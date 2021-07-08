На флешці: новий президент Ізраїлю отримав текст присяги у вигляді NFT-токена (фото)

Президент Іцхак Герцоґ зберігатиме NFT на своєму "холодному гаманці". Токеном увічнили пам'ять про його батька — шостого президента Ізраїлю Хаїма Герцоґа.

Парламент Ізраїлю випустив NFT-токен із копією тексту президентської присяги, яка була підписана шостим президентом Ізраїлю Хаїмом Герцоґом, який обіймав посаду з 1983 по 1993 роки.

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Про це повідомляє видання Ynet.

Перед інавгурацією нового президента Іцхака Герцоґа, спікер кнесету (парламенту) Міккі Леві вручив йому токен.

"Я дуже радий віддати обраному президенту Герцоґу особливу згадку про його батька, враховуючи формулювання присяги, яку він підписав 38 років тому", — заявив Леві.

[ + – ] NFT-токен для президента Ізраїлю Фото: Ynetnews

NFT-токен зберігатиметься на "холодному" гаманці президента, відключеному від інтернету. Зазначимо, що невзаємозамінні токени унікальні тим, що не піддаються поділу і їх не можна замінити або підробити.

[ + – ] Спікер кнесету Міккі Леві з NFT для президента Фото: Ynetnews

Зазначимо, що Іцхак Герцог став 11-м президентом Ізраїлю. Раніше він був у партії "Авода", обіймав посаду секретаря уряду при премʼєр-міністрі Ехуді Бараку. З 2005 року обіймав різні міністерські посади, зокрема керував роботою міністерств будівництва, туризму, діаспори та соціального забезпечення.

Нагадаємо, за даними Reuters ринок NFT-токенів виріс до 2,5 млрд доларів. Нещодавно на аукціоні був виставлений вихідний код технології World Wide Web за 1 000 доларів.

Зазначимо, що Тіна Кароль виставила на аукціон відбиток свого пальця в NFT-токені для підтримки нового альбому.

Фокус розбирався, що таке NFT-технологія і як вона захистить авторські права.