Ракетне божевілля: РФ випустила понад 500 ракет та дронв-камікадзе по Україні у травні, — ЗМІ

За словами журналістів, загалом РФ за місяць витратила на повітряні атаки на Україну 1,7 млрд доларів.

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Росія випустила понад 500 ракет та дронв-камікадзе по Україні протягом травня. 90% повітряних цілей збили українські сили ППО. Про це пише видання Kyiv Post.

Повідомляється, що місяць повітряних атак коштував росіянам 1,7 млрд доларів. Так, ЗС РФ запустили Україною 563 ракети і БПЛА Shahed, а 533 з них були збиті. У травні було здійснено близько 20 комбінованих повітряних атак Росії. Більшість із них була спрямована на українську столицю.

Загалом РФ запустила у бік України 401 дрон-камікадзе Shahed-136. Українські сили ППО знищили 362 безпілотники. За словами журналістів, кожен дрон коштує приблизно 20 тисяч доларів. Тому мінімальна вартість їхнього розгортання для Росії лише у травні становила б близько 8 млн доларів.

Також РФ застосовувала у своїх атаках ракети, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників, наземних пускових установок та кораблів:

Ракети Х101-555 — 114 розгорнутих; 106 знищено; швидкість нейтралізації 93%; потенційна вартість; 1,48 мільярда доларів.

Ракети "Калібр" – 29 розгорнутих; 26 знищено; 100%; 155 мільйонів доларів.

Ракети "Кинджал" — 7 розгорнутих; 7 знищено; 100%; $28 мільйонів доларів.

Ракети "Іскандер", у тому числі від комплексів С-400 – 16 розгорнутих; 16 знищено; 100 відсотків; 48 мільйонів доларів.

Ракети Х-22 – 5 розгорнутих; 5 знищено; 100 відсотків; 5 мільйонів доларів.

Ракети із комплексів Су-300 – 12 розгорнутих; 5 знищено; 40 відсотків; 5 мільйонів доларів.

Інші некеровані ракети – 7 розгорнутих; 7 знищено; 100 відсотків; невідома вартість.

Видання пише, що 27-28 травня РФ використовувала найбільше дронів-камікадзе. А 28-29 травня можна назвати найінтенсивнішим днем ​​російських ракетних атак.

Нагадаємо, що 31 травня експерт Олександр Коваленко розрахував ракетний потенціал окупантів. За його словами, Україна має дуже високий потенціал, щоб збивати російські ракети, оскільки виробничі потужності країн-союзників України на порядок вищі, ніж Росія.