Ракетне божевілля: РФ випустила понад 500 ракет та дронв-камікадзе по Україні у травні, — ЗМІ
За словами журналістів, загалом РФ за місяць витратила на повітряні атаки на Україну 1,7 млрд доларів.
Росія випустила понад 500 ракет та дронв-камікадзе по Україні протягом травня. 90% повітряних цілей збили українські сили ППО. Про це пише видання Kyiv Post.
Повідомляється, що місяць повітряних атак коштував росіянам 1,7 млрд доларів. Так, ЗС РФ запустили Україною 563 ракети і БПЛА Shahed, а 533 з них були збиті. У травні було здійснено близько 20 комбінованих повітряних атак Росії. Більшість із них була спрямована на українську столицю.
Загалом РФ запустила у бік України 401 дрон-камікадзе Shahed-136. Українські сили ППО знищили 362 безпілотники. За словами журналістів, кожен дрон коштує приблизно 20 тисяч доларів. Тому мінімальна вартість їхнього розгортання для Росії лише у травні становила б близько 8 млн доларів.
Також РФ застосовувала у своїх атаках ракети, які запускалися зі стратегічних бомбардувальників, наземних пускових установок та кораблів:
- Ракети Х101-555 — 114 розгорнутих; 106 знищено; швидкість нейтралізації 93%; потенційна вартість; 1,48 мільярда доларів.
- Ракети "Калібр" – 29 розгорнутих; 26 знищено; 100%; 155 мільйонів доларів.
- Ракети "Кинджал" — 7 розгорнутих; 7 знищено; 100%; $28 мільйонів доларів.
- Ракети "Іскандер", у тому числі від комплексів С-400 – 16 розгорнутих; 16 знищено; 100 відсотків; 48 мільйонів доларів.
- Ракети Х-22 – 5 розгорнутих; 5 знищено; 100 відсотків; 5 мільйонів доларів.
- Ракети із комплексів Су-300 – 12 розгорнутих; 5 знищено; 40 відсотків; 5 мільйонів доларів.
- Інші некеровані ракети – 7 розгорнутих; 7 знищено; 100 відсотків; невідома вартість.
Видання пише, що 27-28 травня РФ використовувала найбільше дронів-камікадзе. А 28-29 травня можна назвати найінтенсивнішим днем російських ракетних атак.
Нагадаємо, що 31 травня експерт Олександр Коваленко розрахував ракетний потенціал окупантів. За його словами, Україна має дуже високий потенціал, щоб збивати російські ракети, оскільки виробничі потужності країн-союзників України на порядок вищі, ніж Росія.