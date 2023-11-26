"Справжня недбалість": ручні гранатомети можуть сильно шкодити мозку, – WP (фото)

Кожен постріл створює вибухову хвилю, яка за шкодою для здоровʼя схожа на струс мозку. Військові побоюються, що регулярні стрільби призведуть до постійного пошкодження.

Related video

Американські військові використовують ручні гранатомети, які запускають гранату на швидкості 800 км/год. Кожен пуск реактивного снаряда створював ударну хвилю, яка пронизує кожну клітинку мозку. Виріб може завдати шкоди здоровʼю військових. Про це повідомляє The Washington Post.

Протягом багатьох років військові використовують гранатомети, які вважались безпечними для здоровʼя. Зʼявлялися докази, що повторні пуски можуть завдати серйозну та тривалу шкоду. В останні роки Конгрес під тиском ветеранів, які зазнали шкоди від гранатометів, наказав військовим встановити обмеження безпеки та почати відстежувати вплив на здоровʼя військовослужбовців. Було створено організацію Warfighter Brain Health Initiative, щоб проаналізувати вплив й запропонувати стратегію для виправлення ситуації. У 2022 році вже встановили поріг, вище якого вибухова хвиля вважається небезпечною.

Гранатомет Carl Gustaf Фото: The New York Times

Проте глобально ситуація не змінилась. Бійці продовжують використовувати гранатомети, як і раніше. Керівники Пентагону кажуть про важливість захисту мізків від ударних хвиль, але на практиці все йде, як і було.

"Ми роками знали, що ця зброя небезпечна. Є прості речі, які ми можемо зробити, щоб захистити людей. І ми їх не робимо", — каже Пол Шарр, колишній армійський рейнджер і політичний експерт у Центрі нової американської безпеки.

Дослідження, яке проводили 3 роки, показало, що бійці Сил спецоперацій кілька днів після стрільби з гранатометів мали погіршення памʼяті, координації, когнітивних функцій та час реакції. Також у крові піднявся рівень білків, які є маркерами черепно-мозкових травм.

Датчики для вимірювання вибухової хвилі Фото: The New York Times

Датчики на шоломах і бронежилетах показали, що гранатомет Carl Gustaf M3 утворює хвилю вдвічі вищу за рекомендований поріг безпеки.

"Питання в тому, чи впливає це на продуктивність? Якщо ви перебуваєте на місії і не можете щось запам’ятати, і ваш баланс порушений, це може бути справжньою проблемою", — каже доктор Майкл Рой.

Також дослідження показують, що після кількох тижнів після стрільбищ військові відновлюються, так само як і після струсу мозку. Проте є занепокоєння, що повторні пуски з гранатометів можуть призвести до постійного пошкодження мозку.

Командування спеціальних операцій заявило, що планує продовжувати використовувати гранатомети Carl Gustaf, але помірковано, через "потенційні негативні наслідки" Фото: The New York Times

Командування спеціальних операцій заявило, що планує продовжувати використовувати гранатомети Carl Gustaf, але помірковано, через "потенційні негативні наслідки".

"Це справді недбалість, враховуючи все, що відомо Пентагону, те, що вони не вжили заходів", — сказав Девід Боркхолдер, професор інженерії Рочестерського технологічного інституту.

Нагадаємо, 20 листопада в Білорусі показали гранатомет "Сапфір", який готують до серійного виробництва.

18 жовтня ЗМІ писали, що в кабінеті Буданова помітили дуже рідкісний український гранатомет РГ-1 "Поршень".