250 років ЗС США: нова стратегія для американської армії

Армія США має унікальну захопливу історію, яку необхідно розповісти. Це історія про службу та патріотизм, про соціальну мобільність та економічні можливості, а в період поляризації — про те, як підтримують одне одного американці з усіх верств суспільства. Але ця історія не може бути розказана сама собою. Нова наративна стратегія є вкрай важливою для встановлення зв'язку з американським народом на довгі роки вперед.

50 років тому армія США покинула В'єтнам та вийшла на американський вільний ринок. Перехід до цілком добровільної служби у 1973 році змусив армію зовсім по-новому визначити, сформувати та донести до громадськості свої наративи.

Протягом більшої частини останніх двох десятиліть цей наратив здавався напрочуд стійким і міцним, підтримуючи високий рівень суспільної поваги, навіть коли ставлення до воєн, які вела армія, стало негативним. Але сьогодні цей наратив руйнується. Чи то через політизацію, чи то через вихід із "глобальної війни з терором", можливості армії у сфері суспільних комунікацій далекі від ідеалу. Падіння суспільної довіри до армії — один із показників цього, але дефіцит призовників у 2022 році, коли армія не добрала 15 тисяч осіб, або 25% цільових показників, робить цю проблему ще очевиднішою.

Армія вже здійснює певні кроки, наприклад, повертає своє дуже успішне гасло "Стань усім, чим можеш бути" у межах нової маркетингової кампанії. Але вони мають фрагментарний характер. Криза призову — лише набагато серйозніші проблеми. Армії потрібне не просто нове гасло, їй потрібна абсолютно нова наративна стратегія.

Фокус переклав новий текст Дена Валлоне, присвячений розвитку армії США.

Армії доведеться докласти серйозних зусиль, щоб перехопити ініціативу у сфері комунікацій, поки ситуація не стала ще гіршою. У новому дослідженні моєї організації More in Common ми з'ясували, що багато американців вважають армію надто залученою до політики: сім із десяти кажуть, що військові мають бути відокремлені від політики, але лише чотири з десяти вважають, що цього вже вдалося досягти. Якщо не змінити цю динаміку, армія може легко потрапити в хибне коло, коли американці все частіше розглядають її через політичний фільтр.

За допомогою нової наративної стратегії армія може почати долати політичну поляризацію та надати цілісність численним меседжам, які вона розсилає. Вона може зосередитися на тому, що дослідники називають трансакційним і трансцендентним наративами, або, у разі армії, прагматизмом і патріотизмом. При цьому армія сформує почуття приналежності та спільної мети в усіх аудиторій, які їй потрібно охопити. За умов правильного підходу нова наративна стратегія дозволить усім представникам армії — від командувача, який звітує перед Конгресом, до призовника, який розмовляє з батьками за обіднім столом, — використовувати повідомлення, які найкраще резонують з конкретними аудиторіями, але водночас розповідають спільну історію про армію.

Вміння слухати — це перший крок у розбудові такої стратегії. Ефективність наративної стратегії багато в чому залежить від того, наскільки наратив відповідає цінностям, поглядам і переконанням цільової аудиторії. Для армії це означає почути від американців будь-якого походження та поглядів про те, як вони розуміють три ключові концепції: мета армії, відносини між армією та американським народом та ширший обрій загроз. Армія має унікальний шанс зібрати такі дані: у 2025 році їй виповнюється 250 років. Ця важлива віха є природною нагодою привернути увагу американців, прорватися через поляризовані канали ЗМІ та почути думки безпосередньо людей та спільнот по всій країні. Армія має скористатися цим, запустивши кампанію "250 років армії", щоб провести масштабні дискусії та заходи по всій країні.

