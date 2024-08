Винищувач F-16X Повітряних сил США: казка, що не стала бувальщиною

F-16X замислювався як економічно ефективний бойовий літак нового покоління і мав стати основним бойовим літаком ВПС США. Чому ж його так і не було побудовано?

F-16X, також відомий як Falcon 2000, мав стати розвитком F-16 Fighting Falcon, що включав у себе передові характеристики, запозичені у F-22 Raptor. F-16X вирізнявся безхвостою конструкцією, двигунами зі змінною тягою і застосуванням композитних матеріалів для підвищеної скритності, маневреності та паливної ефективності.

Фокус переклав статтю колишнього співробітника Конгресу і геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про варіант легендарного винищувача F-16 — Falcon 2000.

F-16X замислювався як економічно ефективний бойовий літак нового покоління з удосконаленою авіонікою і збільшеною дальністю польоту, який міг би стати доступною альтернативою F-35 Lightning II.

Незважаючи на свій потенціал, F-16X так і не побудували, залишивши без відповіді одне з найбільш інтригуючих запитань "а що, якщо" в історії ВПС США.

F-16X мав стати основним бойовим літаком ВПС США

До появи F-22 Raptor найкращим бойовим літаком ВПС США був F-16 Fighting Falcon. Хочете — вірте, хочете — ні, але F-16 цілком міг би його перевершити. Протягом десятиліть висували безліч пропозицій із відверто дикими варіантами F-16.

Одним із них був F-16X, відомий також як Falcon 2000.

Якби Пентагон схвалив цю пропозицію, F-16X надійшов би у виробництво в 2010 році. Його конструкція багато в чому надихалася F-22 Raptor.

У цьому бойовому літаку планувалося використовувати новітні композитні матеріали. Таким чином, вага пташки мала значно зменшитися, що підвищило б загальні характеристики літака. F-16X також включав нову конструкцію крила, натхненну F-22. Ці нові крила були більш аеродинамічними, збільшуючи ресурс літака і зменшуючи опір. Літак міг летіти швидше, ніж його попередник F-16, і мав набагато кращу маневреність.

Винищувач F-22 Raptor Фото: Відкриті джерела

F-16X мав стати більш скритним, ніж F-16. Завдяки композитній обшивці та безхвостій конструкції, F-16X було б складно відстежити за допомогою радарів. Таким чином, F-16X отримав би значні переваги в бою перед будь-яким ворожим літаком.

Запропонований F-16X випереджав свій час і в інших аспектах.

Деякі ключові особливості

Однією з особливостей конструкції F-16X було те, що він мав стати безхвостим птахом, який використовував би двигуни з вектором тяги для управління літаком у польоті. Ці можливості на порядок перевершували оригінальний F-16. Вони не були схожі ні на що, що експлуатували ВПС, крім бойових літаків п'ятого покоління.

Безхвоста конструкція також мала з'явитися в бойовому літаку X-44 MANTA, запропонованому як продовження успішної програми F-22. Коли X-44 так і не вийшов за межі креслярської дошки, мрія про безхвостий літак із векторною тягою втілилася в планах літака шостого покоління ВПС — Next Generation Air Dominance.

Двигуни F-16X мали збільшити паливну ефективність і дальність польоту, скоротивши при цьому кількість дозаправок у повітрі, необхідних для виконання далеких місій. Згідно з сайтом F-16.net, гіпотетичний F-16X "матиме вдвічі більшу дальність польоту, ніж F/A-18 E/F, за дві третини його вартості".

На думку Key Aero, збільшення паливної ефективності та дальності польоту F-16X дало б йому змогу нести ще більш вражаючий набір озброєння, ніж у його побратима F-16.

Ця пташка володіла солідним набором нових систем, які в кінцевому підсумку будуть впроваджені в майбутні варіанти F-16, а також в інші літаки ВПС. F-16X мав поліпшене компонування кабіни пілота, більш ергономічний дизайн і безліч сучасних систем відображення інформації.

F-16X також мав дуже просунутий комплекс авіоніки і датчиків. Він був оснащений сучасними радарами і засобами радіоелектронної боротьби, а також передовими системами цілевказівки, які дозволяли F-16X вражати цілі з більшою точністю на великих відстанях.

Доступний F-35?

Американський F-16X — це історія про те, що могло б статися. Будучи дійсно розробкою нового покоління за невелику частку вартості бойових літаків нового покоління, він, ймовірно, став би кращим вибором, ніж навіть F-35 Lightning II, який перетворився на основний бойовий літак збройних сил США в останнє десятиліття. F-16X пропонував можливості нового покоління за конкурентоспроможною ціною.

Винищувач F-35 Lightning II Фото: Відкриті джерела

Крім того, його було простіше будувати й обслуговувати, оскільки інфраструктура вже була готова до виконання аналогічних завдань для F-16.

На жаль, уряд, у своїй нескінченній мудрості, вважав за краще залишити F-16X на креслярській дошці на користь F-35.

Завжди цікаво міркувати про те, що могло б бути. І F-16X — одне з головних запитань без відповіді на питання "що якщо".

