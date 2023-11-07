Відстрочка від мобілізації: як чоловікам отримати бронь від призову

Водій та працівники залізничного транспорту мають спрощений порядок бронювання. Існують випадки, коли відстрочку від призову можуть скасувати, розповіла юристка.

Related video

Під час дії загальної мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу до лав Збройних сил України. Проте деякі українці можуть отримати відстрочку від призову. Про це повідомила адвокатка Інна Кострицька.

Згідно зі статтею 25 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час мобілізації можуть забронювати військовозобов’язаних чоловіків, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установках та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання. Крім цього, відповідно до постанови Кабміну № 194 "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану", бронювати працівників також можуть уповноважені банки, які залучаються до роботи під час воєнного стану.

Також можна забронювати військовозобов’язаних водіїв, які здійснюють перевезення для ЗСУ та інших військовий формувань, медичних та гуманітарних вантажів, та працівників підприємств залізничного транспорту, що забезпечують функціонування залізниці.

Згідно з Листом Міноборони № 220/1469 від 11 березня 2022 року, заборонено бронювати громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Як військовозобов'язаному чоловікові отримати бронь

Зі слів юристки, для того, аби забронювати працівника, потрібно:

роботодавцю подати пропозиції у письмовій або електронній формі щодо бронювання до органу державної влади. До заповненої форми необхідно додати листа у довільній формі з обґрунтуванням необхідності бронювання;

після цього органи державної влади повинні узгодити отримати пропозиції з Міноборони та подати їх до Мінекономіки разом із поясненням;

Мінекономіки узагальнює пропозиції, ухвалює відповідне рішення протягом робочого дня та надсилає його копію Міноборони та державному органу, що подав пропозицію;

ТЦК та СП оформлює бронювання. Для цього заброньованих громадян ставлять на спеціальний військовий облік, оформлюють їм повідомлення про взяття на цей облік та посвідчення про відстрочку від призову.

Інна Кострицька наголосила, що особа, яка відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, повинна отримати від працівників їхні військово-облікові документи для оформлення бронювання, підготувати бланки посвідчень та повідомлень. Крім цього, вона повинна внести відомості щодо бронювання до особових карток працівників.

Спрощений порядок бронювання водіїв та працівників залізничного транспорту

Для цього потрібно:

подати пропозицію до Міністерства інфраструктури або обласних чи Київської міської військової адміністрації;

відповідний орган ухвалює рішення та надсилає його до Держприкордонслужби;

необхідні документи Міністерство інфраструктури повинні оформити протягом двох годин з моменту отримання повідомлення.

Коли можуть анулювати відстрочку від призову

Постановою Кабміну № 194 передбачені випадки, коли можуть відстрочку від призову через бронювання можуть анулювати. Це стосується:

закінчення строку дії відстрочки;

завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб ЗСУ або інших військових формувань;

ліквідація органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

звільнення військовозобов’язаного громадянина з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

Нагадаємо, юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, що чоловіків до 25 років, які не служили в армії, можуть мобілізувати лише на добровільній основі. Він наголосив, що військовозобов'язаний та призовник — це різні категорії.

Раніше повідомлялося, що деяких громадян можуть мобілізувати лише добровільно. Зі слів юристки Марії Звягінцевої, існує 13 основних категорій, які за певних обставин можуть не отримати повістку.