Mirage 2000-5: как они смогут взаимодействовать с F-16 и что дадут ВСУ (фото)

По мнению военных обозревателей, благодаря системе Link 16 Mirage 2000-5F могут осуществлять обмен информацией в реальном времени, передавать координаты и поддерживать высокий уровень взаимодействия с истребителями F-16.

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Франция объявила о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5, которые станут дополнением к ожидаемым F-16. Эти самолеты займут нишу противовоздушной обороны благодаря своим бортовым системам и вооружению. Об этом пишет портал "Мілітарний".

По мнению военных обозревателей, эти самолеты будут полезны для перехвата крылатых ракет и беспилотников. Несмотря на высокую стоимость вооружения, они могут стать важным дополнением к существующему авиапарку ВСУ, обеспечивая обмен информацией и координацию с F-16 благодаря системе Link 16.

Краткая история

Истребители Mirage 2000-5F были разработаны из-за задержек французской промышленности в создании самолетов с активной головкой самонаведения (ГСН) и расширенным набором высокоточного вооружения. Модификация 5F включала обновление авионики и интеграцию ракет MICA, заменивших ракеты Magic 2 и Super 530. Начавшиеся в 1980-х, работы привели к первому модернизированному самолету в 1989 году.

Mirage 2000-9 Воорнуженных сил ОАЭ

Версия 2000-х, изначально ориентированная на экспорт, привлекла внимание французского командования после войн в Персидском заливе и на Балканах. В 1993 году под давлением Dassault правительство Франции заказало модернизацию 37 самолетов M2000C до уровня M2000-5F. Первые модернизированные самолеты поступили на вооружение в 2000 году и заинтересовали Грецию, Катар и ОАЭ. Производство завершилось в 2007 году с передачей последнего Mirage 2000-5 Mk.2 ВВС Греции.

Характеристики Mirage 2000-5F

Украина получит самолеты Mirage 2000-5F, модернизированные из французских Mirage 2000C, произведенных в 1982-1986 годах. Эти истребители оснащены системой связи Link 16, ракетами воздух-воздух MICA с активной или инфракрасной головками самонаведения, обновленным радаром RDY-2 и улучшенным двигателем.

Ракеты MICA

Система Link 16 позволяет самолетам обмениваться информацией в реальном времени и корректировать траекторию ракет MICA. Радар RDY-2, разработанный в 1998-2000 годах, обеспечивает дальность обнаружения воздушных целей до 120 км и наземных — до 40 км, может одновременно отслеживать 24 цели и сопровождать восемь из них, обстреливая до четырех.

Радар RDY-2

Основным вооружением являются ракеты MICA, которые, несмотря на модульную конструкцию, имеют недостатки. Максимальная дальность ракеты с активной головкой составляет 80 км, что уступает американской AIM-120 (120 км), европейской Meteor (более 200 км), российской Р-77 (110 км) и японской Type 99 (120 км). Вариант с инфракрасной головкой имеет дальность 60 км, маневренность и вес 113 кг, с боевой частью в 13 кг. Однако цена одной ракеты составляет около 2 миллионов евро, что значительно дороже по сравнению с аналогами, такими как AIM-9X Block 3 за 600 тысяч долларов и AIM-120D за 1,6 миллиона долларов.

Польза в составе Воздушных сил Украины

По мнению военных экспертов, Mirage 2000-5F, предназначенные в основном для воздушного превосходства, будут переданы Украине в их исходной конфигурации. Несмотря на то что по своим характеристикам они не дотягивают до уровня F-16, эти истребители могут стать ценным дополнением к существующему парку самолетов советского производства и F-16. Важнейшей ролью Mirage 2000-5F в отражении российской агрессии может стать перехват крылатых ракет и беспилотников, несмотря на высокую стоимость их вооружения для таких задач.

"В целом благодаря использованию системы Link 16 Mirage смогут осуществлять обмен информацией в реальном времени, передавать координаты друг другу и иметь высокий уровень взаимодействия как между собой, так и между F-16", — резюмирует "Мілітарний".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине истребители типа Mirage 2000-5 и провести обучение для 4 500 бойцов. По его словам, подготовка пилотов завершится уже до конца года.