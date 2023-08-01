Вчаться по YouTube: у Верховній Раді розповіли про проблеми з медициною в армії

За словами нардепа Мар'яни Безуглої, у Генштабі ЗСУ немає офіцерів, які контролювали б командування медичних сил. Також відсутня сержантська ланка, відповідальна за тактичну медицину.

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У Генштабі ЗСУ немає офіцерів, які б планували медичне забезпечення, а багато бойових медиків не проходять спеціальну підготовку і навчаються по Youtube. Про це заявила нардеп Мар'яна Безугла за результатами засідання профільного комітету Верховної Ради.

"Не всі, хто йдуть на бойових медиків, проходять через центр підготовки. Я зустрічала бойових медиків, які навчалися по Youtube. Неодноразово зустрічала, коли бойових медиків один на роту, а у взводі немає нікого, і бійці кажуть, не впевнені, чи врятують", — пише Безугла.

Нардеп зазначає, що в Генеральному штабі ЗСУ немає офіцерів, які планували б медичне забезпечення і контролювали командування медичних сил, "воно працює саме по собі". У командуванні немає сержантської ланки, відповідальної за тактичну медицину, крім бойових медиків роти та взводу. А на медичну інформаційну систему МОЗ спершу не виділив коштів, а пізніше перерозподілив їх зі статті витрат на медикаменти.

"Коли на це ми вказали, (кошти) перекинули з медикаментів. Немов, дивіться, зробили. Як знущання. Але перерозподілу недостатньо", — повідомляє нардеп.

За словами Безуглої, серед головних проблем залишаються турнікети, які десятками тисяч надходять до ЗСУ без перевірок.

"Бійці намагаються отримати волонтерськими шляхами сертифікований турнікет, а медики тактичного рівня намагаються, щоб видані державою турнікети бійцям до рук не потрапляли", — продовжує нардеп.

Безугла зазначає, що відповідальними за медицину в армії є міністр оборони Олексій Резніков, його заступник Ганна Маляр, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, його заступник Микола Балан, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, а також командувачка Медичними силами Тетяна Остащенко.

Фокус писав 1 серпня, що міністерство оборони США хоче залучити технології штучного інтелекту (ШІ) для розв'язання проблем діагностування черепно-мозкових травм в американських військовослужбовців. Пентагон звернувся до Консорціуму медичних технологій з проханням надати технології, які можуть допомогти у виявленні, діагностиці та лікуванні подібних випадків.