Скоро розпадеться: Данілов відреагував на національні заворушення у глибині РФ

Протести нацменшин від Сибіру до Кавказу, а також економічні та комунальні проблеми, прискорюють розпад РФ, вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Тим часом Кремль, щоб заспокоїти росіян, показуватиме їм "воєнні перемоги".

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У Росії зростає протестний рух через економічні труднощі та незадоволення представників національних меншин. Це означає, що процес розпаду Російської імперії прискорився і не збудуться плани президента Володимира Путіна щодо відновлення окупації навколишніх країн. Про майбутню долю Росії, у якій зростає кількість мітингів у віддалених національних республіках, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у дописі на сторінці Facebook.

Данілов нагадав, що у РФ систематично ігнорувались потреби нацменшин — ігнорувалась їхня мова та культура. Крім того, з перших днів російсько-української війни людей, які живуть у національних республіках, відправляли помирати на полі бою — використовували як "витратний матеріал". Через це у віддалених регіонах Росії почались протести проти дій центральної влади. Він впевнений, що саме завдяки цьому "прискорився відлік часу" до розпаду імперії.

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Також Данілов перелічив, які ще фактори допоможуть руйнуванню РФ. На його думку, цьому сприятимуть дефіцит продуктів, комунальні негаразди, неможливість просування кар'єрними сходинками. До цих факторів додаються "ігнорування інтересів національних еліт і силове придушення будь-яких форм регіонального протесту". Зі слів посадовця, ідеться, зокрема, про жителів низки регіонів — мешканців "Кавказу, Сибіру, Татарстану, Далекого Сходу і Крайньої Півночі".

Секретар РНБО зауважив, що незабаром у РФ зросте кількість соціальних виступів, які уряд Путіна буде жорстоко придушувати. Окрім "каральних заходів" та "масових репресивних практик", можна очікувати, що Кремль вимагатиме все більше воєнних перемог. Однак Даніло впевнений, що часу у Росії все менше.

"Путін існуватиме доти, доки триватиме війна, яку він хотів би вести нескінченно. Але час починає грати проти нього, наближаючи його власний персональний фінал, який буде жахливим".

Заява Данілова про прискорення темпу руйнування РФ Фото: Скриншот

Розпад РФ — деталі протестів у національних республіках

Зазначимо, 15-18 січня у Башкирії відбулась низка мітингів протесту, на яких громадяни вимагали звільнити місцевого громадського активіста. На мітинги збирались від 5 до 10 тис. людей, показували відео з місця подій. Щоб придушити заворушення, у місто Байрам, де відбувались протестні зібрання, відправили кілька автобусів ОМОНу. Силовики намагались розігнати людей, б'ючи їх палицями та застосовуючи сльозогінний газ. Коли омонівці виїздили з міста, по них запустили сніжки та камені: вдалось розбити скло авто.

Раніше Фокус розповідав про комунальні негаразди у РФ. Зокрема, коли у деяких російських регіонах температура повітря опустилась до -10 та -20 градусів, низка населених пунктів опинились без світла та опалення: це сталось, наприклад, у Підмосков'ї. Наступна надзвичайна подія — пошкодження тепломережі, внаслідок чого кілька росіян отримали травми від фонтану з окропом.

У серпні 2023 року відбулись протести у Дагестані: люди були незадоволені, що їм відключили світло у момент, коли в регіоні було дуже спекотно. Коли громадяни перекрили важливу магістраль, місцева влада відреагувала і оперативно повернула електропостачання. У жовтні 2023 року стались заворушення, які ледь не перетворились у єврейські погроми.

Нагадуємо, у РФ громадянка отримала урну з прахом сина, але згодом з'ясувались, що над нею хтось зло пожартував. Тим часом у Бєлгородській області чоловік розважався зі сніговими фігурами: змайстрував дракона у вигляді російського морського піхотинця.