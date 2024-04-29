ЗС РФ окупували шість сіл за тиждень: як Москва використовує "вікно можливостей", — NYT

Після заходу росіян в Очеретине під загрозою опинилися відразу два великі міста на Донбасі — Костянтинівка та Покровськ. Від позицій ворога до населених пунктів однакова відстань по прямій.

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Російські війська продовжують просування на Східному відтинку фронту, переважаючи ЗСУ в живій силі й озброєнні. Водночас українці чекають на військову допомогу, яка от-от має надійти, але зупинити рух противника поки не в силі. Про ситуацію в Донецькій області розповіли на порталі The New York Times.

На порталі назвали два напрямки, на які посилено тиснуть росіяни, — Авдіївський і Бахмутський. Наприклад, на Авдіївському напрямку ЗС РФ зібрали чотири бригади (близько 12 тис. осіб), заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас після окупації Очеретиного противник має два варіанти дій: або йти на Покровськ, або йти на Костянтинівку (відстань до обох — 27-28 км по прямій), зазначається в статті.

Бої на Сході - Покровськ і Костянтинівка, ситуація станом на 29 квітня Фото: DeepState

Журналісти навели думку військового експерта, голови громадської дослідницької групи Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана. Експерт заявив, що українське командування поставлене в ситуацію, коли вибирає між двома варіантами дій — "поганим і ще гіршим". У підсумку, схоже, вирішили, що краще втрачати території, ніж бійців, написали на порталі.

У статті згадали про відновлення військової допомоги США, яке стало можливим після рішення Конгресу 20-23 квітня. Україна очікує на артилерійські снаряди калібру 155 мм, зенітні ракети Stinger, протитанкові керовані ракети Javelin, ракети протиповітряної оборони тощо. За словами Кузана, подальший розвиток подій залежить від того, із якою швидкістю надійде західна зброя.

"Російське просування продовжуватиме відбуватися найближчим часом, залежно від того, наскільки швидко та в якому обсязі надійде західна допомога", — навели журналісти позицію військового експерта.

Бої на Сході — деталі

Зазначимо, 20-23 квітня в Конгресі США погодили надання Україні військової допомоги в розмірі 64 млрд дол. Відразу після цього в Пентагоні повідомили про виділення нового пакету зброї для ЗСУ на 1 млрд дол. (є на складах), а потім — ще на 6 млрд дол. (вироблятиметься на заводах).

Водночас у лютому 2024 року ЗСУ довелося відійти від Авдіївки, а ЗС РФ рушили далі на захід, відсунувши лінію фронту до населених пунктів Очеретине — Нетайлове, свідчать дані групи DeepState. У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 квітня вказується, що росіяни найбільше штурмували на Авдіївському напрямку — 55 разів. На сусідньому відтинку, під Бахмутом і Часовим Яром, відбулося 29 атак ворога.

Нагадуємо, 29 квітня співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив, що під Часовим Яром бійцям ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони. Український офіцер розповів, який населений пункт опиниться під загрозою, якщо ворог окупує вказане містечко під Бахмутом.