За допомогою нової наративної стратегії армія може почати долати політичну поляризацію та надати цілісність численним меседжам, які вона розсилає Фото: Hudson Madsen/Facebook

Аналіз призовної кризи: втрачена роль наративу

Пояснюючи причини нестачі призовників, аналітики не беруть до уваги роль, яку наратив відіграє в ухваленні американцями рішення про військову службу. Як зазначають дослідники з RAND, рішення окремих людей про призов "зазвичай моделюються в межах професійного вибору, де передбачається, що люди йдуть до армії, якщо очікувана цінність служби в армії перевищує альтернативні витрати, пов'язані з відмовою від служби". Такі моделі дозволяють отримати важливі висновки, які покращили політику, пільги та практику призову, але при цьому ізолюють заклик від ширших відносин армії з американським народом.

Наслідки такої ізоляції видно з розмаїття між висвітленням кризи призову та рекомендаціями, висунутими багатьма дослідниками. Висвітлення кризи незмінно підкреслює суспільні дискусії про те, чи стали військові надто "лівими", тоді як рекомендації експертів, як правило, зосереджені виключно на змінах у політиці та практиці призову. Невідповідність між громадською думкою, що ґрунтується на ідеології, та пропонованими рішеннями, заснованими на практичних міркуваннях, ускладнює прийняття армією конструктивних заходів. Є мало даних, що дозволяють припустити, що побоювання щодо прогресивної індоктринації є значним чинником у процесі набору в армію (докладніше про це пізніше). Проте армія має звернутися до громадського наративу, щоб створити міцну політичну підтримку для змін у політиці та практиці. Ефективна наративна стратегія у цьому контексті створює умови для успішної реалізації структурних покращень.

Це не означає, що потрібно відкидати чи применшувати значення економетричного аналізу для ініціатив із вербування. Дослідження постійно показують, що макроекономічні чинники, такі як рівень безробіття та зарплати військових порівняно з цивільними, значно впливають на рішення американців піти в армію. Громадська думка також підтверджує цей факт — наприклад, у процесі спільного опитування з реклами, маркетингових досліджень та вивчення ринку, проведеного восени 2021 року серед американців у віці від 16 до 21 року, 58% обрали "оплату/гроші" як основну причину, через яку вони могли б розглянути можливість вступу до армії. Оперативні міркування, такі як система, використовувана армією для медичного відбору новобранців, також мають значення для успіху вербувальників у досягненні поставлених цілей. Цілком логічно, що такі змінні відіграватимуть ключову роль у вирішенні сьогоднішньої проблеми.

Однак ці економетричні моделі мають бути доповнені й інтегровані з дослідженнями, що розглядають наративи й те, що соціолог доктор Чарльз Москос назвав "інституційними" змінними, такими як борг і патріотизм. Вплив таких змінних очевидний в опитуваннях, у яких військовослужбовців запитують, чому вони надійшли на службу. Опитування новобранців у березні 2018 року показало, що головною причиною, через яку людина хотіла б піти в армію, була "гордість чи почуття власної гідності/честі". Інституційні змінні завжди були серед найважливіших причин, чому американці обирають службу в армії, але їм приділяється набагато менше уваги у розмовах про покращення результатів рекрутингу. Коротше кажучи, хоча в армії є важелі, які можна використовувати тільки для рекрутингу, кризу не можна вирішувати у відриві від ширшої проблеми, з якою стикається армія у спілкуванні з американським народом.

Створення ефективних комунікацій: переконливі наративи

Перш ніж армія зможе побудувати нову наративну стратегію, вона має дійти загального визначення того, що таке наратив. Це складніше, ніж може здатися. Хоча за останні два десятиліття армія набула більшого досвіду роботи з наративами, основна увага приділялася оперативному чи тактичному рівню. Поки що не вистачає досліджень чи рекомендацій щодо ролі наративу у відносинах між армією та американським суспільством. На щастя, армія може спиратися як на минулий досвід, так і на дослідження, проведені з метою війни з тероризмом, щоб сформувати дійове визначення наративу.

