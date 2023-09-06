Контррозвідка СБУ та ГУР: Economist про програму ліквідації ворогів України

Україна почала ліквідовувати ворогів з 2015 року, коли були вбиті "Гіві", "Моторола" та Захарченко. Ціль спецпризначенців не "сліпий терор", а витіснення окупантів з української землі.

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На запитання журналістів, чи потрібно Україні створювати аналог "Моссаду" очільник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов заявив: "нам це не потрібно. Воно вже існує". The Economist розповідає, як працює українська машина для ліквідації ворогів.

Стаття починається з історії того, як певні офіцери з групи "Кавказ" відстежували мера-колаборната Великого Бурлука на Харківщині Євгена Юнакова протягом місяця. Спецпризначенці стежили за Юнаковим: де він робив покупки, коли і куди переїжджав, наскільки його захищають окупанти. А потім його машину підірвуть, а офіцери залишатимуться на окупованих територіях аж до звільнення Харківської області.

За 18 місяців повномасштабної війни таких як Юнаков було ліквідовано десятками. Україна офіційно замовчує свою причетність до вбивств. Але як пишуть у виданні, "мало хто сумнівається у все більш компетентному підписі українських спецслужб".

"Будь-яка людина, яка зраджує Україну, стріляє по українцях чи запускає ракети по українцях, має розуміти, що за нею стежать і вона буде притягнута до відповідальності", – каже офіцер ГУР Андрій Черняк.

У сучасній Україні ліквідація ворогів йде щонайменше з 2015 року, коли СБУ створила новий орган після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Елітне 5 управління контррозвідки розпочало своє життя як диверсійна група. Тодішній очільник СБУ Валентин Наливайченко каже, що все змінилось після того, як керівництво держави вирішило, що увʼязнення колаборантів недостатньо.

"Ми неохоче прийшли до висновку, що нам потрібно знищити терористів. Нам потрібно було принести їм війну", — розповідає Наливайченко.

Так у 2015 та 2016 році були знищені:

Михайло Толстих він же "Гіві";

Арсен Павлов він же "Моторола";

ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

У виданні стверджують, що пʼяте управління СБУ відіграє центральну роль в операціях проти РФ. До того ж Служба безпеки має в 5 разів більше бюджет за ГУР. Інколи операції мають на меті підняти дух українців, але здебільшого покарати ворогів. Зокрема в липні 2022 було вбито Станіслава Ржицького, колишнього командира підводного човна, який випустив ракети по Вінниці через що загинуло 38 українців. Його застрелили під час пробіжки в парку в Краснодарі.

В ГУР наполягають, що основна ціль не "сліпий терор", а витиснути окупантів з українських земель. А для цього використовуються всі наявні засоби.

Нагадаємо, 22 серпня в ГУР розповіли, хто є ціллю батальйону "Шаман", який діє в Україні та за її межами.

9 серпня британські ЗМІ писали, що спецпідрозділ ГУР відкрив полювання на російських генералів.