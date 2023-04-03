У ЗСУ показали рідкісне фото польського AMZ Dzik під Бахмутом (фото)

Польські бронетранспортери Dzik можуть використовуватись у патрулюванні, веденні наступальних дій, а також у виконанні завдань миротворчими та поліцейськими силами.

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У мережі з'явилося рідкісне фото AMZ Dzik польського виробництва, залученого під Бахмутом. Знімок було опубліковано на офіційній сторінці Збройних сил України у Twitter.

"Ворог робить спроби залучити не тільки "вагнерівців", а й професійні підрозділи десантників. Незрівнянно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно", — йдеться у публікації пресслужби ЗСУ.

Про те, що на фото зображено багатоцільовий колісний бронетранспортер польського виробництва, повідомив український воєнний кореспондент Роман Бочкала на своїй сторінці у Twitter.

"Польський AMZ Dzik під Бахмутом!" – написав журналіст.

Характеристики AMZ Dzik

Dzik є багатоцільовим колісним бронетранспортером вагою 4,5 тонни. Назва Dzik з польської перекладається як "кабан". Виробляються броньовані машини на заводі AMZ у населеному пункті Кутно.

Dzik призначений як для патрулювання, а також може бути використаний для настання або виконання завдань миротворчими та правоохоронними силами. Броня автомобілів може витримати кулі калібру 7,62 мм. Машини також оснащені куленепробивними вікнами, проколозахисними шинами та димовими пусковими установками.

Нагадаємо, що в червні минулого року в мережі також з'явлюся знімки польських 122-мм САУ Gozdzik в Україні, які відрізняються від радянської самохідної установки 2С1 "Гвоздика" наявністю камуфляжу.

Ще ми писали, що 3 квітня голова Офісу Президента Польщі з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив про прибуття в Україну перших польських бойових літаків МіГ-29.

Раніше, 1 квітня, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький також повідомив, що Україна має намір закупити у його країни 100 бронетранспортерів Rosomak для потреб своїх Збройних сил. Очікується, що придбання машин буде профінансовано з боку Євросоюзу та США.