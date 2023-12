Переграти Китай, відстояти Тайвань. 5 рекомендацій для дій — за досвідом війни в Україні

США та союзники мають діяти "задовго до вибуху", в ідеалі — так, щоб "вибуху" не було взагалі. Для цього потрібно розширювати низку програм, а також враховувати досвід російсько-української війни.

Related video

Час не на боці Тайваню. Генерал ВПС США пророкує потенційний конфлікт із Китаєм 2025 року, а голова Об'єднаного комітету начальників штабів у відставці вважає, що прискорена модернізація Китаю дасть змогу захопити Тайвань уже в 2027 році. Гірше того, у поточних симуляціях і варгеймах експертів RAND Сполучені Штати не змогли нічого протиставити "перевазі китайських сил над силами оборони Тайваню".

Фокус переклав статтю Брайяна К. Чао, Джахара Матісека і Вільяма Ріно про 5 порад для допомоги Китайській Республіці.

Брак часу і потенційні обмеження доступу до Тайваню в разі кризи диктують Сполученим Штатам та їхнім союзникам необхідність активізації дій "задовго до вибуху". В ідеалі, така проактивна позиція стримає "вибух" взагалі. Розширення програм для армії, уряду і суспільства Тайваню та застосування перевірених стратегій допомоги і співробітництва у сфері безпеки, що використовувалися до (і після) російського вторгнення в Україну 2022 року, зробить стримування більш імовірним довгостроковим результатом, навіть якщо це ризикує спровокувати Китай і зіпсувати відносини в короткостроковій перспективі.

Палата представників Конгресу США запропонувала Закон про мир на Тайвані шляхом посилення (2023), в якому викладено п'ять ключових пріоритетів для зміцнення американсько-тайванських оборонних зв'язків. Однак цього недостатньо. Спираючись на велике дослідження дослідницької групи Міністерства оборони Minerva Research Team, що містить понад 400 інтерв'ю із західними радниками й одержувачами допомоги в галузі безпеки, а також архівні дослідження, що охоплюють місії США з надання допомоги в галузі безпеки з 1945 року, ми пропонуємо п'ять заходів, які могли б допомогти.

Сполучені Штати мають створити Групу сприяння безпеці Тайваню для координації спільних, міжвідомчих і союзницьких зусиль Фото: Taiwan News

По-перше, Сполучені Штати повинні створити Групу сприяння безпеці на Тайвані для координації спільних, міжвідомчих і союзницьких зусиль, що дасть змогу об'єднати надання допомоги, підтримки та навчання.

По-друге, необхідно створити програму Taiwan Hands, щоб максимально сфокусувати зусилля об'єднаних сил, не потрапляючи при цьому в ті самі пастки, в яких опинилася програма AfPak Hands.

По-третє, слід зробити акцент на залученні та розвитку громадянського суспільства як шляху до розвитку стійкості, опору і волі до боротьби у тайванців.

По-четверте, під час надання допомоги пріоритет має віддаватися інноваційним рішенням проблем постачання, що дасть змогу тайванському уряду, військовим і суспільству ефективно протистояти ворогові під час затяжного конфлікту.

Нарешті, Вашингтон має направити на Тайвань підрозділ Національної гвардії в межах програми державного партнерства.

Відповідальність за національну безпеку й оборонну політику Тайваню, а також за його військову організацію та розвиток несе народ Тайваню й обраний ним уряд. Протягом останніх десятиліть Сполучені Штати надавали базову підтримку оборонним потребам Тайваню – підтримку, яка відіграє найважливішу роль у забезпеченні автономії цієї країни. Наприклад, Тайвань очікує від США постачання зброї на суму 19,2 мільярда доларів, зокрема 66 літаків F-16 і 108 танків Abrams. Вашингтон не може диктувати Тайваню політику в галузі оборони або збройних сил, але, будучи важливим партнером Тайбея у сфері безпеки, Вашингтон повинен розглянути п'ять кроків, описаних нижче, щоб підвищити обороноздатність Тайваню. Зрештою, деякі з цих дій можуть спровокувати Пекін. Однак Вашингтону не слід стримуватися. Ці дії зміцнять здатність Тайваню захистити себе, а Тайбей стане впевненішим у діалозі зі своїм суперником, що знизить небезпеку піддатися примусу.

