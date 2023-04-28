Чи потрібно військовозобов'язаним уже зараз видаляти "Дію" зі смартфона: відповідь адвоката

За словами юриста Владислава Юрчака, на законодавчому рівні в Україні не визначено механізм вручення повісток за допомогою смартфона або іншого гаджета з виходом в інтернет.

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Українцям розповіли, як справи зі створенням електронного реєстру для військовозобов'язаних громадян і чи потрібно вже зараз видаляти додаток "Дiя" зі свого смартфона. Про це повідомляє "24 канал" 26 квітня.

Справа в тому, що для ефективного ведення військового обліку в Україні було ухвалено рішення запровадити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У Міністерстві оборони зазначають, що у зв'язку із загальною мобілізацією відбувається посилене роздавання повісток і пов'язано це з тим, щоб у ТЦК була інформація про населення. Єдиний електронний реєстр дозволяє автоматизувати в майбутньому процес отримання всієї потрібної інформації про призовників. Тобто це дані про місце реєстрації, проживання, відомості про сімейний стан і так далі.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру було затверджено лише 28 березня 2022 року і досі немає повної бази всіх військовозобов'язаних українців. До цього облік вівся виключно "на папері", а оскільки багато чоловіків ніколи не перебували на військовому обліку, процес цифровізації не завершено.

Вручення повісток через програму "Дiя": чи потрібно видаляти його зі смартфона вже зараз

Фахівці зазначають, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів до кінця не сформований, а тому механізм вручення повісток за допомогою альтернативних джерел також не визначено.

"Законодавством не визначено можливості вручення повісток онлайн, тому не потрібно лякатися і терміново видаляти мобільний додаток "Дія" зі смартфона", — каже юрист Владислав Юрчак.

Станом на сьогодні повістки вручаються найчастіше у громадських місцях, за місцем проживання, а також на блокпостах.

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що у Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та власницею елітного клубу. За її словами, якщо у закладі почнуть роздавати повістки, тоді вона втратить всіх клієнтів.

25 квітня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що любителі дрифту отримуватимуть повістки по всій Україні.