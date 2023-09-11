Осінній контрнаступ ЗСУ: чи варто очікувати "оперативної паузи" на фронті, — експерт

Активність бойових дій в осінній період, безумовно, знизиться, вважає Петро Чернік, однак такої ситуації, яка склалася минулої зими, не буде.

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Прийдешні погодні умови безумовно позначаться на перебігу наступальних операцій українських військ на різних ділянках фронту. Однак повноцінної оперативної паузи на передовій очікувати не слід. Такого висновку дійшов військовий експерт Петро Черник, розповівши 11 вересня в ефірі телемарафону про особливості бойових дій в осінній період.

На думку західних воєначальників, у Сил оборони залишилося трохи більше ніж 30 днів для наступальних операцій, після чого погодні умови їм перешкоджатимуть. Чернік частково погодився з таким твердженням і зазначив, що істотного зниження активності вогневого впливу з обох сторін не відбудеться.

"Чи може погода суттєво впливати на перебіг бойових дій? Однозначно може. Ми розуміємо, що без важкої техніки вперед не можуть просуватися ні ми, ні противник. На початку цієї війни ми мали серйозну перевагу, тому що ґрунт був мокрий, і вони не могли розгорнути повноцінні ударні бойові колони, перейти в так звані бойові порядки", — розповів Черник.

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Експерт звернув увагу, що на озброєнні ЗСУ перебуває натовська важка техніка — деякі зразки танків сягають 75 тонн, а бронетехніка і до 30 тонн. Тим часом попри те, що російські танки легші за західні — до 40 тонн — росіяни не матимуть перевагу в осінній період, оскільки все, що важче 8 тонн, мокрим ґрунтом не рухається.

"Однак на відміну від минулої зими, яку ми фактично пройшли і в ній не було оперативної паузи, тому що були нескінченні контрбатарейні дуелі, є серйозний нюанс. По частині наведення і цілевказівки ми суттєво виросли, особливо що стосується знищення артилерії. З травня ми в цьому маємо безпрецедентні показники", — наголосив Черник.

Водночас інтенсивність бойових дій однозначно зменшитися, вважає експерт, але аналогічної ситуації, як минулої зими, не буде.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ готують масштабний наступ на Куп'янсько-Лиманському, Бахмутському та на Токмацькому напрямках, де противник сконцентрував свої сили. Однак, на думку військового експерта Владислава Селезньова часу на активну участь у бойових діях бронетехніки залишилося зовсім небагато.