Створення Групи сприяння безпеці на Тайвані

Історичний успіх Корейської військової консультативної групи та нещодавньої місії зі співробітництва в галузі безпеки під керівництвом США в Україні дають приклад стійкої моделі допомоги. З 1951 по 1979 рік Сполучені Штати підтримували на Тайвані Військово-консультативну групу, пік діяльності якої припав на 1955 рік, коли в країні перебувало 2 437 радників. Щодо України, то Об'єднана міжнародна група інструкторів в Україні та Група сприяння безпеці в Україні є ефективними міжнародними ініціативами, поряд із зусиллями Канади та Великої Британії, з надання скоординованої бойової та небойової допомоги та навчання, щоб мінімізувати втрати та максимально поліпшити ситуацію в українських збройних силах. Об'єднана міжнародна група інструкторів в Україні підготувала понад 27 тисяч українських військовослужбовців у період з 2015 по 2022 рік, а з 2022 року – ще 9 600 українських військовослужбовців. Створена після великомасштабного вторгнення в Україну 2022 року Група сприяння безпеці в Україні та західні партнери навчили понад 90 тисяч українських військовослужбовців у першій половині 2023 року. Сполучені Штати мають діяти вже зараз, щоб створити міжнародну Групу сприяння безпеці на Тайвані для активної консолідації спільних сил і міжнародних зусиль з підвищення потенціалу Тайваню. Такий скоординований підхід до підвищення обороноздатності може зіграти важливу роль у переконанні китайських лідерів у тому, що витрати і ризики, пов'язані з вторгненням на Тайвань, переважать його вигоди.

Група сприяння безпеці в Україні та західні партнери навчили понад 90 тисяч українських військовослужбовців у першій половині 2023 року Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Досвід Корейської військової консультативної групи в 1945-1953 роках також повчальний. Менш ніж за вісім років вона перетворила армію Республіки Корея з чисельністю 25 тисяч осіб на сучасні 20-дивізійні сухопутні сили чисельністю понад 600 тисяч осіб. Радники Корейської військової консультативної групи також очолили розвиток системи військової освіти в Кореї, заснувавши до війни 13 різних навчальних закладів, що спеціалізуються на окремих видах військ.

Останнім часом Сполучені Штати зробили важливі кроки в цьому напрямку. Навесні американські військові оголосили про плани щодо розширення тренувань із тайванцями з 30 до 100-200 американських інструкторів. Повідомляється, що ці зусилля покликані допомогти Тайваню створити оборону типу "дикобраз", яка зробить напад на острів непомірно дорогим. Група сприяння безпеці на Тайвані сприятиме подібним діям, оскільки Тайваню допомагатимуть інші міжнародні радники, сигналізуючи про міжнародну єдність у підтримці права Тайваню на захист свого суверенітету. Позначення більшості позицій Групи сприяння безпеці Тайваню як спільних ініціатив забезпечить пріоритетне ставлення кожного роду військ до допомоги Тайваню в галузі безпеки, що приведе до належного укомплектування місії кращими співробітниками, а не просто людьми, які випадково опинилися в наявності.

Наскільки провокаційним це буде для Китаю? Крім того, що з 2020 року 1-ша група спецпризначенців, морські піхотинці та інші сили спеціальних операцій зосередилися на внутрішній обороні, США наразі планують направити 100-200 осіб для надання допомоги силам Тайваню. Ми не виступаємо за масоване збільшення чисельності американських військ, але припускаємо ротацію сил, що не перевищує чисельності персоналу Консультативної групи військової допомоги, розгорнутої на Тайвані в період з 1951 по 1979 рік. Сам собою цей персонал не буде являти собою сили оборони. Вони працюватимуть за цілим спектром завдань зі своїми тайванськими колегами – це варіант гібридного підходу, за якого жоден окремий елемент відносин не буде особливо новим або провокативним, але всі вони будуть скоординовані для досягнення оборонної, а значить, і стримувальної мети. Замість того, щоб готуватися до всього спектру військових можливостей і надзвичайних ситуацій, Сполучені Штати працюватимуть із Тайванем над визначенням найімовірніших і найгірших сценаріїв, а потім зосередять допомогу США (і партнерів) у сфері безпеки на цих конкретних проблемах, таких як берегова оборона, міська й партизанська війна, а також асиметрична морська війна. Сфокусовані сценарії та спеціалізовані можливості дозволять відточити голки дикобраза, щоб стримати китайські атаки.

