"Буде проклятий": чоловік знайшов під своїм будинком надгробок із попередженням (фото)

Чоловік стверджує, що живе не поблизу цвинтаря та не може зрозуміти, чому хтось сховав надгробок під його домом.

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У США чоловік, який побажав залишитися невідомим, на популярному форумі Reddit розповів історію про те, як під час винесення сміття виявив надгробок із попередженням під своїм будинком. Про це пише The Mirror.

Американець помітив скупчення сміття під фундаментом свого нового будинку та розпочав ремонтно-відновлювальні роботи. Під час ремонту він виявив надгробок, на якому було вигравіюваний напис: "Альберта Р. Л. Перкінс. Народилася в 1900 році. Померла в 1978 році".

"Нещодавно я купив будинок у Святому Хресті, Новий Орлеан. Я знайшов це під ним... попередження про полтергейста", — розповів чоловік.

Американець стверджує, що живе не поблизу цвинтаря та не може зрозуміти, чому хтось сховав надгробок під його домом.

"Будинок був збудований у 1890-х роках, тому, ймовірно, він не був збудований поверх. Хтось мав перенести надгробок туди", — додав чоловік.

Чоловік стверджує, що мешкає не поблизу цвинтаря та не може зрозуміти, чому хтось сховав надгробок під його домом Фото: brit

Деякі користувачі форуму порадили йому знайти сім'ю Альберти Р. Л. Перкінс, тоді як інші рекомендували викинути надгробок, адже через нього він буде "проклятий на все життя". Не обійшлося й без припущень про те, що новий власник будинку зіткнеться з духами та полтергейстом, якщо не позбавиться своєї знахідки.

Раніше Фокус писав, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері в підвалі свого будинку. Доступ до них був заблокований металевою шафою.

Також повідомлялося, що чоловік виграв 27 млн доларів, але через 5 років був змушений жити в сараї. Після перемоги в лотереї Powerball колишній злочинець Девід Лі Едвардс почав жити ні в чому собі не відмовляючи. Серед розкішних покупок чоловіки були маєток у закритому районі, приватний літак і більш ніж дюжина дорогих автомобілів. Загалом за рік він витратив 15 млн доларів.