиеся в стратегической концепции 2022 года: "защищать каждый дюйм территории союзников в любой момент", вместо того чтобы полагаться на силы, развернутые в Балтийском регионе. Членство Финляндии и Швеции в альянсе решительно меняет соотношение сил в пользу НАТО и делает стратегию передовой обороны более убедительной. Но предстоит еще большая работа. Теперь Финляндия и Швеция должны интегрировать свои индивидуальные и совместные планы обороны и командные структуры в НАТО, чтобы те могли беспрепятственно функционировать под единым командованием альянса. Им также придется внести свой вклад в устранение некоторых давних пробелов в потенциале НАТО, в том числе в таких областях, как воздушные, морские и наземные перевозки, а также интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона.

Размышляя о том, как лучше интегрировать Финляндию и Швецию в альянс и как должно выглядеть сдерживание НАТО в Северном и Балтийском регионе, полезно изучить первые уроки войны в Украине. Как выглядел наихудший сценарий для НАТО, и как членство Финляндии и Швеции изменит региональную динамику? Расширение НАТО в скандинавских странах происходит в период, когда в Европе вновь уделяется внимание коллективной (территориальной) обороне по Статье 5 и выдвигаются новые идеи о том, как сделать регулярные силы сдерживания НАТО более надежными. Сдерживание путем отрицания должно основываться на наихудшем для членов НАТО сценарии, при котором Россия восстанавливает свои вооруженные силы и применяет уроки, извлеченные из своего катастрофического вторжения в Украину.

Финляндия и Швеция имеют опыт борьбы с Россией как с комплексным вызовом. Они обладают важнейшим опытом ведения боевых действий в Арктике, а также противодействия гибридным угрозам на основе системного подхода к безопасности всего общества. Если другие западноевропейские страны приняли модель экспедиционных сил, то Финляндия постоянно фокусируется на территориальной обороне: численность ее войск в военное время составляет 280 тысяч, а общий резерв – 870 тысяч человек. Швеция, в свою очередь, имеет передовую и полностью совместимую с НАТО оборонную промышленность. Теперь НАТО может укрепить свой северный фланг, опираясь на эти преимущества, а также на существующее двустороннее финско-шведское оборонное сотрудничество и более широкие региональные структуры, такие как Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO).

Уроки российского вторжения в Украину

После аннексии Россией Крыма в 2014 году реакция Запада была недостаточно жесткой. Европа медлила с принятием серьезных военных мер, а многие страны поспешили возобновить деловые и энергетические отношения с Москвой. Медленная трансформация системы безопасности НАТО Балтийском регионе не вызывала доверия. На саммите в Уэльсе в 2014 году союзники договорились о ряде мер по укреплению, известных как План действий по обеспечению готовности. НАТО также согласовало географические планы реагирования для стран, расположенных вблизи России, известные как Планы поэтапного реагирования, которые стали первыми реальными оборонительными планами для восточных союзников. На Варшавском саммите 2016 года НАТО согласилась создать "тройную цепь" передовых батальонных боевых групп в Польше, Эстонии, Латвии и Литве под названием "усиленное передовое присутствие". Эта политика была разработана, чтобы многочисленные союзники, особенно три ядерные страны НАТО, были задействованы против вторжения российских войск, но без надежды, что они смогут остановить крупномасштабное российское вторжение.

Решения, принятые на саммите в Мадриде в 2022 году, в некоторой степени устранили недостатки предыдущей схемы сил. Союзники договорились увеличить численность усиленных сил передового присутствия до бригады каждая и разместить дополнительные батальоны в Болгарии, Словакии, Венгрии и Румынии. Кроме того, альянс согласился объединить планы поэтапного реагирования в единый план боевых действий для всего театра военных действий.

[ + – ] С вступлением Финляндии и Швеции в НАТО такой интегрированный план обороны театра военных действий становится гораздо весомее. Фото: FOX PHOTOS

Со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО такой интегрированный план обороны театра военных действий становится гораздо весомее. Хотя ошибочные действия России в Украине заставили пересмотреть соотношение сил в Северо-Балтийском регионе, было бы грубой ошибкой полагать, что в войне против НАТО Россия будет столь же неумелой. Поэтому НАТО должна сформировать как твердую волю к защите своих членов, так и возможность для создания надежной позиции сдерживания, которая не оставит места для двусмысленности и непонимания со стороны России.

Cтарый план НАТО по обороне Балтийского региона: ловушка и молитва?

Преобразование оборонной позиции НАТО из ловушки для медведя в передовую оборону стало более актуальным после того, как Россию обоснованно обвинили в военных преступлениях в Украине. Учитывая эти сообщения, НАТО не должно соглашаться даже на временную оккупацию российскими войсками. Поэтому военные планировщики НАТО должны предвидеть худшее в отношении намерений и возможностей России и соответствующим образом изменить свои планы обороны. Российские политические и военные планировщики сделали ряд ошибочных предположений о готовности и способности украинского правительства к сопротивлению. Это помогает объяснить некоторые аспекты неудач России. Западные специалисты по планированию обороны должны исходить из того, что Россия извлечет уроки из этой войны и не допустит подобных ошибок при оценке готовности стран Балтии и Польши к самообороне – и что в будущем конфликте Москва проявит себя лучше. У России также заканчиваются другие, "более мягкие" варианты политики из-за все более враждебных отношений с Западом.

