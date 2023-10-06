Від штрафу до 5 років в'язниці: речник ТЦК назвав покарання за відмову від повістки

Особа, яка не виконує мобілізаційне розпорядження, може опинитися за ґратами. Такі наслідки очікуються у тому разі, якщо чоловік пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт.

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Ігнорування "бойової" повістки передбачає відкриття кримінальної справи, але інші повідомлення у разі їхнього підпису загрожують адміністративною відповідальністю. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf повідомив подробиці.

Він зазначив, що у разі відмови громадянина отримувати повістку чи розписуватись, представник ТЦК може скласти протокол щодо адміністративного правопорушення. Розмір штрафу (в умовах особливого періоду) становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, від 850 до 1700 гривень.

Якщо ігнорувати повістку, яка була видана з метою уточнення військово-облікових даних, теж загрожує штраф.

Ігнорування "бойової" повістки вже має інші наслідки. Особа, яка не виконує мобілізаційне розпорядження, вже може опинитися з ґратами. Такі наслідки очікуються у тому разі, якщо чоловік пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт.

"Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років", – пояснив Істомін.

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Мобілізація в Україні та повістки у поштовій скриньці

Роман Істомін 6 жовтня розповів, що повістка, яка поміщена в поштову скриньку або передана за допомогою третьої сторони, немає юридичної сили. Вона має бути вручена безпосередньо в руки адресата. З його слів, повістка вважається врученою тільки тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресується.

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, чи можуть родичі загиблих цивільних отримати відстрочку. У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вказано, до якої категорії громадян (військових чи цивільних) мають належати загиблі або зниклі безвісти українці, родичі яких мають право на відстрочку від мобілізації.