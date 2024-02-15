Захід підриває зусилля: в ISW пояснили, яка зброя дає можливість ЗСУ конкурувати зі ЗС РФ

Західні партнери поки що не випускають достатню кількість зброї, оскільки не готувались до війни, як це робила Росія. Тим часом Україна не може компенсувати нестачу снарядів активним використанням безпілотників.

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Українські війська перемагали ЗС РФ, маючи сучасні зразки західної зброї. Коли з'явились перебої з військовою допомогою, це почали компенсувати більшим використанням дронів. Це дозволяє і далі конкурувати з ЗС РФ, але немає можливості наростити зусилля. Про наслідки проблем зі зброєю розповіли аналітики Інституту вивчення війни у звіті, опублікованому 14 лютого.

Аналітики пояснили, що ЗСУ винайшли спосіб, який дає можливість конкурувати з переважаючими силами противника. ЗС РФ дійсно має більше живої сили і техніки, але їй протистоять "більш досконалими системами та обладнанням". Однак ця перевага зникне, якщо й надалі будуть перебої з постачанням західної зброї, підсумовується у звіті.

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"Тривалі затримки допомоги Заходу в галузі безпеки підірвуть ці зусилля", — написали на порталі.

Висновки аналітиків ґрунтувались на поясненнях, які заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк дав військово-політичному оглядачу проєкту "Інформаційний спротив" Олександру Коваленко.

Військовий перелічив, яке саме озброєння допоможе Україні. По-перше, це високоточні снаряди та ракети, які дають можливість діставати до тилових баз противника. Подібна зброя промахується не більш як на 10 метрів. По-друге, потрібно мати "роботизовані безпілотні платформи", а також РЕБ та засоби розвідки. Про ефективність цього виду зброї свідчить, наприклад, знищення російських кораблів у Чорному морі.

Однак ЗСУ досягатимуть успіху лише у том випадку, якщо західної зброї буде достатня кількість, а з цим питанням не все гаразд, зауважив Гаврилюк.

"За рахунок сучасних засобів ми маємо перевагу у контрбатарейній боротьбі. Але для того, щоб отримати перевагу на фронті за рахунок технологічної зброї, нам потрібно її значно більше, і за широкою номенклатурою".

Будь-яка кількість безпілотників не замінить артилерію: саме артилерійський снаряд здатен завдати дійсно великих втрат противнику, впевнений працівник Міноборони. Тим часом зі снарядами, які мають надавати західні партнери, є проблеми, — пролунало під час розмови військового з Коваленком.

"Європейські виробники озброєння та військової техніки (ОВТ) після завершення "холодної війни" впродовж тривалого часу не отримували великих замовлень. Схоже, окрім росіян, ніхто не готувався до довготривалих війн".

Зброя ЗСУ — деталі постачання

Зазначимо, США з перших місяців російського вторгнення двічі-тричі на місяць надавали Україні пакети військової допомоги, в які входили сотні тисяч снарядів, а також різні види бронетехніки та інше озброєння. Восени 2023 року Палата представників Конгресу заблокувала виділення коштів на подальшу допомогу. В підсумку у лютому 2024 року представники українського командування заявили, що на полі бою ЗСУ мають лише 2 тис. снарядів на добу, тоді як мінімальна необхідна кількість — 6 тисяч.

Німеччина продовжує надавати допомогу: у січневих пакетах — ракети для установок ППО, бронетехніка, певна кількість набоїв та снарядів, техніка для розмінування тощо.

Тим часом Франція заявила, що планує щомісяця надавати Україна 40-50 ракет SCALP: раніше в ЗСУ розповідали, що використовують ці ракети для ударів по базах ЗС РФ в окупованому Криму.

Нагадуємо, 14 лютого відбулось засідання Контактної групи з допомоги Україна у форматі "Рамштайн-19". За підсумками наради заявили про створення "Протиповітряної коаліції", яка захистить українців від повітряних атак РФ. У західних медіа 15 лютого розповіли, як Західна Європа почала нарощувати випуск снарядів та зброї.