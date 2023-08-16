Росія представила безпілотну субмарину "Аргус": на що здатен підводний човен AUV

Нові підводні безпілотники розроблені насамперед для охорони трубопроводів на морському дні. Також вони здатні виконувати розвідувальні завдання і брати участь у рятувальних або в різних військових операціях.

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Провідний російський виробник підводних човнів КБ "Рубин" на виставці "Армия 2023" представив нові автономні підводні апарати (AUV). Один із них відомий під назвою "Аргус", а інший призначений для підводної сейсморозвідки. Про те, на що здатні нові російські підводні безпілотники йдеться в матеріалі Defensa.

Російські джерела стверджують, що "Аргус" призначений для захисту об'єктів інфраструктури та знаходження предметів, що становлять небезпеку, неподалік від підводних трубопроводів. Як повідомила пресслужба "Рубіна", принцип роботи цього морського безпілотника полягає в знаходженні сторонніх предметів поруч із трубопроводом, розпізнанні в ньому джерела небезпеки, а потім передачі відповідної інформації на судно забезпечення.

Здатність "Аргуса" виконувати небезпечні роботи, працюючи під управлінням надводного судна, на якому перебуває оператор, дає йому змогу брати участь і в рятувальних операціях, тож один апарат може вирішувати різні завдання.

Інший апарат є новим концептуальним проєктом, призначений для підводної розвідки в пошуках різних видів природних ресурсів, для тестування підводного середовища, а також для забезпечення підводних робіт, зокрема прокладання підводних кабелів і трубопроводів.

Іспанські оглядачі зазначили, що розробка "Аргуса" не позбавлена і військової складової. Наприклад, AUV здатний підтримувати військові операції, здійснюючи спостереження за територією, за деталями мінних полів або просто взаємодіючи під час виконання різних завдань.

Відомі характеристики "Аргуса"

Підводний апарат має довжину корпусу в 5,6 м, діаметр 1 м і масу 3,2 т. Максимальна глибина занурення AUV становить до 6 км. Швидкість — від 6 до 8 вузлів (до 14 км на годину). У першому випадку в автономному режимі може пропрацювати до 24 годин.

Під водою апарат здійснює зв'язок з іншими дронами або надводними об'єктами, використовуючи апаратуру ультракоротких хвиль (УКХ) радіозв'язку, супутникового зв'язку, також здатний працювати в режимі Wi-Fi.

Концепція "Аргуса" передбачає зв'язок кількох AUV, які будуть використовуватися як підводні геофізичні спостережні платформи з координованою активністю для однієї і тієї ж мети. Загалом взаємодіяти можуть до 200 таких апаратів.

Оглядачі підкреслили, що такі субмарини особливо будуть ефективні для дослідження арктичних регіонів, більшу частину року вкритих товстим шаром льоду.

Нагадаємо, в Ізраїлі представили нову розробку в галузі підводної техніки — безпілотну мінісубмарина BlueWhale. Апарат здатний занурюватися на глибину до 100 м і нести на борту різні вантажі та зброю.