В США объявили о возможной террористической угрозе со стороны "хейтеров" Байдена

В профильном министерстве заявили, что угроза продержится несколько недель. При этом не указано, со стороны кого конкретно ожидаются агрессивные действия.

В Министерстве внутренней безопасности США в среду, 27 января, объявили общенациональную тревогу о терроризме. Об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство опасается потенциальной угрозы со стороны внутренних антиправительственных экстремистов, которые негативно смотрят на президентство Джо Байдена.

"Информация предполагает, что некоторые идеологически мотивированные насильственные экстремисты, возражающие против осуществления государственной власти и смены президента, руководствуясь другими возможными обидами или идеологическими причинами, подпитываемыми ошибочными нарративами, могут продолжать мобилизоваться для подстрекательства или совершения насилия", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что повышенная угроза продержится "несколько недель". При этом его сотрудники отмечают, что какой-то конкретной информации, указывающей на запланированный заговор, у них нет.

"Однако насильственные беспорядки продолжаются в последние дни, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что люди, разочарованные осуществлением государственной власти и сменой президента … могут продолжать мобилизовать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства или совершения насилия", – говорится в сообщении.

Министерство внутренней безопасности предупредило, что с 2020 года усиливаются угрозы со стороны воинствующих экстремистов внутри страны, которые мотивированы ковидными ограничениями, поражением Дональда Трампа на выборах, жестокостью полиции и нелегальной иммиграцией.

Напомним, что в США произошел захват сторонниками Трампа здания Конгресса, где должны были озвучить победу Джо Байдена на выборах. В результате стычек были раненные и погибшие.

11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

26 января конгрессмены из Демократической партии США передали в Сенат резолюцию об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу. Вопрос сенаторы могут начать рассматривать уже в феврале.