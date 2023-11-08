Катували струмом та забивали до смерті: СБУ викрила імена 26 російських "карателів"

За даними української служби безпеки, наймолодшому підозрюваному лише 21 рік. Разом із своїми поплічниками чоловік катував незгодних із окупацією українців на території Херсонщини.

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СБУ продовжує викривати осіб, які вчиняли воєнні злочини на території України. На цей раз працівники служби безпеки встановили імена 26 осіб "МВС РФ", які катували українців на Херсонщині. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зазначається, що йдеться про 25 місцевих мешканців та одного росіянина, які добровільно працевлаштувалися до т.зв. "Новокаховського міського відділу поліції". Співбесіди з підозрюваними проводили співробітники російської спецслужби.

За даними слідства, ці особи поширювали у регіоні кремлівський режим, а незгодних із ними викрадали до російських катівень. Там цивільних людей катували за допомогою електричного струму. Також в СБУ повідомляють про встановлені факти забиття людей до смерті гумовими кийками.

Серед іншого, працівники української служби безпеки встановили, що підозрюваних на посади "карателів" призначав експравоохоронець Олег Шорохов. Він очолив міський відділ поліції у квітні минулого року.

За даними слідства, йому "допомагав" колишній співробітник російської поліції, якого "відрядили" до захопленого міста для координації злочинних дій колаборантів з місцевого підрозділу "МВС РФ", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після призначення на посади підозрювані отримували російську форму, посвідчення та вогнепальну зброю.

У Службі безпеки України оприлюднили всі імена зловмисників, які катували українців, наймолодшому підозрюваному 21 рік. Усі вони наразі перебувають на тимчасово окупованій території України. Втім тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Воєнні злочини Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові всіма методами намагалися залякати українців та подавити спротив окупаційному режиму. Після звільнення населених пунктів почали викриватися жахливі злочини, які робили російські військові.

Так, після звільнення Бучі тіла вбитих українців виявляли просто посеред вулиці. У місті також було виявлено братську могилу, у якій поховали близько 300 осіб. Серед загиблих були як дорослі, так і діти. Окупанти розстрілювали українців, зав’язували руки, а деякі тіла навіть намагалися спалити, аби приховати злочин. За словами мера міста, у 90% загиблих було виявлено кульові поранення.

Так, у вересня минулого року після деокупації Ізюму у місцевому лісі виявили поховання понад 400 осіб, серед яких 17 військовослужбовців. У поліції розповідали, що частина людей загинула від артилерійського вогню, а частину було розстріляно.

Тоді Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів про тортури над людьми та показав один із підвалів, у якому окупанти катували українців.

Окрім того, наприкінці червня цього року в ООН повідомляли, що задокументували страти окупантами 77 українців, який війська РФ утримували під вартою.

Нагадаємо, у липні ЗМІ повідомляли, що Росія будує мережу в’язниць для катування на тимчасово окупованих територіях. Зазначалося, що українців змушували копати братські могили, катують струмом, душать або ламають кістки.

Також за даними розслідування Truth Hounds встановлено, що з відома "Росатома" російські військові катували людей на Запорізькій атомній електростанції від березня минулого року. Повідомляється, що одного співробітника станція окупанти закатували до смерті.