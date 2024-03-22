Зміна філософії: як мають трансформуватись танки на прикладі війни в Україні

Бойові дії показують, що танки вразливі до ударів дронів-камікадзе і ударів у верхню сферу. Відтак роль машин трансформується, але вони точно не мають зникнути на полі бою, вважають аналітики.

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Російська-українська війна змінила роль танка на полі бою, а також дає новий погляд на загрози на полі бою. Про це повідомляє Army Recognition.

З початку створення перших танків час від часу зʼявляється дискусія, що ера танків підходить до кінця. Російсько-українська війна показує, що це не так. Навпаки їхня роль трансформується, а захист машин потребує оновлення. Танки все ще залишаються потужною наступальною силою, яка має нові загрози.

Засилля безпілотників на полі бою показало необхідність покращити в арміях засоби радіоелектронної боротьби і інтеграцію БПЛА для розвідки і захоплення цілей. Війна показує критичну роль матеріально-технічної і ремонтної підтримки для танкових операцій і необхідність діяти танків в загальновійськових операціях. Еволюція на війні показує ширшу тенденцію до високотехнологічних бойових операцій на кількох театрах бойових дій. Танки доповнюються цифровою війною.

Трансформація танків

На заході філософія дизайну танків історично поділилась на два напрямки:

важкоброньовані машини по типу M1 Abrams і Leopard 2;

мобільніші та менш броньовані танки по типу Leclerc або Т-72.

Також зазначається, що радянська/російська доктрина віддавала перевагу кількості, а Захід — якості і бойовим діям на більшій відстані. Франція обрала гібридний шлях, який базується як на мобільності, так і на дальній вогневій міці.

Фундаментальна мета танків — уражати і знищувати ворожу бронетехніку. Проте війна в Україні показала зміни через велику кількість асиметричних загроз, зокрема дронів-камікадзе і великої кількості ПТРК. Виникла необхідність змінити захист танків. Відтепер захищати танк треба ще й у верхній проєкції. Фокус на бронюванні лобової проєкції вже не настільки актуальний.

M1A2 Abrams Фото: media.defense.gov

Досвід використання Abrams в ЗСУ показує необхідність легких і маневрених танків, які б швидше могли реагувати на нові реалії на полі бою, стверджують автори. Потенційно може відбутись перехід до середніх танків, які мають і захист, і мобільність.

Аналітики називають ключовим елементом те, що танк залишає займати своє місце на полі бою. Танки треба змінювати. щоб вони були більш стійкими до дронів і ПТРК, але вони мають брати участь у сучасних операціях. Прикладом називають французький Leclerc. Він має автомат заряджання, меншу масу і високу маневреність, якщо порівняти його з іншими західними машинами.

Нагадаємо, експерти відзначили виживаність танків Abrams на полі бою. Одна з машин отримала серйозні візуальні ушкодження, але всередині все залишилось цілим.

Раніше ЗМІ пояснили, як в ЗСУ застосовують словенські танки M-55S на полі бою.