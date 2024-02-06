"Те, що бачили у фантастичних фільмах": коли роботи можуть замінити людей на фронті

Війна може пришвидшити розвиток інновацій, модернізацій та ринок озброєння. Наразі одним із пріоритетів є штучний інтелект, що може бути скерованим у будь-які види озброєння, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що інноваційні технологічні рішення можуть стати справжнім проривом для України. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Коли ми говоримо про мобілізацію, що нам потрібні люди. Ми в цій війні можемо перемогти, якщо знайдемо ефективні інноваційні способи, яким чином заміняти людський ресурс", — сказав Олександр Мусієнко.

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Він зазначив, що будь-яка війна може пришвидшити розвиток інновацій, модернізацій та ринок озброєння. Як приклад, він розповів, що наприкінці Першої світової війни розробили танки, під час Другої світової створили літаки, зокрема Німеччина провела експериментальний політ борту Мессершмітт з реактивними двигунами.

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Мусієнко наголосив, що наразі одним із пріоритетів є штучний інтелект, який може бути вмотивованим, скерованим фактично в будь-які види озброєння, а саме в дрони, літаки та будь-які роботизовані системи.

"Нам потрібна наша DARPA, тобто агенція інноваційних технологій і проєктів в озброєнні, які працювали б на те, щоб у нас максимально воювали роботизовані системи там, де вони можуть бути, і максимально виключалося застосування людей", — пояснив експерт.

З його слів, свого роду це максимальна мобілізація інтелектуального потенціалу. Це дасть поштовх Україні рухатися вперед. Зокрема, в майбутньому роботи можуть відігравати ту роль, яку виконують люди на полі бою, також може бути "якийсь сукупний елемент".

"Те, що ми бачили у фантастичних фільмах, про що писали автори-футурологи, поступово оживає. На цьому ґрунтуватиметься війна майбутнього — вже зараз закладаються параметри цієї війни", — додав Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, 6 лютого командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів у складі 3-ої ОШБр Вадим Мазевич заявив що в Україні спостерігаються проблеми з мобілізацією. Зокрема, чоловіки бояться призову.

5 лютого у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про мобілізацію №10449-3. Його ініціатором став нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.