[ + – ] НАТО не должно соглашаться даже на временную оккупацию российскими войсками стран Балтии Фото: RTL News

Россия наверняка выйдет более слабой из войны с Украиной. До полномасштабного вторжения Россия сохраняла грозный боевой порядок в регионе, который теперь разрушен. Однако в ближайшие 5-10 лет Россия восстановит свою армию, попытавшись применить уроки, извлеченные из последней войны с Украиной, и восстановить утраченные возможности, как это было после катастрофических чеченских войн, вторжения в Грузию и войны с Украиной в 2014 году. Оставшиеся возможности Москвы в Балтийском регионе включают в себя крылатые ракеты большой дальности, наносящие точные удары, множество крылатых и баллистических ракет наземного и морского базирования, а также значительный резерв баллистических и крылатых ракет класса "воздух-земля" и штурмовиков. Кроме того, Москва углубила свои отношения с Беларусью, которая имеет скромные сухопутные и военно-воздушные силы, а также ракеты средней дальности с ядерным потенциалом и истребители-бомбардировщики, которые могут быть использованы для нанесения упреждающих ударов.

Потенциальная схема действий России при вторжении в страны Балтии

Для нападения на страны Балтии у России есть несколько потенциальных вариантов, каждый из которых может совпасть с крупными учениями с Беларусью, такими как "Запад". В худшем случае вторжение будет направлено на быстрый захват значительной территории – в течение нескольких часов – и вынудит НАТО либо принять свершившийся факт, либо направить десятки тысяч войск для ее отвоевания.

Россия атаковала бы по четырем основным направлениям, блокировав страны Балтии со стороны Калининграда и Беларуси. Со своей материковой территории российские войска могли бы наступать одновременно на двух фронтах: на юге Балтийского региона, от Пскова-Острова до Латвии, и на севере, от Гатчины-Луги до Нарвы.

[ + – ] Для нападения на страны Балтии у России есть несколько потенциальных вариантов, каждый из которых может совпасть с крупными учениями с Беларусью, такими как "Запад" Фото: Минобороны РФ

Россия также может развернуть воздушно-десантные и амфибийные подразделения на Аландских островах в Финляндии, Готланде в Швеции и Хийумаа в Эстонии, чтобы создать дополнительный потенциал противовоздушных и противокорабельных ракет для защиты подступов к Клайпеде и Рижскому заливу. На основе оценки российских оперативно-стратегических учений, таких как "Запад", планировщики НАТО предполагают, что первоначальная российская ракетная атака будет направлена на уничтожение большого количества критически важной инфраструктуры в кратчайшие сроки с помощью платформ, базирующихся в Арктике, Черном и Средиземном морях. Они уничтожат ключевые узлы командования, управления и связи НАТО, наземные станции спутниковой связи, критически важные аэропорты и морские порты – все чтобы ослепить членов альянса и ослабить их способность быстро реагировать и подкреплять свои силы.

Тогда НАТО придется столкнуться с уничтожением своих передовых сил и противостоять совместной российско-белорусской операции по блокированию Сувалкского коридора, которая мешает переброске сухопутных войск НАТО. Затем Россия могла бы объявить о прекращении огня, чтобы закрепить свои территориальные завоевания и заставить НАТО начать операцию по их вытеснению. Все эти атаки будут приурочены к внезапным учениям российских ядерных сил, чтобы обеспечить максимальное стратегическое ядерное давление на ядерные державы НАТО.

Переход от фрагментарной обороны к интегрированной передовой обороне

С вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, а Дании – в Общую политику безопасности и обороны Европейского союза, вся стратегическая перспектива для России меняется. Теперь прежние ограничения на сотрудничество в области обороны сняты, что позволяет Северо-Балтийскому региону стать полностью взаимосвязанным и согласованным пространством безопасности. Более того, вторжение России в Украину объединило страны Северной Европы и Балтии в их общем восприятии угрозы со стороны России. Ответом на действия России стало укрепление архитектуры безопасности в этом объединенном регионе перед лицом нынешних и будущих угроз, сохраняя при этом четкую и твердую приверженность поддержке Украины в ее борьбе за выживание.

Если до сих пор Россия могла свободно запугивать и провоцировать страны Северной Европы и Балтии разными методами, то теперь ее возможности для маневра будут существенно ограничены. В арктическом регионе у России больше нет двух неприсоединившихся стран между ней и Норвегией. Хотя Швеция и Финляндия рассчитывали на защиту своего воздушного пространства, риск реакции всего альянса на любое нарушение усиливает сдерживание. Кроме того, морской путь из порта Санкт-Петербурга через Финский залив узок и пролегает между водами Финляндии и Эстонии. Шведский остров Готланд, расположенный в центре Балтийского моря, придает планам НАТО по обороне Балтики стратегическую глубину и повышает безопасность снабжения. Российский эксклав Калининград, расположенный всего в 330 километрах от Готланда, теряет свой стратегический потенциал и становится уязвимым местом.

