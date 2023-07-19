Просунулися на кілометр: стало відомо про результати ЗСУ на Мелітопольському напрямку

Російські окупанти докладають зусиль, щоб не допустити подальшого просування Збройних сил України на Таврійському напрямку і концентруються на утриманні ротних опорних пунктів.

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На Мелітопольському напрямку українські війська просунулися на один кілометр уздовж лінії фронту і завдали окупантам втрат. Про це заявив прессекретар Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин понад 1 км уздовж лінії фронту", — сказав речник.

Водночас основні сили окупантів зосереджені на утриманні ротних опорних пунктів. За словами Валерія Шершня, ворог докладає значних зусиль, щоб не допустити подальшого просування Збройних сил України на Таврійському напрямку.

Нагадаємо, за попередню добу 18 липня на Таврійському напрямку окупанти атакували позиції українських військ понад 20 разів і здійснили 678 обстрілів. Сили оборони України у відповідь завдали втричі більше ударів. За інформацією командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадного генерала Олександра Тарнавського, ЗСУ виконали 1 681 вогневе завдання. У результаті було знищено гармати, здатні бити на кілька десятків кілометрів, а також склади БК неподалік від лінії фронту під Вугледаром.

Загалом за попередню добу ворог втратив на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 41 одиницю російського озброєння та військової техніки.

Фокус повідомляв 19 липня, що глава британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур "оптимістично налаштований" і вважає, що Україна переможе Російську Федерацію у війні. На думку Мура, у Росії мало шансів відновити темпи ведення війни. Контраступ ЗСУ показує, що Україна за місяць звільнила більше території, ніж росіянам вдалося захопити за рік.

Фокус також писав 18 липня, що українські командири почали використовувати малопомітні невеликі групи з 15-50 осіб, які виводять з ладу ворожі міни.