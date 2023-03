Штрафбат чи фрайкорпус? Що спільного в армії Фрідріха Великого та російської ПВК "Вагнер"

Описуючи ПВК "Вагнер", що воює в Україні, деякі західні коментатори використовують термін "найманці", тоді як інші віддають перевагу "штрафним батальйонам". Жоден з цих термінів не є особливо втішним. В американців найманці викликають у пам'яті гесенців, які служили разом із британцями під час Американської революції. Штрафбати ж асоціюються із ув'язненими, яких використовували Червона Армія та Вермахт під час Другої світової війни. Проблема в тому, що жодна з цих аналогій не підходить "Вагнеру", дещо розмиваючи його потенційну небезпеку.

Розглянувши "Вагнер" як модернізований Фрайкорпус XVIII століття, ми зможемо краще зрозуміти недоліки та можливості цього формування. У часи Фрідріха Великого ці невеликі групи найманців часто набиралися з полонених, але при цьому мали гнучкість і пристосованість, яких не вистачало звичайним підрозділам. І хоча вони були засобом політичного просування для своїх лідерів, ця політична роль була ретельно обмежена інтересами держави. У сьогоднішньому контексті це означає, що спостерігачі не повинні поспішати списувати ефективність "Вагнера" з рахунків — але також не повинні піддаватися спокусі перебільшувати роль лідера "Вагнера" Євгена Пригожина.

Фокус переклав новий текст Олександра С. Бернса, де автор роздумує над тим, чим насправді є ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" та прусський фрайкорпус

Американська та Французька революції міцно пов'язали військову службу з ідеями громадянства, націоналізму та честі. Солдати у країнах переважно зневажали найманців. Популярна пісня періоду Французької революції гласила:

"Друзі, справжній республіканець

Повинен любити і берегти своїх братів.

Санкюлот з піком у руці

Не боїться орди найманців.

Він бореться як республіканець"…

У XIX та XX століттях масові армії, створені національними державами та підтримувані їх промисловою потужністю, домінували у великомасштабних конфліктах. Вторгнення Росії в Україну — це щось інше, на думку вчених. Уейн Хсієх стверджує, що ми можемо назвати це "постмодерною" війною, а Франц-Штефан Гаді припустив, що це може бути поверненням до кабінетних війн XVIII століття.

У цьому контексті історія впливає на те, як сучасні коментатори сприймають війська, подібні до групи "Вагнер". Джордж Вашингтон одного разу нагадав своїм солдатам, "що можуть зробити кілька хоробрих чоловіків, які б'ються на своїй землі і з кращих спонукань, проти низькопробних найманців та найманців". Штрафні батальйони, зі свого боку, викликають у пам'яті накази Сталіна тримати такі підрозділи в строю, розстрілюючи "панікерів та боягузів на місці". Опис атак "м'ясними хвилями" та самогубств призовників "Вагнера" посилюють враження про застарілу і тактично відсталу організацію, яка здебільшого служить для переправки живих трупів з російської тюремної системи на фронт в Україні.

ПВК "Вагнер" продемонструвала переконливо гнучку тактику, яка протирічить стереотипу про найманців і штрафних батальйонів Фото: З відкритих джерел

Однак таке уявлення про "Вагнер" не відповідає тому, що все частіше говорять про цю організацію експерти. За словами українських офіцерів, а також таких експертів, як Конрад Муцкя, Франц-Штефан Гаді та Майкл Кофман, "Вагнер" продемонстрував напрочуд гнучку тактику, яка суперечить стереотипу про найманців або каральних батальйонів.

Як організація найманців, частково набрана з ув'язнених, може бути гнучкою та адаптованою — іноді гнучкішою, ніж регулярна армія Росії? Одну з відповідей можна знайти у військовій історії XVIII століття, зокрема, у прусській армії Фрідріха Великого.