Створення програми Taiwan Hands

Така програма забезпечить постійний приплив компетентних радників до Групи сприяння безпеці на Тайвані (якщо її буде створено). Програма AfPak Hands, створена 2008 року і розрахована на довгострокові зобов'язання в Афганістані та Пакистані, пропонувала мовні та культурні тренінги і повторні призначення в регіоні для окремих військових офіцерів. Хоча програма AfPak Hands завершилася 2020 року, і багато радників відчули себе "повністю проігнорованими" військовим керівництвом США – згідно з одним з інтерв'ю – нова тайванська програма могла би зробити висновки із минулих помилок.

Ретельно розроблена програма Taiwan Hands потребуватиме 6-10-річної роботи, пропонуючи чіткі можливості для просування по службі і ґрунтуючись на стимулах для максимального розширення знань і вивчення мови. Ця програма допомогла б американському персоналу краще зрозуміти тайванський уряд, збройні сили і суспільство, сигналізуючи про глибоку інституційну прихильність США вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Зі свого боку, ці співробітники консультуватимуть тайванських військових не тільки щодо систем озброєнь та їхнього застосування, а й щодо доктрини, підготовки, навчання, структури сил і менш помітних чинників, які сприяють створенню армії, що ефективно веде бойові дії. Створення когорти американських радників на Тайвані поліпшить стратегічне мислення об'єднаних сил, а також розв'яже нинішню проблему нечастих, епізодичних взаємодій із тайванськими військовими. Довгострокова взаємодія і спадкоємність сприятимуть нарощуванню необхідного інституційного потенціалу тайванських збройних сил, а також дадуть змогу краще планувати місії США зі сприяння безпеці та співробітництву з Тайванем і його сусідами.

Інвестиції в розвиток і допомогу громадянському суспільству

Простіше кажучи, розвиток громадянського суспільства сприяє зміцненню волі Тайваню до боротьби. Тайвань уже давно стикається з просунутими і наполегливими китайськими кібератаками та операціями впливу. Вашингтон може надати додаткову підтримку Тайбею і його громадянському суспільству, щоб захистити острів від кібервтручання і дезінформації Пекіна. Посилюючи державну допомогу Тайваню в галузі кіберзахисту, систематично заохочуючи неформальні зусилля зі співпраці або взаємний обмін інформацією та досвідом між державним і приватним секторами, Сполучені Штати допоможуть захистити процвітаючу демократію і громадянське суспільство Тайваню від дезінформації та антиамериканських теорій змови.

Розвиток громадянського суспільства сприяє зміцненню волі Тайваню до боротьби Фото: pexels.com

Допомога Заходу у створенні тайванських груп громадянського суспільства (наприклад, благодійних організацій, клубів, неурядових організацій тощо) може зіграти важливу роль у ширшій стратегії державного управління. Наприклад, організація Spirit of America співпрацює з місцевими неурядовими організаціями на Тайвані, навчаючи понад 50 тисяч громадян, щоб "підвищити стійкість Тайваню, наділивши громадян навичками й упевненістю в собі для реагування в разі катастрофи або кризи безпеки". Такий підхід сприяє опору суспільства, знижуючи ймовірність повторення російської стратегії "маленьких зелених чоловічків", спрямованої на таємну окупацію Криму 2014 року. Ефективний підхід громадянського суспільства зробить Тайвань більш стійким до потенційного сценарію "маленької червоної КНР", коли Китай може захопити острів за допомогою диверсійних дій, не вдаючись до десанту в стилі D-Day. Наприклад, деякі українські партизанські загони, з якими ми розмовляли, були неурядовими організаціями до вторгнення 2022 року, і саме тісні громадські зв'язки та довірені мережі дозволили їм сформувати партизанські загони для протистояння окупаційним російським військам. В умовах кризи багато тайванських груп громадянського суспільства можуть аналогічним чином використовувати особисті зв'язки, щоб протистояти окупаційним китайським силам.

