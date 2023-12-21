Чи є громадянство США у дітей Умєрова: що в декларації та реакція Міноборони (документ)

У відомстві заявили, що громадянства інших країн у членів сім'ї міністра немає. Поширювана в мережі інформація про нібито американське громадянство дітей Рустема Умєрова є недостовірною.

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Міністр оборони України Рустем Умєров 6 грудня опублікував декларацію про доходи та майновий стан за 2022 рік. Низка Telegram-каналів і ЗМІ почала стверджувати, що у дітей чиновника нібито є американське громадянство. Фокус розповідає, що відомо про цю історію.

Що містить декларація міністра оборони

Згідно з поданою декларацією, дохід Умєрова, який до міністерської посади був головою Фонду держмайна України, за 2022 рік склав 4 560 529 гривень, зокрема:

заробітна плата — 433 453 гривні;

дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 4 125 800 гривень;

банківські виплати — 1 276 гривень.

Дружина міністра, Лейла Умєрова, задекларувала 1 704 568 грн доходів. При цьому в декларації зазначено, що вона має бізнес у США — венчурну фірму, що займається інвестиціями в технології та телекомунікації Astem Ventures Inc.

Фото: Скриншот

Також Умєров задекларував 18,2 тисячі доларів неакцептованих вимог кредитора, 218,6 тисячі гривень і 5,8 тисячі доларів готівки, 1,2 мільйона гривень і 1,8 тисячі доларів на банківських рахунках, а його дружина — 3,9 тисячі доларів готівкою і 5,4 тисячі доларів на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, міністр орендує квартиру в Києві (80,6 квадратних метрів), зареєстрований також у київській квартирі (95 квадратних метрів). Мати Умєрова володіє будинком у Бахчисараї АР Крим (196,7 квадратних метра), а дружина орендує квартиру в США (137,4 квадратних метра).

Умєров володіє, зокрема, 100% ТОВ "Компанія Блек Сі" (корпоративні права передані в управління). Крім того, міністр користується автомобілями Hyundai Elantra 2014 року випуску та Ford Explorer 2016 року випуску.

"Американська" родина Рустема Умєрова — що відомо

В останній декларації міністра оборони Рустема Умєрова зазначено, що його сім'я — дружина і троє дітей — проживають у США. І якщо в декларації за 2020 рік син і дочка міністра вказані як громадяни України, то вже в останній декларації уточнюється, що вони отримали документи, що посвідчують особи, у США. Водночас деякі ЗМІ одразу ж зробили висновок, що такі документи можливо отримати тільки на підставі американського громадянства.

Фото: Скриншот

Насправді діти міністра — син Саїд Ахмед 10 років, дочка Мер'єм 8 років і Ава 2 років — є громадянами України. Громадянства інших країн у членів сім'ї Умєрова немає. Про це також офіційно повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

У пості, опублікованому в телеграм-каналі відомства, уточнюють, що українські паспорти, які було видано членам сім'ї Умєрова після закінчення терміну дії попередніх, ті отримали в посольстві України в США.

Сім'я міністра оборони України змушена була виїхати за кордон 2016 року через погрози і замахи, пов'язані із систематичною діяльністю Умєрова, спрямованою на звільнення тимчасово окупованого Криму.

З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримсько-татарського народу разом із лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу неодноразово виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людини в Криму, був також залучений до процесу звільнення політв'язнів.

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Нагадаємо, що, за інформацією видання Welt, Рустем Умєров заявив про те, що Україна має намір закликати громадян, які перебувають за кордоном, на службу в ЗСУ.

Крім того, 20 грудня повідомлялося, що в РНБО відреагували на мобілізацію ще 500 тисяч українців. За словами секретаря відомства Олексія Данілова, необхідно правильно підійти до питання призову, щоб не було явищ, коли одні на дорогих курортах, а інші в окопі. Це стосується і представників влади.