У процесі Семирічної війни армія Фрідріха Великого прославилася (можливо, незаслужено) своєю залізною дисципліною та нібито жорсткою тактикою. Менш відома роль, яку сучасні приватні військові компанії зіграли в успіху Пруссії. Під час війни вельможі або олігархи використовували свої особисті засоби для формування військових підрозділів, або фрайкорпусів, для служби пліч-о-пліч з прусською армією. Аристократи виділяли гроші, необхідні для вербування та оснащення цих підрозділів. Навіть не маючи достатнього військового досвіду, вони згодом ставали полковниками та власниками своїх новостворених підрозділів — це називалося посадою індепендента.

Євген Пригожин у ПВК "Вагнер" — це сучасна версія володаря фрайкорпусу XVIII століття: вельможа, який підвищує свій статус через володіння майном.

У ході Семирічної війни армія Фрідріха Великого прославилася (можливо, незаслужено) своєю залізною дисципліною та нібито жорсткою тактикою

Як і ПВК "Вагнер", фрайкорпуси поповнювалися за рахунок полонених, у цьому випадку — військовополонених. У цих нібито прусських частинах у великій кількості служили французи, угорці та австрійці. Так було у прусської армії, а й у всій Європі на той час. Відомо, що фрайкорпус "Зелений Лаудон" австрійської армії був набраний із прусських військовополонених. Часом така практика вербування призводила до критики фрайкорпусів та їхніх бійців. Сам Фрідріх називав цих людей "огидними покидьками" і "тричі проклятими". Справді, одне з можливих застосувань, що Фрідріх бачив для фрайкорпусів, – це атаки м'ясними хвилями. У своєму повоєнному листі він пропонував:

"Припустимо, ворог стоїть на пагорбі, і ви хочете його зігнати звідти. Можна використовувати ці війська в першій хвилі, щоб вони наосліп бігли до позицій противника, ведучи вогонь, поки вони не опиняться серед ворога… це має бути зроблено поспіхом, без обережності, інакше ви втратите багато людей.

Ці війська, на думку Фрідріха, були менш цінними, ніж його регулярна піхота: потенційне гарматне м'ясо.

Експерт вважає, що є дві ПВК "Вагнер": більш відома — із засудженими, які здійснюють лобові атаки, і менш відома, куди входять добре навчені сили, здатні до адаптації та гнучкості

Однак, незважаючи на критику, фрайкорпуси загалом демонстрували більше інновацій, ніж інші прусські солдати. На відміну від своїх більш простих інструкцій для регулярної піхоти, Фрідріх докладно писав про те, як навчати членів фрайкорпусу ховатися "за деревами" та "в будинках", а також як "лежати плазом", "стріляти через каміння" та "вести вогонь через гребінь хребта". За останні 30 років історики неодноразово наголошували на тактичній адаптивності фрайкорпусу.

Прусський полковник Фрідріх Вільгельм фон Клейст сформував найуспішніший фрайкорпус у 1759 році. З ядра угорських військовополонених Клейст створив адаптовану та небезпечну силу. Ці війська пишалися тим, що навчалися з досвіду попередніх операцій. Сучасний військовий письменник Карл Грісхайм описує типовий аналіз Клейстом свого корпусу після операції: "Навіть у розпал кампанії його метод був такий: після успішних дій він збирав офіцерів свого корпусу і вказував на допущені помилки, їх причини та наслідки, а також давав уроки, як уникнути подібних промахів у майбутньому".

Фрайкорпуси, на думку імператора Фрідріха, були менш цінними, ніж його регулярна армія: потенційне гарматне м'ясо

Ці підрозділи також удосконалили версію загальновійськової війни XVIII століття, де кавалерія, артилерія та піхота використовувалися на мікротактичному рівні, щоб атакувати ворога спільно.

Один австрійський ветеран скаржився: "Коли [прусська] команда гусар відокремлюється від ворожої армії, вони завжди мають 200 гренадерів, які марширують безпосередньо за ними як підтримка: оскільки, таким чином, ворожа легка кавалерія підтримується піхотою, а наша — ні, наші гусари неминуче виявляються гіршими у кожному зіткненні".

Історик Крістофер Даффі стверджує, що сукупний ефект цієї гнучкості полягав у тому, що нібито жорсткі пруссаки були більш ефективними у діях малих підрозділів, тоді як їхні вороги, мабуть, мали більшу ініціативу. В армії, де панувала нібито жорстка доктрина, сили, підрозділи, які не були під безпосереднім керівництвом військових, мали найбільше можливостей для адаптації.