Після війни чи в періоди відносного миру, як нині, армія часто відчуває труднощі зі створенням переконливого наративу. Це видно з останньої заяви про позицію армії США, в якій було позначено шість цілей, якими повинні керуватися війська, починаючи з того, щоб стати більш орієнтованими на дані та закінчуючи створенням позитивного клімату в командуванні. Кожна мета важлива, але загальний пакет не проходить тест на переконливість — сума не перевершує своїх частин. Немає ширшої теми, немає підґрунтя, яке б пов'язало цілі разом для створення більш послідовного наративу, і немає нитки, що зв'язує минуле, сучасне і майбутнє армії.

Очевидним є разючий контраст із заявою про позицію 2002 року, яка враховувала: "Сьогодні ми беремо участь у глобальній війні з тероризмом і захистом нашої батьківщини. Солдати, які перебувають на варті інтересів нації, захищають і просувають американські інтереси по всьому світу. Вони виконують ці життєво важливі місії так само, як і ми протягом минулих 226 років, без особливого галасу та уваги". Ці три речення передають суть переконливого наративу, формулюючи сміливу, нову, життєво важливу місію, яка водночас є продовженням безперервної спадщини скромного служіння і самопожертви заради нації.

На додаток до вивчення своїх минулих наративів, армія може скористатися коротким оглядом досліджень з наративів, підготовлених для серії "Оцінка революційних і повстанських дій". Хоча основна увага приділяється наративам у контексті повстанської діяльності, автори дають робоче визначення переконливих наративів, яке застосовується до внутрішнього ландшафту. Спираючись на дослідження в галузі соціальних наук, вони визначають наратив як "послідовну систему взаємозалежних і послідовно організованих історій, які служать загальному риторичному наміру". Для армії це означає, що наратив стає системою історій — тем, меж, слоганів, девізів, історій підрозділів, візуальних елементів тощо — які підходять одне до одного і створюють спільну метаісторію про армію.

Наративна стратегія відповідає бажаному кінцевому стану наративу — метаісторії про армію, яку хочуть почути та відчути люди, — та відповідним методам і ресурсам для охоплення та взаємодії з різними аудиторіями. Стратегія створює цілісність, залишаючи у своїй високий рівень індивідуалізації, і дозволяє армії використовувати як продумані, так і спонтанні комунікації. Але для того, щоб стратегія була ефективною, армії необхідно визначити чіткий кінцевий стан наративу.

Наративна стратегія армії буде ефективною тією мірою, якою її аудиторія зможе зрозуміти, чим займається армія, чому люди приходять до армії і чому це важливо. Хоча армія торкається всіх трьох тем — назвемо їх мету, люди та контекст — у своєму нинішньому баченні армії 2030 року, не зрозуміло, чи є відповідність у тому, як армія та американський народ розуміють ці теми.

Після війни або в періоди відносного миру, як нині, армія часто відчуває труднощі зі створенням переконливого наративу

Ціль армії США

Ціль армії, як вона її розуміє, залишається незмінною з моменту її заснування в 1775 році: вигравати війни. Призначаючи Джорджа Вашингтона головнокомандувачем Континентальної армії, Континентальний конгрес описав ціль армії як "захист свободи Америки і ... відбиття будь-якого ворожого вторгнення в неї". Сьогодні армія заявляє, що її місія полягає у "розгортанні, веденні та перемозі у війнах нашої країни шляхом забезпечення готовності, оперативності та стійкого домінування сухопутних військ по всьому спектру конфлікту у складі об'єднаних сил".

Однак немає чіткості, як американці поза армією розуміють її ціль. Протягом десятиліть американці асоціювали перемогу у війні з перемогами на зразок Другої світової війни, проте, як сказав посол Раян Крокер у своєму звіті Комітету Сенату з міжнародних відносин у 2021 році: "Перемога та поразка — не ті терміни, які я використав у таких зонах бойових дій, як Афганістан та Ірак". Відображенням цієї невідповідності є думка американців, що Америка не досягла успіху в Афганістані й Іраку, але при цьому дані не підтверджують, що люди вважають, що армія загалом не впоралася зі своїм завданням. Це вказує на розбіжність в уявленнях самої армії та громадськості про її призначення.

