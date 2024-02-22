Військовий бюджет зріс на 70%: чому найбільші санкції не зупинили військову машину Кремля

Західні санкції позбавили Росію близько 400 мільярдів євро доходу, який країна могла б отримати від початку лютого 2022 року, розповіли журналісти.

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Західні санкції не змогли зупинити військову машину Російської Федерації через два роки після початку повномасштабного вторгнення, попри те, що шкоду було завдано економіці та потужностям виробництва зброї. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За словами західних чиновників, санкції діють повільніше, ніж ті сподівалися. Крім цього, вони зазначили, що Росія намагається обходити санкції, Кремль доручив російським спецслужбам знайти способи, які допоможуть це зробити. Зокрема, Москва збільшила торгівлю з Китаєм, Індією і іншими країнами, які не підтримують позицію Заходу.

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РФ не виробляє достатньо боєприпасів для війни: на що сподівається Кремль, — ЗМІ

"Росія скористалася підставними компаніями та сусідніми країнами для закупівлі компонентів, які використовуються у зброї. І вона отримала велику кількість старих суден, що працюють під непрозорою власністю", — йдеться у повідомленні.

Які країни допомагають РФ обходити санкції

Захід розробляє дії, які могли б завдати шкоди РФ, проте Кремль "адаптується". Також чиновники вважають, що Росія не може самостійно виробляти достатню кількість боєприпасів, необхідних для продовження війни в Україні. Іран і Північна Корея надали росіянам БПЛА і ракети, а Китай і Туреччина забезпечили Москву регулярними поставками товарів західного виробництва.

Представники США, Великобританії і ЄС відвідували нейтральні країни, аби переконати їх не підривати санкції щодо критично важливих військових товарів і товарів подвійного використання. Це мало успіх у Центральній Азії, проте не вплинуло на дії Індії, Бразилії та Китаю.

Як санкції вплинули на Росію

За словами офіційних осіб США та ЄС, санкції позбавили Росію близько 400 мільярдів євро доходу, який країна могла б отримати від початку лютого 2022 року. Тоді як старший науковий співробітник з авіації та військових технологій Королівського інституту об'єднаних озброєнь (RUSI) Джастін Бронк зауважив, що санкції змусили РФ покладатися на танки, що поступаються машинам, які країна виробляла до повномасштабної війни. Також росіяни мають обмеження щодо боїв вночі, оскільки їхня успішність залежить від західних технологій.

Видання розповіло, що Кремль мав доступ до західних мікрочипів для ракет за вищою ціною або мав менш якісні китайські. За даними західних чиновників, санкції завдають шкоди російській військовій промисловості і не дозволять виробляти достатню кількість боєприпасів.

Де РФ купує західні компоненти до зброї

За дослідженням Київської школи економіки, 95% іноземних компонентів, знайдених у російській зброї, вироблені компаніями з країн-партнерів України, які запровадили санкції проти Кремля. 72% цих компонентів виробили американські фірми. Проте на Китай і Гонконг припадає близько 69% компаній, що продають компоненти росіянам.

Західні офіційні особи повідомили, що китайські компанії постачають РФ хімікати для виробництва вибухівки й інші компоненти, що допомагають виробляти більше зброї. Також Китай обговорював відправку ворогу БПЛА.

Військова економіка Росії

Росія збільшила військовий бюджет майже на 70% до пострадянського рекорду в понад 100 мільярдів доларів. У першому півріччі 2023 року доходи РФ від нафти та газу впали на 47% у порівнянні з тим самим періодом у 2022 році. РФ змогла підірвати ціновий ліміт, накопичивши флот нафтових танкерів, що дозволило їй експортувати більшу частину нафти, не покладаючись на західні кораблі і страхування.

За інформацією Міжнародного енергетичного агентства, у січні Росія заробила на експорті нафти 15,6 млрд доларів, тоді як мінімум був минулого літа — 11,8 млрд доларів.

Нагадаємо, 20 лютого у ЗМІ повідомили, що американські санкції проти Москви впливають на торговельні відносити між Росією і Туреччиною.

Того ж дня голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенко розповів, що ефект від санкції проти Росії не є потужним. У країні збільшилася кількість підприємств, що виробляє військову продукцію.