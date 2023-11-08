Злочинців встановлено: розслідувачі назвали бригаду РФ, яка вдарила по Краматорську (фото)

За інформацією розслідувачів, ракетну атаку здійснила 47 ракетна бригада 8 армії РФ, а скоригував удар місцевий житель-агент ГРУ РФ.

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Українська громадська організація Truth Hounds проаналізувала ракетну атаку на місто Краматорськ Донецької області 27 червня 2023 року, унаслідок якої загинуло 13 осіб і ще 60 було поранено. Розслідувачі визначили тип ракети, приблизне місце запуску і бригаду ЗС РФ, яка запустила ракету по мирних жителях. Результати розслідування організація опублікувала на своєму сайті.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

Truth Hounds, яка розслідує і документує воєнні злочини, скоєні армією Російської федерації, встановила, що Краматорськ і прилеглий мікрорайон приватного сектора Біленьке були атаковані балістичними ракетами "Іскандер-К", а не "Іскандер-М", як вказувало офіційне слідство. Про це свідчить характерний звук двигуна ракети, що нагадує, за словами очевидців, звук реактивного літака.

Балістична ракета Іскандер-М Фото: Скриншот Крилата ракета Іскандер-К Фото: Скриншот

Крім того, "Іскандери" залишають різні воронки через різний кут підльоту до цілі.

Порівняння балістичної та квазібалістичної траєкторії Фото: Скриншот

"Іскандер-М" падає на ціль практично вертикально, залишаючи круглу воронку, а "Іскандер-К" підлітає до цілі під кутом близько 45°, і воронка виходить овальної форми, як це було зафіксовано в Біленькому.

Воронка в Біленькому Фото: Краматорська міська рада Воронка в Біленькому Фото: Скриншот

Групі Truth Hounds вдалося обстежити залишки ракети, знайдені у вирві в Біленькому, які також свідчать про те, що ракетний удар був здійснений саме "Іскандерами" типу К.

Вивчивши траєкторію підльоту ракет, група встановила приблизне місце запуску. На момент здійснення атаки, в передбачуваному районі запуску перебувала тільки одна бригада, яка мала в своєму розпорядженні відповідне озброєння і могла запустити ракети.

Напрямок ракетного удару по Краматорську Фото: Скриншот

За інформацією Truth Hounds, відповідальність за загибель мирних жителів у Краматорську і Біленькому несе 47 ракетна бригада 8 армії РФ, що дислокується в Ростовській області. Наказ про атаку міг віддати командир ракетної бригади полковник Віталій Веніамінович Бобир.

Командир ракетної бригади полковник Віталій Веніамінович Бобир Фото: Скриншот

Ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року

Ракетного удару по Краматорську та його передмістю Біленьке було завдано ввечері 27 червня 2023 року. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що дві ракети прилетіли з різницею в 30 секунд.

Ракети влучили в приватний сектор у передмісті та в кафе Ria Lounge у центрі міста. В Офісі генпрокурора заявили, що в епіцентрі вибуху опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, пошта та інші будівлі.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року Фото: Нацполіція

Наступного дня рятувальникам вдалося дістати з-під завалів тіла 8 загиблих, серед яких троє дітей: 14-річні сестри-близнючки та ще одна 11-річна дитина.

14-річні Юлія та Анна Аксенченки

Загалом від ракетного удару по Краматорську загинуло 12 осіб. Ще 60 осіб дістали поранення, серед яких 8-місячне немовля.

З-під завалів зруйнованого ресторану вдалося врятувати 11 осіб.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу в Краматорську перебували семеро іноземців, зокрема журналіст The Telegraph, якого завдяки щасливому випадку за кілька хвилин до удару змусив піти з ресторану терміновий дзвінок.

Троє громадян Колумбії, які вечеряли того вечора в ресторані, зазнали легких травм, а їхня перекладачка була важко поранена. Пізніше стало відомо, що це українська письменниця Вікторія Амеліна, документалістка команди Truth Hounds. Через чотири дні вона померла від отриманих поранень у лікарні Мечникова в Дніпрі.

Письменниця Вікторія Амеліна, документалістка Truth Hounds Фото: Facebook

За даними СБУ, коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент ГРУ. 27 червня він зняв на відео робоче кафе, де було багато людей, і переслав файл своєму куратору.

Коригувальника затримали по гарячих слідах і відправили в СІЗО. За скоєний злочин йому загрожує довічне ув'язнення.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня 2023 року Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, після ракетного удару по ресторану в Краматорську в МО РФ заявили, що ракета прилетіла по "дислокації ЗСУ". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що ЗС РФ завдають ударів по об'єктах, так чи інакше пов'язаних із військовою інфраструктурою України.

Пізніше видання CNN написало, що ракетний удар по Краматорську показує реалії України, де мільйони людей по всій країні перебувають під постійною смертельною загрозою.