"Склеїли" з двох ракет: у Норвегії завершили випробування модернізованої AMRAAM-ER

Фактично модернізований варіант перехоплювача складається з двох частин — передня частина від AIM-120C-7 AMRAAM, а хвостова частина від ракети RIM-162 ESSM.

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Компанії Raytheon і Kongsberg Defence & Aerospace за підтримки Міністерства оборони та Збройних сил Норвегії успішно завершили льотні випробування оновленого варіанту ракети AMRAAM-Extended Range для зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Про це 27 лютого повідомили в Defence Industry Europe.

Ракета AMRAAM-ER покликана підвищити рівень ефективності засобів ППО, і дає змогу перехоплювати цілі зі збільшеною дальністю і висотою польоту порівняно з базовими варіантами AMRAAM.

Новітній варіант AMRAAM-ER — це перша у своєму роді конфігурація, що включає секцію наведення від ракети AIM-120 C-8. Боєприпас оснащений більш надійним ракетним двигуном від компанії Nammo системою приводів управління від Kongsberg Defence & Aerospace, розробленою в рамках проєкту Norwegian Propulsion Stack, в якому Міністерство оборони Норвегії виступає в якості партнера.

Фактично модернізований варіант перехоплювача являє собою ракету, в якій передня частина — блок радіолокаційного наведення і боєголовка — від AIM-120C-7 AMRAAM, а хвостова частина з двигуном і відсіком керівних компонентів — від ракети RIM-162 ESSM. Фахівці Raytheon зізналися, що під час створення модифікації перед ними стояло завдання не просто "склеїти" дві частини. Необхідно було гарантувати коректну установку електроніки та автопілота і правильну роботу цих компонентів, на що пішло кілька років інтенсивної роботи.

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Президент підрозділу Air Power компанії Raytheon Пол Ферраро заявив, що інтеграція нової технології в AMRAAM-ER забезпечує передові можливості ракети на довгі роки вперед.

"Маневрені оновлення програмного забезпечення продовжуватимуть удосконалювати AMRAAM, щоб випереджати загрози, що розвиваються", — зазначив він.

Випробування охоплювали тестовий пуск, під час якого ракета пролетіла за заздалегідь запрограмованою траєкторією польоту, щоб перевірити характеристики ракети та її безпечний вихід із пускової установки NASAMS.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Норвегії підписало угоду з компанією RTX і Kongsberg Defense & Aeropsace щодо створення вдосконаленої ЗРК NASAMS. Комплекс буде покращено на тлі повітряних майбутніх загроз.