На громадське сприйняття цілі армії також, мабуть, вплинули гучні внутрішні місії, виконані армією останні кілька років. Чи то реагування на протести у 2020 році, чи розгортання на південному кордоні, чи охорона Капітолію США після подій 6 січня, армія відіграла дуже помітну роль у численних політично значущих подіях. Хоча для повного розуміння впливу цих місій на ставлення суспільства до армії необхідні додаткові дослідження, цілком імовірно, що, ослаблення суспільної довіри, вони викликали подальше замішання і розкол у розумінні американцями призначення армії.

Люди, які служать в армії США

На додаток до вивчення різних видів цілей, армії також необхідно оцінити, як американці у формі та без розуміють відносини між армією і суспільством. Це життєво важливо для того, як потенційні новобранці розуміють своє місце в армії. Необхідно вивчити давні тенденції, такі як протиріччя між сприйняттям армії як патріотичного інституту громадян-солдат і високотехнічною професійною організацією, а також величезний розрив між армією та більшістю американців у плані соціальних контактів. Однак ще актуальнішим завданням для армії є боротьба з новими тенденціями, насамперед із різкою ідеологічною поляризацією в країні та її впливом на ставлення до армії.

У процесі дослідження, проведеного моєю організацією наприкінці 2022 року, ми виявили значну ідеологічну поляризацію щодо армії. Наприклад, 45% демократів проти 15% республіканців вважають, що військові виділяють надто мало ресурсів та уваги на боротьбу з расизмом в армії. 60% республіканців проти 39% демократів згодні з твердженням: "Чим більше військові приділяють увагу різноманіттю та інклюзивності, тим менше вони можуть зосередитися на підготовці до війни".

Ця поляризація вловлюється і спотворюється заголовками про "полівівших" військових і коментарями про те, що консерватори відмовляються від військової служби. Насправді картина набагато складніша. Довіра республіканців до армії, хоч і залишається загалом високою, впала за рік із 81% до 71%, що є значним зниженням. У той же час, однак, американці, як і раніше, набагато частіше вважають військовослужбовців консервативнішими (32%), ніж інше суспільство, чим ліберальнішими (10%). Це особливо правильно для республіканців, 40% яких вважають військовослужбовців консервативнішими. Крім того, нещодавні опитування, проведені для армії, показали, що молодих американців утримує від служби насамперед побоювання з приводу небезпек армійського життя або того, що служба відкине їх назад у професійному плані. Глибше розуміння міфів і реалій сприйняття армії американцями має вирішальне значення для того, щоб армія ефективно діяла у поляризованому комунікаційному середовищі.

Контекст. Армія США та сучасна геополітична обстановка

Зрештою, армії необхідно зрозуміти, як американці розуміють ширший контекст загрози. Американці вважають, що ми вийшли з епохи глобальної війни із терором. В останньому опитуванні Фонду Рейгана американці назвали Китай (43%) та Росію (31%) країнами, які становлять найбільшу загрозу для США. У документі "Бачення армії-20230" цей перехід чітко позначено, але в ньому відсутня всеосяжна структура, яка б допомогла американцям осмислити нові умови безпеки в ідеологічному та матеріальному плані.

Це відхід від епохи глобальної війни з тероризмом і холодної війни, коли існували переконливі межі характеру загрози. Помилка армії в умовах відсутності єдиної загрози, аналогічної до загрози Радянського Союзу або глобального тероризму, полягає в тому, що вона продовжує перераховувати виклики — Китай, Росія, кібербезпека, космос, клімат тощо — замість того, щоб розповідати історію про людей, цінності та ідеї, що стоять за ними. З'являється спокуса наголосити, "що" ми робимо ("ведемо точний вогонь на великі відстані", "проводимо дальню розвідку") замість більш глибокого "чому". Саме в такий момент існування безлічі загроз, коли занепокоєння американців щодо зовнішньої політики розходиться по ідеологічних лініях, необхідно послідовно та чітко описати ландшафт безпеки, торкаючись питань ідентичності та цінностей.

