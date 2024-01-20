Скоро распадется: Данилов отреагировал на национальные беспорядки в глубине РФ

Протесты нацменьшинств от Сибири до Кавказа, а также экономические и коммунальные проблемы, ускоряют распад РФ, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Между тем Кремль, чтобы успокоить россиян, будет показывать им "военные победы".

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В России растет протестное движение из-за экономических трудностей и недовольства представителей национальных меньшинств. Это означает, что процесс распада Российской империи ускорился и не сбудутся планы президента Владимира Путина по восстановлению оккупации окружающих стран. О будущей судьбе России, в которой растет количество митингов в отдаленных национальных республиках, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в заметке на странице Facebook.

Данилов напомнил, что в РФ систематически игнорировались потребности нацменьшинств — игнорировался их язык и культура. Кроме того, с первых дней российско-украинской войны людей, живущих в национальных республиках, отправляли умирать на поле боя — использовали как "расходный материал". Поэтому в отдаленных регионах России начались протесты против действий центральной власти. Он уверен, что именно благодаря этому "ускорился отсчет времени" до распада империи.

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Ничего не видят: в Кремле отреагировали на беспорядки в Башкирии, — росСМИ

Также Данилов перечислил, какие еще факторы помогут разрушению РФ. По его мнению, этому будут способствовать дефицит продуктов, коммунальные проблемы, невозможность продвижения по карьерной лестнице. К этим факторам добавляются "игнорирование интересов национальных элит и силовое подавление любых форм регионального протеста". По словам чиновника, речь идет, в частности, о жителях ряда регионов — жителях "Кавказа, Сибири, Татарстана, Дальнего Востока и Крайнего Севера".

Секретарь СНБО отметил, что вскоре в РФ возрастет количество социальных выступлений, которые правительство Путина будет жестоко подавлять. Кроме "карательных мер" и "массовых репрессивных практик", можно ожидать, что Кремль будет требовать все больше военных побед. Однако Данило уверен, что времени у России все меньше.

"Путин будет существовать до тех пор, пока будет продолжаться война, которую он хотел бы вести бесконечно. Но время начинает играть против него, приближая его собственный персональный финал, который будет ужасным".

Заявление Данилова об ускорении темпа разрушения РФ Фото: Скриншот

Распад РФ — детали протестов в национальных республиках

Отметим, 15-18 января в Башкирии состоялся ряд митингов протеста, на которых граждане требовали освободить местного общественного активиста. На митинги собирались от 5 до 10 тыс. человек, показывали видео с места событий. Чтобы подавить беспорядки, в город Байрам, где проходили протестные собрания, отправили несколько автобусов ОМОНа. Силовики пытались разогнать людей, избивая их палками и применяя слезоточивый газ. Когда омоновцы выезжали из города, по ним запустили снежки и камни: удалось разбить стекло авто.

Ранее Фокус рассказывал о коммунальных проблемах в РФ. В частности, когда в некоторых российских регионах температура воздуха опустилась до -10 и -20 градусов, ряд населенных пунктов оказались без света и отопления: это произошло, например, в Подмосковье. Следующее чрезвычайное происшествие — повреждение теплосети, в результате чего несколько россиян получили травмы от фонтана с кипятком.

В августе 2023 года состоялись протесты в Дагестане: люди были недовольны, что им отключили свет в момент, когда в регионе было очень жарко. Когда граждане перекрыли важную магистраль, местные власти отреагировали и оперативно вернули электроснабжение. В октябре 2023 года произошли беспорядки, которые едва не превратились в еврейские погромы.

Напоминаем, в РФ гражданка получила урну с прахом сына, но впоследствии выяснилось, что над ней кто-то зло пошутил. Между тем в Белгородской области мужчина развлекался со снежными фигурами: смастерил дракона в виде российского морского пехотинца.