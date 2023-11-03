"Проблем з опануванням немає": у ЗСУ зразків озброєння більше, ніж у НАТО, — Генштаб (відео)

За словами бригадного генерала Сергія Баранова, українські військовослужбовці не мають проблем із вивченням і застосуванням західних артилерійських систем. Головне це — бажання, а досвід приходить під час тренувань.

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Українські військовослужбовці не мають проблем з вивчення та опануванням артилерійських систем іноземного виробництва, адже зразків озброєння у ЗСУ більше, ніж у НАТО. Про це 3 листопада заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв‘ю онлайн-проєкту KYIV NOT KIEV.

"У нас уже зразків озброєння більше, ніж у НАТО. Це створює певні труднощі щодо логістичного забезпечення, але в нас немає жодного зразка, який ми не можемо використовувати, який ми не можемо обслуговувати та вдосконавлювати також. В Україні — унікальні люди. У нас немає проблем із вивченням і застосуванням (західних — ред.) артилерійських систем", — заявив бригадний генерал.

Він зазначив, що термін перебування на службі в ЗСУ не має суттєвого значення для опанування різних видів зброї, тому до навчань на артсистемах, які надають країни-союзники, допускаються як досвідчені артилеристи, так і нещодавно мобілізовані. Головне це — бажання, а досвід приходить під час тренувань.

"Безумовно, той, хто вже має досвід, опановує новий зразок набагато легше, бо фізичні процеси не відмінити. Є закони фізики, які впливають на політ снаряда. Для тих, хто має досвід набагато легше, але по термінам вивчення — взагалі не бачу проблем", — пояснив Баранов.

Він наголосив, що обсяги та темпи постачання озброєння західними партнерами залежить також від успіхів артилеристів на фронті.

"Хто дасть зброю, якщо ми не зможемо її опанувати, тому, так, від цього, безумовно, усе залежить", — зазначив генерал.

Щодо порівняння західних артилерійських систем і українських генерал Сергій Баранов заявив: "Десь щось краще в "Богдані", десь щось краще в "Цезарі". Наші виробники зробили достойну гармату. Сподіваюсь, що ми її тільки покращимо і після війни вона займе потужну нішу серед озброєнь світу".

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Нагадаємо, 3 листопада інженери ЗСУ показали, як застосовують високі технології на війні. За словами воїнів 14-ї ОМБр, на фронті постійно тривають перегони озброєнь, і завдання української сторони — перевершити супротивника і завдати йому максимальної шкоди, але щоб це було менш затратно.