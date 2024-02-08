Змішують запчастини різних ракет: оглядач засумнівався в тому, що ЗС РФ застосували ракету "Циркон"

На думку Олександра Коваленка, виявлені уламки, ідентифіковані як частини 3М22, могли бути використані при складанні ракети серії 9М723.

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Українські оглядачі повідомляли, що під час атаки на Київ 7 лютого Росія, ймовірно, вперше застосувала по Україні протикорабельну ракету 3М22 "Циркон", яка позиціюється як гіперзвукова. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко засумнівався в цьому, оскільки для застосування ракети потрібні спеціальні пускові установки.

Так, видання Defence Express вказувало, що деталь цієї ракети з маркуванням 3М22 було виявлено 7 лютого в Дніпровському районі Києва, у воронці біля опори лінії електропередач (ЛЕП). Ракета пошкодила підземну високовольтну лінію. Оглядачі тоді припустили, що її могли перехопити українські військові, оскільки опора навряд чи могла бути метою російської "суперзброї".

Місце падіння ймовірної ракети "Циркон" Фото: Національна поліція Деталь ракети, знайдена у воронці

При цьому досі не було офіційного підтвердження про застосування ракет "Циркон" по Україні, у Повітряних силах зазначили, що результати будуть відомі після проведення наземної експертизи, яка встановить тип застосованої ракети.

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Нетипова траєкторія: під час атаки на Київ ЗС РФ могли застосувати ракету "Циркон" (фото)

Коваленко зазначає, що ракета 3М22 "Циркон" є складним озброєнням, прийняте з деякими труднощами. Заявляється, що вона має маневровість і здатна розвивати гіперзвукові швидкості, досягаючи 9 Махів і понад 11 тисяч кілометрів на годину.

Попри складність ракети та її потенційне застосування, існує низка причин сумніватися в тому, що 3М22 "Циркон" було застосовано на території України, вказує Коваленко.

"Ракета "Циркон" це не КРМБ "Калібр". Для неї потрібні унікальні пускові установки та унікальні носії. Її перспективними носіями є на сьогодні напівмертві ТАРКР проєкту 1144 "Орлан", а саме, не боєздатний "Петр Великий" і "Адмірал Нахімов", який перебуває у вічному ремонті. Так само цю ракету можуть застосовувати АПЛ проєкту 885М "Ясень-М" і 949А "Антей" і жодної з яких немає в Чорному морі", — пояснив Коваленко.

Чим тоді стріляли

На думку Коваленка, для розміщення ракети 3М22 "Циркон" міг бути створений сухопутний мобільний носій, подібний до контейнерного комплексу Club-K. Однак на сьогодні немає інформації про таку інтеграцію 3М22 у сухопутні пускові установки.

"Але про інтеграцію 3М22 в сухопутну ПУ нічого не говорилося і не повідомлялося навіть на базовому рівні пліток і конспірології. А сам процес такої інтеграції навряд чи під силу російському ВПК. Приховати ж таке досягнення кулібіних було б складно", — зазначив оглядач.

Ймовірно, вважає Коваленко, виявлені уламки, ідентифіковані як частини 3М22, могли бути використані при складанні ракети серії 9М723. Це не рідкість для російських ракет, коли в різних моделях використовуються одні й ті самі запчастини для спрощення виробничих процесів.

"З урахуванням того, що в Росії останніми місяцями намагаються робити ставку на виробництво більшої кількості балістичних ракет, абсолютно не виключено, що частина ЗЧ, призначених на виготовлення непотрібних у війні "Цирконів", з НВО Машинобудування пішли саме в цехи збірки 9М723 на Воткинський завод", — додав Коваленко.

Раніше Фокус зібрав усе, що відомо про ймовірну атаку із застосуванням протикорабельної ракети "Циркон". На думку оглядачів, як і "Кинджал", це — твердопаливна ракета, яка розганяється до значної швидкості, але насправді не здатна подолати звуковий бар'єр.