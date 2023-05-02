В Україні викрили ділків, які профінансували "ДНР" на 50 млн гривень, — СБУ

Група осіб із Вінниці та Житомира створила мережу підставних фірм для торгівлі з підприємствами, розташованими на тимчасово окупованих територіях.

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Правоохоронці викрили велику схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ й ДБР викрили у Вінниці та Житомирі групу осіб, які налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донецької області на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що ця схема забезпечувала регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" і "зборів". Надалі кошти скеровувалися на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті.

За даними СБУ, щоб обійти заборону на торгівлю з тимчасово захопленими підприємствами Донецької області, фігуранти створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області й Російській Федерації. Розрахунки здійснювалися через підсанкційні фінустанови РФ.

Повідомляється, що схема почала працювати ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед підозрюваних — директор і головний бухгалтер житомирського приватного підприємства. Трьом організаторам "схеми" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму).

Крім того, планується винесення на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти російських компаній, які брали участь у схемі.

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