Закон про мобілізацію: усіх поліцейських і більшість чиновників забронюють, — Веніславський

Народний депутат заявив, що пропонується також переглянути підприємства та організації, які можуть бронювати своїх співробітників.

Related video

В урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників. Про це розповів "Обозревателю" народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський.

Він зазначив, що комітет розглянув усі 16 блоків правок, однак залишилися ще деякі аспекти. Вони розглядатимуться вже з понеділка. Протягом тижня-двох Верховній Раді нададуть порівняльну таблицю. До кінця березня законопроєкт потрапить "до зали засідань Верховної Ради", однак далі настане ситуація невизначеності, адже кожен народний депутат будь-яку законодавчу пропозицію може ставити на обговорення.

"Якщо буде бажання народних депутатів затягнути цей процес, то він може бути затягнутий", — сказав Веніславський.

За його словами, пропонується також переглянути підприємства та організації, які можуть бронювати своїх співробітників.

Веніславський заявив, що після ухвалення нового закону категорії осіб, які раніше мали право на відстрочку, отримають статус заброньованого. Закон визначатиме критерії та рамки для цього.

"Тобто які саме підприємства, організації, які критично важливі для функціонування держави і життя населення. Вони мають отримати право на бронювання", — сказав депутат.

За його словами, бронювати потрібно всіх поліцейських.

"Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку... Так само в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, бронюється відповідно або 100 (якщо це керівники центральних органів влади, категорія А), або 50% (категорії Б і В держслужбовців) військовозобов'язаних", — сказав Веніславський.

За словами народного депутата, є також працівники підприємств, які не є критично важливими для функціонування держави. Однак це питання вирішуватиме вже уряд.

Федір Веніславський про мобілізацію

Нагадаємо, адвокат Тетяна Даниленко розповіла, чи справді саджають до в'язниці за відмову прийти до ТЦК. За її словами, попри те, що за неявку до ТЦК за повісткою передбачено кримінальну відповідальність, найчастіше суди ухвалюють вироки з умовними строками, зважаючи на конституційні права громадян.