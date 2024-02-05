Транзит F-16 через Молдову: чиновник Міноборони відповів, чи це можливо, — ЗМІ (фото)

До 2025 року аеропорт "Меркулешті" орендувався російською компанією. Восени 2023 року президентка Майя Санду скасувала угоду.

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Винищувачі F-16, які надає Україні авіаційна коаліція, не будуть переправлятись через аеропорт "Меркулешті" у Молдові. Президентка Майя Санду не укладала жодних угод, які б дозволили такі дії. Про реакцію молдовських чиновників у відповідь на інформацію в мережі про F-16 розповіли на порталі News Maker.

Журналісти отримали відповідь від співрозмовника у Міністерстві оборони Молдови — ім'я та посада службовця не вказується. Питання стосувалось публікацій у мережі щодо можливості перебування літаків F-16 для України на території колишнього "Міжнародного аеропорту "Меркулешті". У відповідь в Міноборони заявили, що це "провокаційна дезінформація".

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Зі слів представника оборонного відомства, вони "категорично спростовують" повідомлення про транзит західних винищувачів через Молдову — немає офіційних угод щодо того, щоб вони перебували на молдовській території.

"Ми категорично спростовуємо ці неправдиві повідомлення, спрямовані на нагнітання страху у суспільстві. Ми просимо громадян бути пильними та отримувати інформацію лише з офіційних джерел".

На порталі також навели коментар міністра оборони Молдови Анатолій Носатий, який він дав 24 січня 2024 року. Зі слів посадовця, подібні повідомлення спрямовані проти стабільності в державі.

"Цю хибну інформацію поширюють "політики, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні", — навели журналісти слова міністра.

Зазначимо, на офіційному сайті Міноборони Молдови, а також у Facebook та у Telegram, немає публікацій, які стосувалися б F-16 для України. В інтернет-представництві президентки Молдови Майї Санду не коментували інформацію у соцмережах. Однак на порталі очільниці держави є коротка інформація про зустріч з американськими експертами: вона подякувала за "щедру допомогу" і запевнила, що підтримує допомогу Україні у протистоянні російським агресорам.

F-16 для України — що відомо про аеропорт "Меркулешті"

"Меркулешті" — колишній міжнародний аеропорт, розташований у Флорештському районі у північній частині Молдови. На сьогодні він є військово-повітряною базою ВМС Молдови, але за часів СРСР там базувались винищувачі 86-й гвардійського винищувального полку Одеського військового округу.

Відстань від "Меркулешті" від кордону України — близько 25 км. До 2023 року територія аеропорту належала російській компанії "Авиа инвест" (оренда з 2022 по 2025 рр.), але Майя Санду повернула його у власність держави. РосЗМІ вказують, начебто злітну смугу використовували для перекидання військових вантажів в Україну: подібні заяви заперечувались урядовцями.

Аеропорт "Меркулешті" у Молдові - де розташований Фото: Google Maps Аеропорт "Меркулешті" у Молдові - Міг-29 Фото: Вікіпедія

Про надання Україні кількох ескадрилій винищувачів F-16 президент України розповів влітку 2023 року. З його слів, країни-партнери створили літакову коаліцію. Українські пілоти рушили на навчання на закордонні тренувальні центри: у Повітряних силах ЗСУ пояснили, що ескадрильї з'являться лише тоді, коли будуть готові пілоти, інженери, інфраструктура, озброєння.

Нагадуємо, 5 лютого генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що F-16 матимуть ракети з дальністю удару 300-500 км. Тим часом у Нідерландах повідомили, що збільшують партію літаків, які надають Україні.