Отсрочка от мобилизации: как мужчинам получить бронь от призыва

Водитель и работники железнодорожного транспорта имеют упрощенный порядок бронирования. Существуют случаи, когда отсрочку от призыва могут отменить, рассказала юрист.

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Во время действия всеобщей мобилизации военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в ряды Вооруженных сил Украины. Однако некоторые украинцы могут получить отсрочку от призыва. Об этом сообщила адвокат Инна Кострицкая.

Согласно статье 25 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время мобилизации могут бронировать военнообязанных мужчин, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи. Кроме этого, согласно постановлению Кабмина № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения", бронировать работников также могут уполномоченные банки, которые привлекаются к работе во время военного положения.

Также можно забронировать военнообязанных водителей, осуществляющих перевозки для ВСУ и других военный формирований, медицинских и гуманитарных грузов, и работников предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование железной дороги.

Согласно Письму Минобороны № 220/1469 от 11 марта 2022 года, запрещено бронировать граждан, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности.

Как военнообязанному мужчине получить бронь

По словам юристки, для того, чтобы забронировать работника, нужно:

работодателю подать предложения в письменной или электронной форме по бронированию в орган государственной власти. К заполненной форме необходимо приложить письмо в произвольной форме с обоснованием необходимости бронирования;

после этого органы государственной власти должны согласовать получить предложения с Минобороны и подать их в Минэкономики вместе с объяснением;

Минэкономики обобщает предложения, принимает соответствующее решение в течение рабочего дня и направляет его копию Минобороны и государственному органу, подавшему предложение;

ТЦК и СП оформляет бронирование. Для этого забронированных граждан ставят на специальный воинский учет, оформляют им уведомление о взятии на этот учет и удостоверение об отсрочке от призыва.

Инна Кострицкая отметила, что лицо, ответственное за ведение воинского учета на предприятии, должно получить от работников их военно-учетные документы для оформления бронирования, подготовить бланки удостоверений и сообщений. Кроме этого, оно должно внести сведения о бронировании в личные карточки работников.

Упрощенный порядок бронирования водителей и работников железнодорожного транспорта

Для этого нужно:

подать предложение в Министерство инфраструктуры или областных или Киевской городской военной администрации;

соответствующий орган принимает решение и направляет его в Госпогранслужбу;

необходимые документы Министерство инфраструктуры должны оформить в течение двух часов с момента получения уведомления.

Когда могут аннулировать отсрочку от призыва

Постановлением Кабмина № 194 предусмотрены случаи, когда могут отсрочку от призыва из-за бронирования могут аннулировать. Это касается:

окончание срока действия отсрочки;

завершение выполнения или отмена задания предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей ВСУ или других военных формирований;

ликвидация органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного гражданина из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.

Напомним, юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что мужчин до 25 лет, которые не служили в армии, могут мобилизовать только на добровольной основе. Он отметил, что военнообязанный и призывник — это разные категории.

Ранее сообщалось, что некоторых граждан могут мобилизовать только добровольно. По словам юриста Марии Звягинцевой, существует 13 основных категорий, которые при определенных обстоятельствах могут не получить повестку.