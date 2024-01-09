Захід не відповідає на запити Залужного: генерал США про військову допомогу Україні

За словами колишнього командувача силами США в Європі Бена Годжеса, нездатність Заходу запобігти атакам РФ на цивільну інфраструктуру України надає сміливості Ірану, Північній Кореї та Китаю.

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Західні партнери України не відреагували на список потреб, які озвучив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це заявив американський генерал і колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Естонській суспільній телерадіомовній компанії (ERR).

За словами Годжеса, запити Залужного залишилися без відповіді на рівні урядів. Він назвав це "ганьбою для Конгресу США".

"Якщо наш уряд і Конгрес відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком Кремлю", — сказав Годжес.

Генерал зазначив, що Україна в будь-якому разі продовжить воювати, але Захід "програє по-крупному", якщо не допоможе Києву перемогти у війні.

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"Китайці зараз спостерігають за діями Росії. Китайці також спостерігають за тим, що робить Іран за допомогою ХАМАС, хуситів і Хезболли", — заявив Годжес.

Він підкреслив, що нездатність Заходу запобігти атакам РФ на цивільну інфраструктуру України надає сміливості Ірану, Північній Кореї та Китаю.

"Наша невдача в Україні матиме глобальні наслідки", — резюмував він.

Що запросив Залужний

У своєму есе для журналу The Economist, опублікованому в листопаді 2023 року, генерал Валерій Залужний виокремив основні пріоритети, необхідні українській армії для протистояння російській агресії.

Він наголосив на важливості "ключових військових спроможностей і технологій" для успішного захисту країни і перерахував п'ять основних напрямів:

Повітряна оборона; Радіоелектронна боротьба; Контрбатарейна боротьба; розмінування; Мобілізація.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон думає про прямі переговори з президентом США Джо Байденом. За словами журналістів, Джонсон наполягає на тому, щоб глава Білого дому ухвалив цілу низку імміграційних змін, щоб Конгрес виділив для України 61 млрд доларів.