Допомога Тайваню у створенні резервів

Одна з важливих практичних відмінностей між Україною і Тайванем полягає в тому, що перша є великою континентальною країною, а друга – відносно невеликим островом (розміром приблизно з Коннектикут і Вермонт разом узяті). У разі конфлікту – незалежно від того, чи втрутяться Сполучені Штати, – Тайваню, найімовірніше, доведеться витримувати напад Китаю протягом певного періоду часу. Для цього необхідно створити резерви або знайти достатню кількість замінників для предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, паливо, електроенергія, вода тощо. Тайвань не має достатньої самодостатності щодо таких предметів першої необхідності, як продовольство і паливо, значною мірою покладаючись на імпорт; його поточні запаси необхідно збільшити, і Сполучені Штати, які є найбільшим джерелом імпорту продовольства для Тайваню, цілком можуть надати допомогу. Різні звіти пропонують різні терміни, припускаючи, що стратегічних запасів Тайваню вистачить на термін від 30 до 120 днів. Це означає, що Тайбею необхідно буде створити надійні сховища, а Вашингтону і його союзникам – розробити інноваційні логістичні рішення для забезпечення поставок і допомоги в разі кризи.

Тайбею необхідно буде створити надійні сховища, а Вашингтону та його союзникам — розробити інноваційні логістичні рішення для забезпечення постачань і допомоги в разі кризи Фото: Chiang Ying-ying

Не менш важливим є забезпечення якості тайванських сил, враховуючи, що чисельність постійної армії Тайваню становить 188 тисяч осіб, при цьому передбачається, що він може задіяти 2,3 мільйона резервістів. Хоча Тайвань продемонстрував непересічну здатність мобілізувати свої збройні сили і суспільство для ліквідації наслідків стихійних лих, готовність бойового резерву недостатня. Підвищити боєздатність резервних сил Тайваню можна, зробивши це головним завданням 5-ї бригади сприяння силам безпеки. Вони могли б виділити велику групу радників для розроблення планів навчання і військової готовності, що відповідають загальній оборонній концепції Тайваню, щоб забезпечити цілорічну готовність резерву всіх сил. Крім того, ці радники могли б спільно з тайванськими військами розробити стратегії розподілу достатньої кількості ресурсів, палива і предметів постачання по всій країні, щоб забезпечити стійкість уряду, армії і суспільства. Це дозволить захисникам Тайваню підтримувати військові операції довше, ніж очікує китайське керівництво.

Розгортання на Тайвані підрозділу Національної гвардії

Програма державного партнерства зміцнює оборонні зв'язки, підвищує оперативну сумісність і сприяє реформуванню системи оборони. За повідомленнями, у серпні 2023 року тайванські війська брали участь у військових навчаннях у Мічигані разом із військами Національної гвардії, проте жоден підрозділ гвардії не був офіційно приписаний до Тайваню. Направлення підрозділу Національної гвардії штату на Тайвань у межах програми державного партнерства означало б готовність розвивати особисті зв'язки між гвардійцями та їхніми колегами в тайванському уряді та військових колах.

Як Пекін сприйме таку діяльність? Історично склалося так, що Китай із розумінням ставиться до навчання Сполученими Штатами тайванських військовослужбовців за умови, що воно проводиться непомітно. Так, тайванські пілоти вже давно проходять підготовку на літаках F-16 в Аризоні. Аналогічним чином, спільні зусилля підрозділу Національної гвардії і тайванських сил можуть звести до мінімуму провокації, якщо вони проводитимуться на американській території, наприклад, на Гуамі. Такий малопомітний підхід вкрай важливий для того, щоб не привертати небажаної уваги і не ставити в незручне становище Китай, який в іншому разі може відчути себе змушеним відповісти публічно і, можливо, в ескалаційній манері.

