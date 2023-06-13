"Пилиться в ангарах": у Зеленського закликали передати Україні сучасну військову техніку

За словами радника ОП Михайла Подоляка, Росія є головною доктринальною загрозою для Європи. Поле бою зараз перебуває в Україні, тож військову техніку варто відправити їй.

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На складах Європи припадає пилом велика кількість сучасної військової техніки, яку ніхто не збирається використовувати. Її можна передати Україні, оскільки вона потрібніша на фронті. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у себе у Twitter.

За його словами, російська агресія проти України стала чудовою нагодою для багатьох європейських країн вигідно переозброїтися. Вони змогли віддати застарілу військову техніку, щоби отримати нову.

"Сьогодні ангари багатьох країн наповнені сучасною військовою технікою, вкритою пилом і не запланованою до використання", — зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, Росія є головною доктринальною загрозою для Європи. Поле бою зараз перебуває в Україні, тож військову техніку варто відправити їй.

"З ким у XXI столітті ви ще плануєте воювати на цьому континенті? Чи не краще передати якнайбільше зброї прямо на полі бою і "утихомирити" агресора тут і зараз?" — спитав Подоляк.

Михайло Подоляк закликав передати військову техніку Фото: Скриншот

Нагадаємо, що ще 9 червня Подоляк сформулював аксіому вступу України до НАТО. Він заявив, що Україна зможе вступити до Альянсу лише після завершення війни з Росією. До перемоги наша країна отримає військову підтримку у вигляді постачання озброєння "натовського" стандарту.

Крім того, того ж дня Зеленський розкритикував ООН за заяву про підрив Каховської ГЕС. За словами радника ВП Михайла Подоляка, дуже дивно, що для чиновника ООН обставини підриву Каховської ГЕС є незрозумілими. Росіяни принижують міжнародне право та Статут організації.