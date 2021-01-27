У США оголосили про можливу терористичну загрозу з боку "хейтерів" Байдена

У профільному Міністерстві заявили, що загроза протримається кілька тижнів. Водночас не вказано, з боку кого конкретно очікуються агресивні дії.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США в середу, 27 січня, оголосили загальнонаціональну тривогу про тероризм. Про це йдеться на сайті відомства.

Міністерство побоюється потенційної загрози з боку внутрішніх антиурядових екстремістів, які негативно ставляться до президентства Джо Байдена.

"Інформація передбачає, що деякі ідеологічно мотивовані насильницькі екстремісти, які заперечують здійснення державної влади і зміни президента, керуючись іншими можливими образами або ідеологічними причинами, підживленими помилковими наративами, можуть продовжувати мобілізуватися для підбурювання або скоєння насильства", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що підвищена загроза протримається "кілька тижнів". Водночас його співробітники зазначають, що якоїсь конкретної інформації, що вказує на заплановану змову, у них немає.

"Однак насильницькі безлади тривають в останні дні, і ми, як і раніше, стурбовані тим, що люди, розчаровані здійсненням державної влади і зміною президента... можуть продовжувати мобілізувати широке коло ідеологічно мотивованих суб'єктів для підбурювання або скоєння насильства", — йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішньої безпеки попередило, що з 2020 року посилюються загрози з боку войовничих екстремістів усередині країни, які мотивовані ковідними обмеженнями, поразкою Дональда Трампа на виборах, жорстокістю поліції та нелегальною імміграцією.

Нагадаємо, що в США сталося захоплення прихильниками Трампа будівлі Конгресу, де повинні були озвучити перемогу Джо Байдена на виборах. Унаслідок сутичок були поранені й загиблі.

11 січня палата представників оприлюднила документ про імпічмент Трампа. У резолюції чинного президента США конгресмени позначили як "загрозу для Конституції, демократії і нацбезпеки США", у зв'язку з його заявами у день заворушень на Капітолійському пагорбі.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Він став першим в історії главою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.

26 січня конгресмени з Демократичної партії США передали до Сенату резолюцію про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу. Питання сенатори можуть почати розглядати вже в лютому.