Направлення підрозділу Національної гвардії штату на Тайвань у рамках програми державного партнерства означало б готовність розвивати особисті зв'язки між гвардійцями та їхніми колегами в тайванському уряді та військових колах.

Встановлення міцних стосунків між американськими військовими лідерами і тайванськими колегами матиме неоціненне значення. У наших інтерв'ю з американськими радниками та українцями багато хто наголошував на тому, що партнерство між Каліфорнійською повітряною національною гвардією та українськими ВПС значно підвищило стійкість і тактичну адаптивність останніх при зіткненні з російськими ВПС. Ця співпраця була настільки глибокою, що багато каліфорнійських гвардійців вивчили українську мову, а в деяких випадках навіть налагодили особисті зв'язки, зокрема одружившись з українками.

Висновок

У сукупності п'ять кроків, описаних у цій статті, свідчать про довгострокову прихильність Вашингтона підтримці Тайваню і стримуванню Китаю. Сполучені Штати більше не можуть стратегічно дозволити собі байдужий підхід до Тайваню. Структурування та інституціоналізація запропонованих нами концепцій допомоги та співробітництва у сфері безпеки нарешті переведе стрілку на користь Тайваню, створивши необхідну оборонну позицію для протидії войовничим діям Китаю. Ці п'ять кроків не є панацеєю, але в поєднанні з рішучими заходами з боку керівництва Тайваню та інших союзників США вони підвищать стійкість Тайваню, а також його здатність стримувати, протистояти, перехитрити і переграти Китай.

Про авторів

Брайан К. Чао (@winebluewater) – доцент кафедри національної безпеки Військово-морського коледжу і позаштатний співробітник Центру вивчення сучасного Китаю при Пенсільванському університеті. У сферу його наукових інтересів входять відносини між Тайванською протокою, геостратегія, політика великих держав, оборонна і зовнішня політика США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також військово-морські сили Тихого океану. Його роботи публікуються в журналах International Relations of the Asia-Pacific і Territory, Politics, Governance, збірниках статей "Безпека в АТР" і "Військово-морські сили в багатополярних системах", а також у журналах China Brief, The Diplomat, East Asia Forum, The National Interest та інших.

Джахара "Френкі" Матісек (@JaharaMatisek) – підполковник, військовий професор кафедри питань національної безпеки Військово-морського коледжу США, гостьовий науковий співробітник 2023 року в межах Ініціативи з іррегулярних війн (спільна розробка Прінстонського проєкту емпіричних досліджень конфліктів та Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті), а також один із головних дослідників Міністерства оборони США Minerva щодо покращення американської допомоги в галузі безпеки. Підполковник Матісек опублікував понад 90 статей та есе в рецензованих журналах і політичних виданнях з питань стратегії, ведення війни та допомоги у сфері безпеки. Він є льотчиком-командиром, раніше працював старшим науковим співробітником Інституту національної оборони і доцентом кафедри військових і стратегічних досліджень Академії ВПС США.

Вільям Ріно – професор і завідувач кафедри політології Північно-Західного університету. Понад тридцять років він проводить польові дослідження та інтерв'ю в зонах конфліктів у Східній Європі, Африці та на Близькому Сході, є автором трьох книжок: Corruption and State Politics in Sierra Leone, Warlord Politics and African States та Warfare in Independent Africa. Д-р Ріно опублікував більше двохсот статей у рецензованих журналах та періодичних виданнях, які мають стосунок до політики, а також видав томи з цивільних війн, повстанців та військової допомоги. Він є головним дослідником програми Minerva, що фінансується Міністерством оборони США і вивчає, як Сполучені Штати можуть поліпшити підготовку іноземних військовослужбовців.

Висловлені думки належать авторам і не відображають офіційну позицію Міністерства армії, Міністерства ВПС, Міністерства оборони або уряду США. Цю статтю було написано за підтримки кафедри Леві Військово-морського коледжу США та Управління наукових досліджень ВПС під номером FA9550-20-1-0277.