"Занадто тонка броня": французькі AMX-10 непрактично використовувати на передовій, — ЗМІ

За словами журналістів, український військовий розповів їм, що бронемашини мають хороше озброєння і прилади спостереження, але їхню броню легко пробити.

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Використовувати французькі бронемашини AMX-10 непрактично через занадто легку броню. Про це пише видання The Telegraph.

Повідомляється, що з журналістами поспілкувався 34-річний український військовий із позивним "Спартанець". Він заявив, що в AMX-10 хороша зброя, а також прилади спостереження. Але дуже тонка броня, тому бронемашини непрактично використовувати безпосередньо на передовій. Так, занадто великий ризик для екіпажу.

Ба більше, за словами "Спартанця", екіпаж однієї з AMX-10, яку використовують ЗСУ, загинув через те, що уламки снаряда пробили броню "колісного танка".

"На жаль, був один випадок, коли в машині загинув екіпаж. Стався артилерійський обстріл, поруч із машиною розірвався снаряд, уламки пробили броню і здетонував боєкомплект", — сказав він.

Військовий також зазначив, що в плані броні набагато краще себе показали машини підтримки Husky, вироблені Великою Британією.

Видання пише, що, за даними Oryx, Україна втратила вже три машини AMX-10.

Нагадаємо, що 10 червня повідомлялося, що бійці ЗСУ оцінили французькі колісні танки АМХ-10 RC. За їхніми словами, АМХ-10 RC, передані Францією, чудово показали себе у війні з Росією.

Також повідомлялося, що в Міноборони РФ заявили про знищення 16 Leopard. Російський міністр Сергій Шойгу переконаний, що окупантам вдалося знищити вже 16 одиниць німецьких танків, наданих Україні партнерами. Водночас підтвердженими за фото чи відео є знищення лише двох.