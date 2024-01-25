Країна Африки стала новою "метою" Путіна: в ISW повідомили подробиці

Росія, ймовірно, хоче розширити свій вплив на авторитарні режими в Західній і Центральній Африці, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Чад, країна у Центральній Африці", може стати наступною мішенню Російської Федерації. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 24 січня.

24 січня президент РФ Володимир Путін зустрівся з лідером чадської хунти Махаматом Ідрісом Дебі, аби обговорити нібито боротьбу з тероризмом у Чаді. На зустрічі було оголошено про майбутню угоду про розширення російсько-чадської співпраці.

Крім цього, заступники міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін і генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров зустрілися з представником Чаду Даго Якуба, аби обговорити двосторонню військово-технічну співпрацю й регіональну безпеку.

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Аналітики зазначили, що Росія, ймовірно, хоче розширити свою участь та вплив на авторитарні режими в Західній і Центральній Африці, зокрема зосередившись на колишніх французьких колоніях у Сахелі — Малі, Буркіна-Фасо та Нігер.

"Кремль також може в кінцевому підсумку поставити умови для розширення операцій Африканського корпусу в Чаді, враховуючи засідання російсько-чадського уряду 24 січня", — наголосили аналітики.

Також Африканський корпус, який підконтрольний Міноборони Росії, стверджував, що сто російських військових виконуватимуть охорону виконавчої влади та проводитимуть антитерористичні операції в Буркіна-Фасо, тоді як ще 200 співробітників прибудуть до країни найближчим часом.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 17 січня розповіли, що Кремль продовжує розширювати вплив у країнах Африки. Зокрема, це відбувається через Міноборони РФ, і підконтрольний оборонному відомству Африканський корпус.