Не лише армія відповідає за опис загального контексту загрози. Як Стратегія національної безпеки, так і Стратегія національної оборони використовують кадр "стратегічна конкуренція". Цей кадр має значний, хоч і суперечливий сенс для інсайдерів політики, але він має сумнівну цінність у розмові з більшістю американців, які менше розуміються на тонкощах лексики національної безпеки та міжнародних відносин. Армії необхідно застосовувати вертикальну інтеграцію: пов'язувати високу політику з історіями, які є більш значущими на місцевому й особистому рівнях. Вертикальна інтеграція дозволить армії бути послідовною у всіх своїх повідомленнях про ландшафт національної безпеки, починаючи з брифінгів Пентагону та закінчуючи висловлюваннями рекрутера у місцевій середній школі.

На додаток до вивчення різних видів цілей, армії також необхідно оцінити, як американці у формі та без розуміють відносини між армією і суспільством

Висновок: 250 років армії Сполучених Штатів Америки

Конкурувальні й часом суперечливі сигнали щодо американців до армії наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень, щоб краще зрозуміти, як американці ставляться до збройних сил. Проте вже зараз очевидні два моменти. По-перше, ситуація стала більш поляризованою, ніж у 1981 році, коли було запущено програму "Стань усім, чим ти можеш бути". По-друге, ситуація може погіршитись. Нова наративна стратегія допоможе армії змінити цю динаміку, але тільки в тому випадку, якщо вона створить історії, які знайдуть глибокий і широкий відгук серед населення.

Найкращий шлях до таких результатів починається з безпосереднього, широкого й особистого опитування думок американського народу. Як механізм для досягнення цієї цілі армія повинна використовувати майбутній 250-річний ювілей для запуску великої ініціативи щодо залучення громадськості. Ця ініціатива дозволить провести тисячі заходів по всій країні протягом кількох наступних років.

250-річний ювілей є незвичайною нагодою для безпосереднього спілкування з американцями. Це та віха, яка говорить про потребу людей у колективному досвіді. Люди інстинктивно приділятимуть цій даті більше уваги, що є величезною перевагою в умовах конкурентної економіки уваги та поляризованого комунікаційного ландшафту.

Для реалізації цього проєкту армії необхідно працювати з партнерами громадянського суспільства. Ветеранські організації, релігійні групи та підприємства могли б організувати заходи та надати маркетингову підтримку. За прикладом святкування 250-річчя країни у 2026 році, штати та місцева влада можуть ухвалити відповідне законодавство та створити комітети, щоб залучити більше людей до цього процесу. Армія має запросити істориків і кінематографістів для вивчення, написання і створення матеріалів про історію армії. Зрештою, в межах "250 років армії" варто також провести заходи за участю військовослужбовців і членів їхніх сімей, щоб переконатися, що нова наративна стратегія знайде відгук у дійсних військовослужбовців.

Армія має унікальну захопливу історію, яку необхідно розповісти. Це історія про службу та патріотизм, про соціальну мобільність та економічні можливості, а в період поляризації — про підтримку американцями всіх верств суспільства одне одного в спільній справі. Але ця історія не буде розказана сама собою. Нова наративна стратегія є вкрай важливою для встановлення зв'язку з американським народом на довгі роки вперед.

Про автора

Ден Валлоне — виконавчий директор організації More in Common US, де він очолює ініціативу "Ветерани та громадяни" — дослідницький проєкт, покликаний допомогти подолати розрив між спільнотою ветеранів і сімей військовослужбовців та суспільством загалом. Колишній офіцер піхоти, Ден служив в Афганістані в межах операції "Незламна свобода".