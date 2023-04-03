В ВСУ показали редкое фото польского AMZ Dzik под Бахмутом (фото)

Польские бронетранспортеры Dzik могут использоваться в патрулировании, ведении наступательных действий, а также в выполнении заданий миротворческими и полицейскими силами.

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В сети появилось редкое фото AMZ Dzik польского производства, задействованного под Бахмутом. Снимок был опубликован на официальной странице Вооруженных сил Украины в Twitter.

"Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников. Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально", — говорится в публикации пресс-службы ВСУ.

О том, что на фото запечатлен многоцелевой колесный бронетранспортер польского производства, сообщил украинский военный корреспондент Роман Бочкала на своей странице в Twitter.

"Польский AMZ Dzik под Бахмутом!" – написал журналист.

Характеристики AMZ Dzik

Dzik представляет собой многоцелевой колесный бронетранспортер весом 4,5 тонны. Название Dzik с польского языка переводится как "кабан". Производятся бронированные машины на заводе AMZ в населенном пункте Кутно.

Dzik предназначен как для патрулирования, а также может быть использован в наступлении или выполнении задач миротворческими и правоохранительными силами. Броня автомобилей может выдержать пули калибра 7,62 мм. Машины также оснащены пуленепробиваемыми окнами, проколозащитными шинами и дымовыми пусковыми установками.

Напомним, что в июне прошлого года в сети также появились снимки польских 122-мм САУ Goździk в Украине, которые отличаются от советской самоходной установки 2С1 "Гвоздика" наличием камуфляжа.

Еще мы писали о том, что 3 апреля председатель Офиса Президента Польши по международной политике Марцин Пшидач заявил о прибытии в Украину первых польских боевых самолетов МиГ-29.

Ранее, 1 апреля, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также сообщил, что Украина собирается закупить у его страны 100 бронетранспортеров Rosomak для нужд своих Вооруженных сил. Ожидается, что покупка машин будет профинансирована со стороны Евросоюза и США.