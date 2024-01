В Ізраїлі успішно провели випробування вдосконаленої системи ППО SPYDER (відео)

Ракетний комплекс в унікальній конфігурації All In One випробовували в складному оперативному сценарії зі знищення безпілотника.

Компанія Rafael у співпраці з Міністерством оборони Ізраїлю завершила випробування передової системи ППО SPYDER в її новітній унікальній конфігурації — All In One. Подробиці повідомили 11 січня військові оглядачі Israel Defense.

У публікації йдеться про те, що випробування передбачало перехоплення безпілотного літального апарату (БПЛА) у складному оперативному сценарії та досягнення прямого й ефективного ураження цілі.

Цю систему, пишуть оглядачі, використовують на озброєнні кількох військових сил по всьому світу, забезпечуючи протиповітряну оборону від різних повітряних загроз. Зенітно-ракетний комплекс SPYDER здатний ефективно нейтралізувати такі цілі, як БПЛА, літаки, вертольоти й тактичні балістичні ракети. При цьому комплекс використовує перехоплювачі виробництва Rafael — ракети Derby і Python з тепловізійною головкою самонаведення (ГСН) і дальністю ураження до 35 км.

"У конфігурації All in One інтегровано радар, електрооптичну пускову установку, сучасну систему управління і командування, а також перехоплювачі Python і Derby, встановлені на одній платформі", — уточнили експерти.

За їхніми словами, така конфігурація являє собою оптимальне рішення для точкової протиповітряної оборони, а також для захисту зон у складі батареї.

"Успішне проведення випробувань є важливою віхою в розвитку системи проти різних загроз і демонструє видатну ефективність системи в перехопленні складних загроз, що запускаються з землі", — прокоментував подію глава підрозділу ППО компанії Rafael Піні Юнгман.

Раніше Міноборони Ізраїлю показало використання протиракетного комплексу Arrow. Що саме перехопив протиракетний комплекс військові не уточнили, але зазначили, що це сталося в рамках операції проти палестинських терористів "Залізні мечі".