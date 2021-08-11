Штам Йота. Вчені США повідомили про новий штам COVID-19 з летальністю вище 80%

Коронавірус "Йота" передається на 15-25% швидше, ніж інші мутації вірусу. Проаналізований штам COVID-19 здатний вислизати від імунної відповіді.

Вчені з США виявили нову мутацію коронавируса "Йота" B.1.526, яка може збільшити рівень смертності від інфекції на 62-82% серед літніх людей. Дослідження фахівців опубліковано на порталі Medrxiv.

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Вперше цю мутацію COVID-19 виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 року, після чого штам поширився по всіх американських штатах і континентах 27 країнам світу.

Коронавірус "Йота" B.1.526, за даними вчених, передається на 15-25% швидше, ніж інші відомі штами COVID-19. Експерти з США попереджають, що нова мутація володіє частковим імунний відходом, що дозволяє коронавірусу "Йота" вислизати від терапевтичних антитіл.

Дослідження Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров'я ім. Мейлмана при Колумбійському університеті показало, що штам коронавірусу "Йота" підвищує рівень смертності від інфекції на 46%, 82% і 62% серед осіб віком 45-64 років, 65-74 роки і старше 75 років відповідно.

Також мутація B.1.526 може викликати проривні інфекції у 0-10% населення. ВООЗ віднесла штам коронавірусу "Йота" в список варіантів, що являють інтерес. До цього переліку потрапляють мутації COVID-19, здатні змінювати властивості самого вірусу.

Раніше Фокус попереджав, що в США прогнозують появу нового штаму коронавірусу, який буде йти від захисту вакцини. Уже взимку COVID-19 може поширюватись разом з вірусом грипу, а якщо людство не прискорить темпи вакцинації, то навесні 2021 року очікується нова хвиля коронавірусної інфекції.

Також Фокус повідомляв, що коронавірус "дельта" зафіксували вже у 143 українців. Агресивний "індійський" штам швидко поширюється у Волинській, Одеській та Тернопільській областях, а також у Чернівцях і Києві.