[ + – ] Москве придется следить за 1343 километрами новой границы НАТО с Финляндией Фото: realist.online

Россия также может быть вынуждена изменить плотность войск вдоль своих западных границ. Москве придется следить за 1343 километрами новой границы НАТО с Финляндией, которая отвлекает внимание от стран Балтии и создает для России "бездонную яму". На своей юго-западной границе Россия сталкивается с наиболее опытными и враждебными силами Европы в Украине. С точки зрения России, самым важным изменением будет тот факт, что вместо наступательных операций военным планировщикам придется тратить больше времени на планирование обороны.

Санкт-Петербург, расположенный менее чем в 400 километрах от Хельсинки, теперь уязвим для морской блокады НАТО. Для Балтийского флота России пространство для маневра в Балтийском море существенно ограничивается, поскольку его база в Калининграде теперь подвергается ударам противокорабельных ракет с суши, моря и воздуха с 360 градусов. Кроме того, российский Кольский полуостров непосредственно граничит с Финляндией и Норвегией. На полуострове находится одна из крупнейших концентраций ядерных средств России, имеющих решающее значение для ее потенциала второго удара, включая стратегические баллистические ракеты подводного базирования и самолеты дальнего радиуса действия, которые связаны с остальной частью России только одним материковым маршрутом.

Это означает, что вместо того, чтобы сосредоточить силы вдоль всех границ стран Балтии, России придется направить десятки тысяч военнослужащих на оборону Санкт-Петербурга и защиту линии связи с Кольским полуостровом. Столкнувшись с более дальнобойными боеприпасами HIMARS, России пришлось бы опасаться артиллерийских ударов с финской территории вдоль всей эстонской границы. То, что для России было простым перевесом в атаке на Балтику под Нарвой, Псковом, Браславом, Гродно, Советском и Сувалкским коридором, теперь превратилось в невероятно сложный театр военных действий, где Россия может оказаться в обороне на нескольких тысячах километров фронта против высокомотивированных сил НАТО.

Рекомендация: инвестировать в новый северный фланг НАТО

С вступлением Финляндии и Швеции в НАТО баланс решительно меняется в пользу НАТО. Финляндия и Швеция привнесут в альянс не только значительный потенциал, но и существующие интегрированные совместные оборонные структуры. Страны уже установили глубокое и всестороннее двустороннее сотрудничество в области обороны, включая совместные военно-морские подразделения, такие как шведско-финская военно-морская оперативная группа и шведско-финская амфибийная оперативная группа. Кроме того, в Лапландии почти еженедельно проводятся трехсторонние совместные учения финских, норвежских и шведских военно-воздушных сил, которые в перспективе могут превратиться в интегрированные военно-воздушные силы Северных стран, насчитывающие около 200 истребителей. В 2012 году страны Северной Европы также создали Северное усиленное сотрудничество по воздушному наблюдению, которое начало действовать в 2017 году. Недавние учения Vigilant Knife, организованные в сжатые сроки для проверки оперативной совместимости шведских и финских сухопутных войск на севере Финляндии и быстрого развертывания шведских войск в Финляндии, оказались очень успешными. Эти существующие форматы могут и должны быть использованы при планировании обороны НАТО на новом северном фланге. Кроме того, шведские вооруженные силы рекомендуют создать в Швеции командование морского компонента НАТО для дальнейшего укрепления командования НАТО в Балтийском море и Финском заливе.

Финляндия и Швеция могли бы помочь устранить несколько критических пробелов в потенциале НАТО, предоставив мобильные зенитные системы для интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечив больше возможностей для быстрой переброски воздушных и морских сил, развернув передовые средства радиоэлектронной борьбы, особенно технологии борьбы с беспилотниками, и подготовив более глубокие варианты ударов, в том числе с помощью высокоточных ракет. В сочетании с лучшими, постоянными, интегрированными командными структурами и полностью интегрированным планом обороны НАТО, Финляндия и Швеция могут значительно усилить сдерживание НАТО в Северо-Балтийском регионе.

Об авторах:

Минна Оландер – научная сотрудница Финского института международных отношений. Ее исследования посвящены североевропейской безопасности и оборонному сотрудничеству Северных стран, а также внешней политике и политике безопасности Финляндии и Германии.

Уильям Альберке – директор программы "Стратегия, технологии и контроль над вооружениями" в Европейском международном институте стратегических исследований в Берлине. Ранее он работал в НАТО, Министерстве обороны США, Государственном департаменте США и Министерстве энергетики США, занимаясь такими вопросами, как контроль над вооружениями, ядерные гарантии, химическая, биологическая, радиологическая и ядерная защита, а также планирование военных учений.