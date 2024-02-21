Відступ під авіабомбами, розстріли полонених: що відомо про вихід ЗСУ з Авдіївки

За словами журналістів, масивний наступ росіян розпочався 10 жовтня 2023 року. Росіяни заплатили дуже високу ціну за взяття міста. За чотири місяці боїв вони втратили майже 50 тисяч солдатів.

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Операція з оборони Авдіївки завершилася 19 лютого, коли підрозділи 47 ОМБр вийшли зі своїх позицій на коксохімічному заводі. Військово-політичне командування України заявило, що хоче зберегти життя бійців, але Авдіївку має намір повернути. Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що ще під час виходу Сил оборони України з міста почали з'являтися повідомлення про те, що деякі підрозділи були оточені, а частина бійців потрапила в полон до росіян.

Оборона Авдіївки тривала майже 10 років

Видання пише, що Збройні сили України обороняли Авдіївку з липня 2014 року. Тоді українські сили змогли вибити бойовиків так званої "ДНР" з міста. З того моменту Авдіївка стала одним із ключових опорних пунктів Донецького напрямку.

Повідомляється, що під час повномасштабного вторгнення масивний наступ росіян почався 10 жовтня 2023 року.

Як розповів журналістам тимчасовий в.о. командира 2 Механізованого батальйону президентської бригади з позивним "Самурай", у січні-лютому 2024-го росіяни змінили тактику і стали відправляти на штурми більше піхоти.

Він також зазначив, що росіяни заплатили дуже високу ціну за взяття Авдіївки.

"На північному напрямку, в районі Красногорівки і Степового, за даними розвідки, розбили дві їхні бригади. Ви уявляєте, протягом чотирьох місяців вони лізли і постійно штурмували Авдіївку. Це взагалі неможливо порівняти з нашими втратами — і в техніці, і в живій силі", — сказав "Самурай".

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що за чотири місяці боїв росіяни втратили майже 50 тисяч солдатів.

Самурай зазначає, що суттєву перевагу ворог здобув в останні місяці, коли підтягнув свіжі сили — бригади, що перебували на відновленні або в резерві.

Уже 15 лютого 2024 року 3-тя ОШБр повідомила, що її підрозділи переводять в Авдіївку. Уже через два дні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українського угруповання з міста. Прессекретар 110 бригади Антон Коцуконь назвав вихід з Авдіївки багаторівневою операцією.

Відступ з позиції "Зеніт"

У матеріалі йдеться, що "Зеніт" — був ключовим укріпрайоном на півдні Авдіївки. Він був важливий не тільки, щоб утримувати місто, а й для забезпечення решти гарнізону. Обороняла цей опорний пункт 110-а ОМБр.

Як розповів журналістам військовослужбовець бригади Віктор Біляк, росіяни постійно застосовували міномети, танки, БМП, дрони-камікадзе, а також іноді ракети.

"Під час виходу була нульова видимість. Для нас це не було перевагою, адже тепловізійно не існує "ночі" чи "дня" — ворог так само міг наводити вогонь. А от для нас це був великий мінус, бо ми не бачили, куди йти, це дуже заважало пересуватися", — розповів він.

Вихід із коксохімічного заводу

Видання пише, що головною позицією на півночі міста був "Коксохім", там оборону тримали бійці з Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Самурай" розповів журналістам, що наказ на виведення сил з позицій було дано своєчасно, а саму операцію планували спільно з 3 ОШБр, яка займалася забезпеченням прикриття. Тому батальйон "Самурая" зміг вийти з "Коксохіму" без втрат.

Командир роти 2 Механізованого батальйону Олександр сказав, що якби не масовані авіаудари, позиції можна було б не залишати.

Вихід ЗСУ з Авдіївки: скільки українських військових потрапило в полон

Американське видання New York Times написало опублікувало статтю, в якій ідеться, що під час виходу з Авдіївки нібито 850-1000 українських військовослужбовців потрапили в полон.

Як розповів журналістам прессекретар Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, дані ще уточнюються, але зрозуміло те, що не може йтися про сотні військовополонених. Сам командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський ще 17 лютого підтвердив, що частина військових справді потрапили в полон до окупантів на завершальній стадії відступу.

У матеріалі йдеться, що бійці 3 ОШБр також заявили, що потрапили в полон, однак після завершення операції зазначили, що відступили без великих втрат. Те ж саме журналістам розповіли й інші підрозділи.

Важкопоранені залишилися в Авдіївці

За словами журналістів, тяжкопоранених українських бійців мали евакуювати окремо від підрозділів. Пізніше українських бійців упізнали їхні рідні на відео з розстріляними тілами полонених на позиції "Зеніт".

Військовослужбовець Віктор Біляк розповів, що вдалося впізнати п'ятьох розстріляних бійців його бригади. На відео також зафіксовано тіло шостого бійця, ймовірно, з іншого підрозділу. За його словами, дорогою з Авдіївки лежить ще з десяток тіл українських військових, ідентифікувати які поки що неможливо.

Антон Коцуконь сказав, що туди намагалися заїхати броньованою технікою та пікапами, щоб забрати поранених. Однак пересування росіян виявилося настільки швидким, що українська техніка не змогла туди дістатися.

"Вони просто розстрілювали абсолютно все, що рухалося", — сказав він.

Командування 110-ї бригади також заявило, що попереджало ворога про тяжкопоранених бійців на позиції "Зеніт. Так, із росіянами була домовленість про надання їм допомоги та подальший обмін.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, чи справді під час виходу з Авдіївки втратили до тисячі бійців. ЗСУ не приховували, що під час виходу з Авдіївки Донецької області певна кількість військових не вийшла на зв'язок. Частина з них може бути на українському боці, розповів представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій.