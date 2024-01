В Израиле успешно провели испытания усовершенствованной системы ПВО SPYDER (видео)

Ракетный комплекс в уникальной конфигурации All In One испытывали в сложном оперативном сценарии по уничтожению беспилотника.

Компания Rafael в сотрудничестве с Министерством обороны Израиля завершила испытания передовой системы ПВО SPYDER в ее новейшей уникальной конфигурации — All In One. Подробности сообщили 11 января военные обозреватели Israel Defense.

В публикации говорится, что испытание предусматривало перехват беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сложном оперативном сценарии и достижение прямого и эффективного поражения цели.

Данная система, пишут обозреватели, используется на вооружении нескольких военных сил по всему миру, обеспечивая противовоздушную оборону от различных воздушных угроз. Зенитно-ракетный комплекс SPYDER способен эффективно нейтрализовать такие цели как БПЛА, самолеты, вертолеты и тактические баллистические ракеты. При этом комплекс использует перехватчики производства Rafael — ракеты Derby и Python c тепловизионной головкой самонаведения (ГСН) и дальностью поражения до 35 км.

"В конфигурации All in One интегрированы радар, электрооптическая пусковая установка, современная система управления и командования, а также перехватчики Python и Derby установленные на одной платформе", — уточнили эксперты.

По их словам, такая конфигурация представляет собой оптимальное решение для точечной противовоздушной обороны, а также для защиты зон в составе батареи.

"Успешное проведение испытаний является важной вехой в развитии системы против различных угроз и демонстрирует выдающуюся эффективность системы в перехвате сложных угроз, запускаемых с земли", — прокомментировал событие глава подразделения ПВО компании Rafael Пини Юнгман.

Ранее Минобороны Израиля показало использование противоракетного комплекса Arrow. Что именно перехватил противоракетный комплекс военные не уточнили, но отметили, что это произошло в рамках операции против палестинских террористов "Железные мечи".