Минулого місяця один український офіцер заявив: "одна з найбільших загроз з боку "Вагнера" полягає в тому, що у них набагато більше свободи під час атаки, ніж у регулярних [російських] військ". Конрад Музика стверджував, що "є дві ПВК "Вагнер": більш відома "із засудженими, які здійснюють лобові атаки", і менш відома, куди входять "добре навчені сили, здатні до адаптації та гнучкості".

Майкл Кофман також зазначає: "Є ув'язнені, які використовуються "Вагнером" у великих кількостях… але існують і штурмові загони, загони вогневої підтримки та постачання, що складаються з краще навчених сил".

Незважаючи на критику, фрайкорпуси загалом демонстрували більше інновацій, ніж інші прусські солдати. Фото: Вiкiпедiя

Що ж сталося з фрайкорпусами XVIII століття і що може статися з ПВК "Вагнер"?

Коли Семирічна війна добігла кінця, імператор Фрідріх зрозумів, що йому мало користі від військ, що не входять до його формальної структури командування, і насильно включив їх у регулярні прусські формування. Можливо, "вагнерівців" спіткає та ж доля, якщо не гірша. Інститут вивчення війни нещодавно писав, що Міністерство оборони Росії навмисно послаблює "вагнерівців" у процесі бойових дій навколо Бахмута. Правда це чи ні, але Пригожину не завадило б подумати про долі власників фрайкорпусів XVIII століття. Деяким, наприклад, польському князю Єжи Марцину Любомирському, довелося тікати, бо вони були вигнані з Пруссії.

Ця теза суперечить ідеї про те, що Пригожин — це сучасний Альбрект фон Валленштайн, який чинить значний політичний вплив на Путіна та перебіг війни. Валленштайн був досвідченим командиром найманих військ, що фінансуються державою під час Тридцятирічної війни XVII століття. Оскільки в цей ранній період не існувало державних збройних сил, Валленштайн та його найманці були державними монополістами застосування насильства. В результаті Валленштайн відчув себе вправі робити свій внесок у політику і навіть почав сам формувати її.

У нинішніх умовах майже неможливо, щоб Пригожин приймав незалежні зовнішньополітичні рішення для Росії. Натомість, як пишуть Альма Кешаварз і Кірон К. Скіннер, "такі інститути, як [Корпус вартових ісламської революції] та "Вагнер", є інструментами зовнішньої політики відповідних держав". Російська зовнішня політика визначає можливості Пригожина використати "вагнерівців", а не навпаки. Приватні ресурси Пригожина, як і деяких його колег XVIII століття, тьмяніють у порівнянні з масштабами сучасної війни, яку веде держава. Нещодавно агентство Bloomberg повідомило, що через витрати конфлікту Пригожин переключає свою увагу на Африку і скорочує чисельність сил "Вагнера" в Україні. Час покаже, чи це станеться насправді, але доля Пригожина нагадуватиме швидше князя Любомирського, ніж Валленштайна.

Західній аудиторії уявлення про "вагнерівців" як про фрайкорпус допоможе точніше оцінити їхні можливості. Військові інститути часто шанують своїх рівних колег і недооцінюють тих, хто видається сторонніми. Після американської та французької революцій слово "найманець" стало лайливим. Аналогічним чином, ідея вербування ув'язнених у війська суперечить західним уявленням про доброчесного солдата-громадянина. Легко було б недооцінити ПВК "Вагнер", якби ми думали про неї у такому ключі. Погляд на "Вагнер" у новому історичному світлі дозволяє нам побачити його як потенційно гнучку, адаптовану та небезпечну організацію, здатну створити проблеми як для українських військових, так і для Заходу.

Про автора

Олександр С. Бернс — доцент історії Францисканського університету в Стьюбенвіллі, що вивчає зв'язок американської Континентальної армії з європейськими збройними силами. Під його редакцією вийшла збірка The Changing Face of Old Regime Warfare: Essays in Honour of Christopher Duffy, опублікована в 2022 році.