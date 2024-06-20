Mirage 2000-5: як вони зможуть взаємодіяти з F-16 і що дадуть ЗСУ (фото)

На думку військових оглядачів, завдяки системі Link 16 Mirage 2000-5F можуть здійснювати обмін інформацією в реальному часі, передавати координати і підтримувати високий рівень взаємодії з винищувачами F-16.

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Франція оголосила про передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5, які стануть доповненням до очікуваних F-16. Ці літаки займуть нішу протиповітряної оборони завдяки своїм бортовим системам і озброєнню. Про це пише портал "Мілітарний".

На думку військових оглядачів, ці літаки будуть корисні для перехоплення крилатих ракет і безпілотників. Незважаючи на високу вартість озброєння, вони можуть стати важливим доповненням до наявного авіапарку ЗСУ, забезпечуючи обмін інформацією та координацію з F-16 завдяки системі Link 16.

Коротка історія

Винищувачі Mirage 2000-5F були розроблені через затримки французької промисловості у створенні літаків з активною головкою самонаведення (ГСН) і розширеним набором високоточного озброєння. Модифікація 5F включала оновлення авіоніки та інтеграцію ракет MICA, які замінили ракети Magic 2 і Super 530. Роботи, розпочаті в 1980-х, призвели до першого модернізованого літака 1989 року.

Mirage 2000-9 Військовослужбовців сил ОАЕ

Версія 2000-х, спочатку орієнтована на експорт, привернула увагу французького командування після воєн у Перській затоці і на Балканах. У 1993 році під тиском Dassault уряд Франції замовив модернізацію 37 літаків M2000C до рівня M2000-5F. Перші модернізовані літаки надійшли на озброєння 2000 року і зацікавили Грецію, Катар та ОАЕ. Виробництво завершилося 2007 року з передачею останнього Mirage 2000-5 Mk.2 ВПС Греції.

Характеристики Mirage 2000-5F

Україна отримає літаки Mirage 2000-5F, модернізовані з французьких Mirage 2000C, вироблених у 1982-1986 роках. Ці винищувачі оснащені системою зв'язку Link 16, ракетами повітря-повітря MICA з активною або інфрачервоною голівками самонаведення, оновленим радаром RDY-2 і поліпшеним двигуном.

Ракети MICA

Система Link 16 дає змогу літакам обмінюватися інформацією в реальному часі та коригувати траєкторію ракет MICA. Радар RDY-2, розроблений у 1998-2000 роках, забезпечує дальність виявлення повітряних цілей до 120 км і наземних — до 40 км, може одночасно відстежувати 24 цілі і супроводжувати вісім із них, обстрілюючи до чотирьох.

Радар RDY-2

Основним озброєнням є ракети MICA, які, попри модульну конструкцію, мають недоліки. Максимальна дальність ракети з активною головкою становить 80 км, що поступається американській AIM-120 (120 км), європейській Meteor (понад 200 км), російській Р-77 (110 км) і японській Type 99 (120 км). Варіант з інфрачервоною головкою має дальність 60 км, маневровість і вагу 113 кг, з бойовою частиною в 13 кг. Однак ціна однієї ракети становить близько 2 мільйонів євро, що значно дорожче порівняно з аналогами, такими як AIM-9X Block 3 за 600 тисяч доларів і AIM-120D за 1,6 мільйона доларів.

Польза у складі Повітряних сил України

На думку військових експертів, Mirage 2000-5F, призначені здебільшого для повітряної переваги, будуть передані Україні в їхній вихідній конфігурації. Попри те що за своїми характеристиками вони не дотягують до рівня F-16, ці винищувачі можуть стати цінним доповненням до наявного парку літаків радянського виробництва і F-16. Найважливішою роллю Mirage 2000-5F у відбитті російської агресії може стати перехоплення крилатих ракет і безпілотників, попри високу вартість їхнього озброєння для таких завдань.

"Загалом завдяки використанню системи Link 16 Mirage зможуть здійснювати обмін інформацією в реальному часі, передавати координати один одному та мати високий рівень взаємодії як між собою, так і між F-16", — резюмує "Мілітарний".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні винищувачі типу Mirage 2000-5 і провести навчання для 4 500 бійців. За його словами, підготовка пілотів завершиться вже до кінця року.